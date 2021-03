Lentestorm raast over het land: wandelaar overleden door vallende boom

De eerste lentestorm van 2021 raast donderdag over het land. In het Limburgse Bemelen is een wandelaar overleden toen er een omgewaaide boom op hem viel, meldt de politie. De man bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. Uit andere delen van het land komen meldingen van schade en verstoringen in het verkeer.

Rond 10.00 uur werd bij een meetpunt in Vlissingen windkracht 9 geregistreerd. Daarmee is officieel sprake van een storm. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven, met in het noorden en westen lokaal kans op windstoten tussen de 100 en 110 kilometer per uur. Rijkswaterstaat waarschuwt via Twitter mensen die de weg op willen hun rit uit te stellen en tweet daarbij een foto van een aanhanger die bij knooppunt Velsen van de weg werd geblazen.

Op het spoor zijn vertragingen door kapotgewaaide bovenleidingen en rijdt door de harde wind de internationale trein tussen Amsterdam en Brussel voorlopig niet, schrijft NS op Twitter. Tussen Driebergen en Veenendaal strandde een trein met ongeveer tweehonderd reizigers. Zij zijn inmiddels geëvacueerd. De brandweer meldt op verschillende plaatsen in het land stormschade. In Spijkenisse is een dak van een huis gewaaid en ook in Bodegraven zorgen losliggende dakdelen voor problemen. Het dak van de kantine van de Haagse voetbalvereniging H.M.S.H is deels weggewaaid en op het Schouwburgplein in Rotterdam blies de wind het kunstwerk Flying Carpet grotendeels kapot.

Door het hele land zijn vanwege de storm test- en vaccinatielocaties gesloten, meldt de GGD. In Zeeland is de teststraat in Vlissingen uit voorzorg dicht en in de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard is de testlocatie ook gesloten. In Rotterdam, Hilversum, Alkmaar, Middenmeer, Rotterdam The Hague Airport en het Gelderse Malden zijn priklocaties vandaag niet open.