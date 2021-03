Mens of niet: Poppy zit overal precies tussenin

‘Bury me six feet deep/ cover me in concrete”, fluisterzingt Poppy over een gillend luchtalarm in ‘Concrete’, de opener van haar laatste album I Disagree. Een dreigend sfeertje, bruut doorbroken door snijdende gitaren en beukende drums, om vervolgens in hysterische pop uit te barsten: „Chewy chewy, yummy yummy yummy”, zingt ze opgetogen – en dan stort alles weer in elkaar.

Poppy (26?) is moeilijk te categoriseren. Een personage, internetfenomeen, performancekunstenaar en singersongwriter die muzikaal niet in één hoek blijft. Op haar debuutalbum Poppy.Computer (2017) bezong ze in mierzoete bubblegumpop nog haar missie om de wereld schattiger te maken. Op tweede plaat Am I A Girl? scheurde af en toe al een gitaar, maar bleef de gesuikerde pop de overhand houden. Met I Disagree sloeg ze vorig jaar een sloopkogel door haar imago. Metal, j-rock, dubstep en catchy pop klonteren samen op het album. Het is Korn, Skrillex, M.I.A., Marilyn Manson (waarover later meer), Britney Spears en Babymetal in een blender. Poppy ontving voor het nummer ‘Bloodmoney’ als eerste vrouw ooit een Grammy-nominatie in de metal-categorie, die aanstaande zondag wordt uitgereikt en waar ze ook zal optreden.

Op Wikipedia staat dat Poppy – Moriah Rose Pereira – op 1 januari 1995 is geboren in Boston. Zelf ontkent ze die datum, maar wat het wel is? „Ik weet het niet. Het is niet wat er op Wikipedia staat”, zei ze tegen NME. Ze is in elk geval opgegroeid in Nashville, waar ze werd gepest vanwege haar geringe omvang en diepe verlegenheid, tot ze overschakelde op thuisscholing met ‘het internet’ als docent. Op haar slaapkamer maakte ze haar muziek en in 2013 kreeg ze een platendeal en verhuisde naar Los Angeles. Daar verwierf ze bekendheid met abstracte performance-art-video’s op Youtube, die evenveel doen denken aan de Japanse kawaii- en idoolcultuur, als aan een aflevering van Black Mirror.

Die video’s vallen in de uncanny valley categorie: ze is net niet menselijk, net geen androïde – ze zit er precies tussenin. Ze doet meestal nauwelijks iets. Dan staat ze in een witte kamer met zoemend synthesizergeluid, en dan zegt ze emotieloos een zinnetje, soms een paar. Ze geeft commentaar op sociale media („We’re having fun on the internet, and I’m outraged”), moedigt de kijker tot iets aan („I am Poppy and I’m here to tell you that you’ve got it”), en in andere video’s voert ze gesprekken met haar vrienden, een basilicumplant en een naakte sfinxpoes. Dan weer eet ze stoïcijns plukken suikerspin. In totaal zijn haar video’s ruim 540 miljoen keer bekeken.

Nu-metal

Leuk is dat ze haar muzikale invloeden uit de nu-metal van de jaren 2000 haalt. Die nogal masculiene muziek blijkt een onverwacht nieuw thuis te hebben gevonden bij een aantal jonge popvrouwen, zoals bij de Brits-Japanse Rina Sawayama en de Canadese muzikant Grimes, die haar laatste album ‘etherische nu-metal’ noemde. Een van de iconen uit die periode lijk je terug te horen op het album van Poppy: Marilyn Manson. Zowel hij als Poppy bevestigen noch ontkennen het, maar als het Poppy’s persoonlijke vriend Manson (bij wie ze op verjaarsvisite ging) niet is in ‘Fill the Crown’, dan is het iemand die zijn diepe, hese schreeuw onwaarschijnlijk goed kan nadoen. Nu Manson door misbruikschandalen van zijn voetstuk is gedonderd en Poppy de foto’s met hem van sociale media heeft verwijderd, zullen we het voorlopig vast niet van ze horen.

Of Poppy in de heavy hoek blijft is de vraag. In december bracht ze A Very Poppy Christmas uit met lieve kerstliedjes (met nare teksten), die ze deels maakte met rapper én haar verloofde, Ghostemane. De laatste serie video’s die ze maakte zijn voornamelijk make-uptips, die vrij normaal zouden zijn als ze niet zo intens niet normaal waren.

De Grammy's worden zondagavond 14 maart (vanaf 23 uur Nederlandse tijd) uitgereikt. De Awards Show is alleen in de VS te zien. De Premiere Ceremony, waar Poppy optreedt, is wel vanaf 21 uur te volgen via YouTube en Grammy.com. Vanaf 21.30 uur is er ook een aanvullend live-programma. Volgende week zou Poppy in de Melkweg in Amsterdam optreden, dat is tot nader te bepalen datum uitgesteld.