Lenen voor je verbouwing, kan dat ook voordeliger?

Ken Berends (26) en zijn vriendin willen een veranda aan de achterkant van hun huis laten bouwen. Zo’n overdekt terras lijkt hun gezellig voor de zomer, zeker als ze door corona dan nog steeds zo vaak thuiszitten.

Drie jaar geleden kochten ze dit huis in Enschede. „We waren er net op tijd bij. De jaren daarna zijn de prijzen idioot hoog gestegen, dat zie je ook aan de WOZ-waarde”, aldus Berends. Daarom moet het volgens hem wel lukken extra te lenen binnen de hypotheek. Voor het exacte bedrag van de verbouwing wacht hij de offertes af, maar hij denkt dat hij zo rond de 9.000 euro kwijt zal zijn.

Meer dan 63.000 Nederlandse huizenbezitters gingen hem vorig jaar voor en vroegen een tweede hypotheek aan voor een verbouwing. Dat zijn er ongeveer twee keer zoveel als in 2019, blijkt uit het jaaroverzicht van koepelorganisatie Hypotheken Data Netwerk (HDN). Maar een tweede hypotheek afsluiten is niet altijd de gunstigste optie, zeker niet bij een wat kleiner bedrag.

Adviseur Mike ter Braak van Jähnig & Ter Braak Hypotheken was vorig voorjaar overrompeld door de verbouwwoede van zijn klanten. „In maart vroeg ik me gezien de corona-uitbraak nog af of de zaken overeind bleven, vanaf april ging het als een speer. Mensen zitten veel thuis, ze hebben geld over, de rente is superlaag en de waarde van hun huis is gestegen. Veel starters die ik de afgelopen jaren aan hun eerste hypotheek heb geholpen en die een verbouwing toen niet gefinancierd kregen, hebben die ruimte nu wel.”

De verbouwers leenden volgens de cijfers van HDN gemiddeld 50.000 euro, opgeteld ruim 3,1 miljard euro. Behoorlijk wat Nederlanders vinden het dus geen probleem te lenen voor een verbouwing.

1 Check of je een verhoogde hypotheekinschrijving hebt

Het mooiste is als je huidige hypotheek toen die werd ingeschreven al voor een hoger bedrag is geregistreerd dan destijds nodig was. Zo’n hogere inschrijving is een soort reservering waarvoor je zelf kiest, voor als je in de toekomst aanvullend wil lenen. Voordeel is dat je daarvoor dan niet meer naar de notaris hoeft, en dat scheelt ongeveer 650 euro aan kosten.

Op het moment dat je gebruik wilt maken van deze extra ruimte, toetst de bank wel of je genoeg verdient. Stel dat je inkomen is teruggevallen, dan kan de lening daarop afketsen. Verder vraagt de bank meestal een taxatie van de woning, om te controleren of de totale lening niet hoger wordt dan de woningwaarde. Dat zal meestal geen probleem zijn, gezien de stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren. Doorgaans heb je tussentijds ook al wat afgelost, via de annuïtaire of lineaire hypotheek.

2 Een tweede hypotheek kan duurder uitvallen

Zonder hogere inschrijving betaal je voor een tweede hypotheek (of hypotheekverhoging) de volle mep aan kosten. Dat zijn advies- en afsluitkosten van de hypotheekverstrekker, taxatiekosten en notariskosten. Woordvoerder Oscar Noorlag van financieel adviseur Van Bruggen Adviesgroep schat de totale kosten op gemiddeld zo’n 2.900 euro. Een taxatie mag je van de bank laten zitten als je erg veel overwaarde hebt. Daarmee bespaar je zo’n 500 euro.

Toch kan het slim zijn je huis te laten taxeren, zegt Noorlag. Een hoge waardering kan voorkomen dat je meer rente moet betalen. Dat zit zo: als het geleende bedrag percentueel stijgt ten opzichte van de woningwaarde, kun je in een hogere risicoklasse belanden. Dan rekent de hypotheekverstrekker voor het hele hypotheekbedrag – uitgezonderd leningen onder Nationale Hypotheek Garantie – een risico-opslag. „Een taxateur kan de waarde van het huis ná de verbouwing inschatten, zodat de verhouding tussen lening en woningwaarde grotendeels gelijk blijft. Zo kun je dat hogere rentetarief ontlopen.”

Gunstig is natuurlijk de erg lage hypotheekrente die nu geldt, ook voor een tweede hypotheek. Maar bij wat kleinere leningen weegt dat niet op tegen de kosten.

3 Bij lager bedrag is een persoonlijke lening beter

Een persoonlijke lening afsluiten voor een verbouwing klinkt misschien riskant, maar is in sommige gevallen een betere optie dan een tweede hypotheek. De (aftrekbare) rente is weliswaar stukken hoger dan de hypotheekrente, maar bijkomende kosten ontbreken. Dit loont bij een wat kleiner bedrag. Waar het omslagpunt ligt, wisselt nogal. Oscar Noorlag berekende het voor een lening van tien jaar. Stel dat je voor de persoonlijke lening 4 procent rente betaalt en voor de tweede hypotheek 1,7 procent plus 2.900 euro aan bijkomende kosten. De hypotheek blijkt dan de voordeligste keuze vanaf een bedrag van ongeveer 23.000 euro. Bij een lager bedrag is een persoonlijke lening gunstiger. Hoe sneller je daarop aflost, hoe beter. Kies je voor een langere looptijd, bijvoorbeeld vijftien jaar, dan gaat die hogere rente op een persoonlijke lening meer pijn doen en kun je vanaf ongeveer 15.000 euro beter voor een tweede hypotheek kiezen.

4 ‘Groen’ verbouwen biedt diverse voordelen

Wie zijn huis wil verduurzamen, schraapt natuurlijk eerst alle mogelijke subsidies bij elkaar via Rijk en gemeente. Zo kun je voor isolatie ongeveer 20 procent van de kosten (achteraf) terugkrijgen. Voor het resterende bedrag kun je ook je hypotheek verhogen. Daarvoor geldt ongeveer hetzelfde verhaal als voor een gewone verbouwing. Wel kunnen de voorwaarden wat gunstiger zijn. Zo mag bij ‘groene’ ingrepen de totale hypotheek omhoog van 100 procent naar 106 procent van de woningwaarde. Soms kun je een extra bedrag lenen buiten de inkomensnormen om. Er zijn ook banken die een bescheiden korting geven op de hypotheekrente als je verduurzaamt, zoals Rabobank (0,1 procent korting) en ABN Amro (0,15 procent). „Maar je huis moet dan wel in de hoogste klasse komen”, zegt Noorlag. „Heeft je huis nu een C- of D-energielabel, dan moet je stevig aan de bak.”

5 Of sluit een duurzame lening af bij de overheid

Heb je een beperkt bedrag nodig voor een energiebesparende klus, dan kan een duurzaamheidslening bij de gemeente of het Nationaal Warmtefonds uitkomst bieden. Je betaalt geen bijkomende kosten, terwijl de rentetarieven van zo’n overheidslening veel lager zijn dan voor een persoonlijke lening. Stel dat je via het Nationaal Warmtefonds een Energiebespaarlening van 15.000 euro afsluit voor tien jaar, dan bedraagt de rente 1,9 procent. Dat tarief ontloopt dat van de hypotheekrente nauwelijks. Wel is er voor de meeste ingrepen een maximaal leenbedrag van 25.000 euro, dus bij grotere klussen ben je alsnog aangewezen op de tweede hypotheek.