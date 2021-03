Lockdown jaagt Parijzenaar naar de provincie

Het is nog winter, maar in Aix-en-Provence is het al een beetje lente. In de prettige voetgangerszone in het stadscentrum eten mensen hun lunch buiten in het zonnetje, want ook hier is de horeca gesloten wegens de coronacrisis. De elektrische tuktuks van het lokale OV-bedrijf rijden heen en weer als in een ballet. Het is een graad of vijftien, en het leven is mooi.

Even verderop in de coworking space Rue Piétonne maakt Anaïs Prétot, directeur van de startup LiveMentor, zich op om de trein naar Parijs te nemen voor een zakenafspraak, een rit van drie uur. Ze heeft er niet veel zin in: het is vijf graden onder nul en grijs in de hoofdstad. Nog geen moment heeft ze het betreurd dat zij haar bedrijfje tijdens de eerste lockdown van Parijs naar Aix heeft verhuisd.

LiveMentor bestaat sinds 2016. Het concept is starters te koppelen aan mensen die al eerder, met succes, een bedrijf zijn begonnen. „80 procent van onze klanten woont buiten de grote steden. Dus dat wij kantoren hadden in Parijs was toch al niet heel logisch. We hadden het al eerder gehad over verhuizen, maar het kwam er niet van. De eerste lockdown heeft de doorslag gegeven”, zegt Prétot in een van de vergaderzaaltjes van Rue Piétonne. Het is een hipsterachtige plek zoals je ze tegenwoordig overal ter wereld treft: een strak wit interieur met gele designstoelen en industriële lampen.

Op de dag dat president Emmanuel Macron vorig jaar de eerste lockdown afkondigde, zijn zo’n miljoen mensen uit de Parijse regio vertrokken. Oudere, rijkere mensen trokken naar hun tweede huis; jongeren trokken opnieuw in bij hun ouders in de provincie. Alles beter dan opgesloten te zitten op 31 vierkante meter ¬— de gemiddelde grootte van een appartement in Parijs, of nog kleiner voor de jonge werknemers van LiveMentor.

Prétot: „Wij hadden zo’n vijftig werknemers in Parijs, de gemiddelde leeftijd was 27. Plots zaten die allemaal thuis te werken bij hun ouders en niemand stond te springen om terug te keren naar Parijs in volle lockdown. De meesten hadden geen kinderen, niemand was huiseigenaar. Tegelijk betaalden wij in Parijs 25.000 euro per maand voor onze kantoren. Het was het ideale moment om te gaan.”

Idyllisch leven

De coronacrisis heeft de wereld niet veranderd: hij heeft vooral bestaande trends versterkt. Parijs verliest sinds 2012 elk jaar gemiddeld elfduizend inwoners, en andere steden en regio’s in Frankrijk doen er alles aan om die stadverlaters met hun hoge inkomens binnen te halen.

Zij adverteren in de Parijse metro met affiches die een idyllisch leven beloven, ver van de jachtige grootstad. Bedrijven als parisjetequitte.com (Parijs, ik verlaat je), partirdeparis.fr (Parijs verlaten) en Skeno hebben er een heus businessmodel rond opgebouwd. Steden en regio’s betalen om op die websites aangeprezen te worden als de ideale bestemming.

Want Parijs verlaten is één ding maar waar moet je naartoe? Bij LiveMentor hebben ze eerst een lijst gemaakt van steden die met het openbaar vervoer op maximaal drie à vier uur van Parijs liggen, en daarna naar andere factoren gekeken. Prétot: „Is er een ecosysteem aanwezig waarin start-ups kunnen floreren? Zijn er goede universiteiten in de buurt waar je kunt rekruteren? We hielden vijftien steden over. Toen hebben we gestemd.”

Drie steden kwamen ex aequo uit de stemming: Aix-en-Provence, Marseille en Bordeaux. Prétot: „Bordeaux was een beetje cliché.” Sinds die stad dankzij een nieuwe TGV-verbinding op twee uur van Parijs ligt, is zij bij Parijzenaars té populair geworden, bedoelt ze. Dat heeft in Bordeaux al geleid tot een stijging van de huurprijzen en tot het ontstaan van een anti-Parijzenaarsbeweging.

Het werd Aix. Prétot: „Aix bleek perfect. Wij wilden een stad waar je te voet naar je werk kunt gaan. Aix is een kleine stad, maar Marseille is vlakbij voor mensen die toch liever in een grote stad willen wonen.”

Twintig werknemers gingen er meteen mee akkoord om te verhuizen. Anderen bleven in Parijs omwille van hun partner, of vroegen meer bedenktijd. Zij kunnen nu in Parijs terecht in een andere coworking space, of werken van thuis uit.

De 26-jarige Sybille Balletbo heeft geen moment getwijfeld. Zij was bij het begin van de coronacrisis nog maar net van Narbonne naar Parijs verhuisd om voor LiveMentor te gaan werken. „Ik heb eerst bij familie in de banlieue gelogeerd en naar Parijs gependeld”, vertelt ze in de werkplek in Aix. „Toen de lockdown begon had ik net een studiootje gehuurd maar ik had nog geen enkel meubel. Ik ben teruggekeerd naar mijn ouders in Narbonne. Naar Aix verhuizen was geen heel grote stap.”

Nu peinst zij er niet meer over om naar Parijs terug te keren. „Ik heb hier een leven opgebouwd, de natuur is vlakbij. Ik heb geen zin om die kwaliteit van leven opnieuw op te geven.”

Wie profiteert

Is de coronacrisis met zijn strenge lockdowns de katalysator die het einde van de grote stad inluidt? En wie profiteert daarvan: de buitenwijken, de kleinere steden of het platteland? Het is een vraag die de Franse media bezighoudt. Ook zij publiceren voortdurend lijstjes van steden die niet Parijs zijn en waar het prettig leven is.

„Wat nu plaatsvindt is niet dé grote exodus die sommige media ervan maken”, zegt Marie-Christine Jaillet, een socioloog verbonden aan de universiteit van Toulouse en het nationaal onderzoeksinstituut CNRS. „Maar de coronacrisis heeft wel één nieuw element toegevoegd, en dat is de inburgering van het thuiswerken.”

Vóór de coronacrisis vertegenwoordigde thuiswerken in Frankrijk 12 procent van het totaal; tijdens de eerste lockdown steeg dat tot 43 procent. Jaillet: „Die ervaring is goed bevallen, en heeft een aantal mensen het idee gegeven dat zij dit ook na de lockdown willen blijven doen. Maar dan liefst in een constructie waarbij men twee à drie dagen thuis werkt en de rest van de week naar kantoor gaat.”

Volgens een peiling van OpinionWay heeft meer dan 80 procent van de Fransen het thuiswerken tijdens de eerste lockdown als goed tot zeer goed ervaren, en wil bijna iedereen (93 procent) die de ervaring heeft gehad ook in de toekomst thuiswerken. Maar gevraagd naar de frequentie zegt 26 procent af en toe, 51 procent een of enkele dagen per week en slechts 17 procent heel de tijd. Met andere woorden: door de lockdown hebben mensen het plezier van het thuiswerken ontdekt én zijn ze het belang gaan inzien van de werkplek met zijn sociale contacten.

Bij LiveMentor hebben ze die twee aspecten van het begin af aan gecombineerd. Prétot: „Wij hadden ook helemaal kunnen overschakelen op thuiswerken. Dat was nog goedkoper geweest. Maar wij wilden onze werknemers niet zomaar dumpen achter een Zoom-verbinding. We hebben het midden gezocht tussen wat prettig is aan thuiswerken én de mogelijkheid om elkaar ook in het echt te blijven zien. Daarom zijn de coworking spaces in Aix en Parijs zo belangrijk.”

Toegangspoort tot de Cévennes

Ook het bestuur van Alès, een stadje in de Gard dat bekend staat als de toegangspoort tot de Cévennes, zag kansen in de lockdown. Vorige zomer viel Alès als geen ander op door de vele affiches in de hoofdstedelijke metro die de stad aanprezen bij moegependelde Parijzenaren.

„Wij hebben niet de reclamebudgetten van grotere steden of regio’s. Maar door de coronacrisis waren de tarieven lager dan gewoonlijk. Daar hebben wij van geprofiteerd”, zegt Christophe Rivenq, voorzitter van de agglomeratie Alès en wethouder van de stad, aan de telefoon. Behalve metro-affiches kocht Alès ook spotjes op tv-zender BFMTV en een pagina op de website van Parisjetequitte.com. De hele campagne heeft volgens Rivenq zeven à acht keer minder gekost dan in pre-coronatijd.

„Wij hebben hier een levenskwaliteit die zijn weerga niet kent”, zegt Rivenq, die zelf achttien jaar in Parijs heeft gewoond. „Alès is een stad op mensenmaat, niet te groot, niet te klein en we hebben vlakbij de natuurpracht van de Cévennes.”

In de campagne wordt ook benadrukt dat Alès op een half uur sporen ligt van het TGV-station van Nimes, van waaruit je in drie uur in Parijs bent. „Je kan ’s ochtends vertrekken voor een zakenafspraak in Parijs en ’s avonds terug in Alès zijn”, zegt woordvoerder Romain Capelle. „En voor de prijs van een studio in Parijs kan je hier een huis met zwembad krijgen.”

Huizenprijzen Parijs blijft duur

Na de eerste lockdown gingen Fransen massaal op zoek naar een huis met een tuin in het groen. Zoekopdrachten stegen van 49 procent in 2019 naar 67 procent in juni en augustus vorig jaar. Veel mensen gingen ook echt op huisbezoek. Maar wie de daadwerkelijke transacties bekijkt, krijgt een ander beeld. Ja, de prijzen in Parijs vertonen voor het eerst sinds vijf jaar een neerwaartse trend: in alle arrondissementen behalve het negentiende is er sprake van een prijsdaling van 0,2 tot 1,1 procent. Maar uitverkoop is het niet: de gemiddelde prijs blijft net boven de 10.000 euro per m2. In eerste instantie is het de omgeving van Parijs die profiteert: in de gemeenten van de petite couronne en de grande couronne rond Parijs zijn de transacties aanzienlijk toegenomen. Notaris Élodie Frémont in een interview: „Wanneer een Parijzenaar de hoofdstad verlaat neemt hij een kompas en trekt een cirkel rond Parijs binnen anderhalf uur met het openbaar vervoer. Het eerste criterium is een station.” Volgens architect Alain Sarfati is het platteland als bestemming voor „paniekerige stadsbewoners” een illusie. „Gaan wij ons straks allemaal verstoppen op het platteland, ver van elke besmettingshaard, maar ook ver van theaters en ander vertier?” schrijft hij. „Ik denk het niet. De keuze is niet tussen de grote stad en het platteland. Dé les van de pandemie zal de herwaardering zijn van de duizenden kleine en middelgrote steden in Frankrijk.”

Toch, zegt Rivenq, „is het absoluut niet de bedoeling om onze bevolking te vervangen door rijke Parijzenaars. Een Bordeaux-effect, waarbij de plaatselijke bevolking uit de markt wordt geprijsd, moet absoluut vermeden worden. Maar ik denk dat heel Frankrijk gebaat is bij een betere verdeling van de bevolking en tewerkstelling over het hele grondgebied.”

Er is een keerzijde. De Parijzenaars zijn gewild omdat ze meer verdienen. Maar hoe lang duurt het voordat bedrijven ook minder gaan betalen aan mensen die thuiswerken vanuit de provincie? De werknemers van LiveMentor hebben geen loon hoeven afstaan, maar LiveMentor betaalde sowieso al weinig: 35.000 euro per jaar.

De Amerikaanse website Glassdoor voorspelt dat werknemers in de techindustrie in Silicon Valley op termijn een kwart van hun loon zullen moeten afstaan als zij buiten het dure San Francisco werken. Ook in Frankrijk is die discussie al begonnen, zegt socioloog Jaillet. „In een aantal bedrijven staan de maaltijdcheques op de tocht. Als mensen thuiswerken hebben ze die niet nodig, is het argument.”

Jaillet waarschuwt ook voor toenemende ongelijkheid. „De lockdown heeft ons ook doen inzien hoe afhankelijk de stad is van zijn periferie. Maar juist mensen die in vitale beroepen werken, kunnen het zich niet permitteren om naar een groenere omgeving te verhuizen. Thuiswerken is voor hen geen optie.”

Dat corona de doodsteek zou zijn voor de grote stad, zoals hier en daar wordt gesuggereerd, vindt Jaillet onzin. „Veel zal ervan afhangen of het coronavirus helemaal verdwijnt, of dat wij er langere tijd mee zullen moeten leven. Maar de grote stad zal altijd aantrekkingskracht blijven uitoefenen op jongeren die aan de sociale controle van de provincie willen ontsnappen, of die gewoon een spannende tijd willen beleven.”

Want dat is het ook wel met die kleine Franse steden: het is er vaak zo saai dat een avondklok weinig verschil maakt. In Aix-en-Provence geeft Sybille Balletbo toe dat haar soms een knagend FOMO-gevoel bekruipt: fear of missing out. „Door de coronacrisis heb ik niet kunnen profiteren van het snelle leven in Parijs. Maar goed: in Parijs valt op dit moment ook niet veel te beleven.” Of het in Aix ’s avonds een beetje leeft, weet Balletbo nog niet. „Want alles is dicht.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021