Het eerste geluidsfragment van een andere planeet is niet verbazingwekkend

Het is verbazingwekkend hoe weinig we ons verbazen. Dat was mijn eerste gedachte bij het horen van de allereerste geluiden vanaf de oppervlakte van Mars, opgenomen door de Perseverance. Een paar seconden lang is er gesuis, en dan blaast een rukwind regelrecht de microfoon in, waardoor het membraam krakerig hapert. Alsof iemand je belt vanaf een winderig perron.

De tweede gedachte was dan ook: had daar geen plopkapje op gekund? Maar daar schaamde ik me weer voor toen de NASA-woordvoerder terug in beeld kwam. „That’s cool…”, sprak hij zachtjes. „Really… overwhelming.” Ondanks zijn mondkapje zag je zijn ontroering, en even was hij de tekst van zijn presentatie kwijt.

Ik luisterde het fragment een paar keer terug. Het eerste geluid vanaf een andere planeet, tweehonderd miljoen kilometer verderop. Toch moet ik eerlijk zijn: kippenvel bezorgde het me niet. Ik bespeurde vooral dezelfde frustratie als wanneer ik oog in oog met een Rothko of Mondriaan sta waarvan ik geacht word steil achterover te slaan.

Je voelde weemoed bij de ouders: konden wij ook nog maar zo onbevangen verbijsterd zijn

Ergens tussen nazomer en tweede lockdown stond ik met een groepje kinderen van rond de tien bij een telescoop, opgesteld in een natuurgebied. We kwamen net van een kampvuur. Eén voor één bogen de nagloeiende gezichtjes naar het oculair, waarin een bolletje met een ringetje oplichtte. Saturnus.

Eén van de jongens maakte zich verbluft los van het apparaat en keek de begeleidende astronoom aan: „Is dit écht?” Alle volwassenen lachten, terwijl de jongen zich weer op de lens stortte. Ik weet zeker dat we allemaal meer genoten van zijn verwondering dan van Saturnus zelf.

Was het echt? Voor iemand die opgroeit met de duizelingwekkende decors van Fortnite, met verbluffende animatiefilms, met heel die onstuimige virtuele beeldenstortvloed, en voor wie elk museum inmiddels een multimediaal spektakel is, was die argwaan begrijpelijk. Maar zijn verbazing was dat niet. Het meest verwonderlijk was juist dat hij zich ondanks al die beelden nog intens verwonderde over zo’n simpel lichtgevend bolletje met een ringetje.

Je voelde weemoed bij de ouders: konden wij ook nog maar zo onbevangen verbijsterd zijn. Wij moesten het doen met de secundaire ervaring. Net als bij die Marslanding. De ontroerde NASA-medewerker deed me meer dan de audio- opname zelf. In veel journaalreportages kregen dan ook niet de beelden van de landing en het rode Marsgesteente zelf de meeste zendtijd, nee, dat waren de gezichten in de controlekamer. De spanning tijdens wat de ‘seven minutes of terror’ heet – de minuten waarin de verbinding wegvalt en de Marsrover op eigen kracht moet landen – gevolgd door de ontlading, de juichende armen.

Die regiekeuze zou ondenkbaar zijn geweest bij de maanlanding in 1969. Maar deze wereldpopulatie krijgt geen kippenvel meer van buitenaardse beelden van stenen en gruis, hoe hoog de resolutie ook is.

En zelfs van veel tweedehands extase betwijfel ik de oprechtheid. Al die uitroepen waarmee de Marsfilmpjes op sociale media worden gepost. Amazing. Epic. Listen to this. Stunning. This is mind-blowing! I’m so thrilled!!! Iedereen komt woorden tekort voor zijn sprakeloosheid.

De cynicus in mij – degene die zich afvroeg of er geen plopkapje op kon – leest zulke kreten als een symptoom van een hysterische tijd. Alles is spectaculair, megatof, episch. We verkiezen de hyperbool en de permanente overdrive juist omdát we zo verdomd weinig meer voelen. We lijden collectief aan wat de psychologie een ‘histrionische persoonlijkheidsstoornis’ noemt: niet-gevoelde emoties aandikken om in de aandacht te komen of in de hoop ze zo alsnog op te wekken. Oh, wat zou ik ook graag starstruck willen zijn, met open bek de wind horen suizen op Mars, iemand aanstoten en stamelen: ‘Is dit écht?’

Stormen, onweer, woeste zeeën, de oneindigheid van het heelal: allemaal perfecte triggers voor de sublieme sensatie van je eigen nietigheid

Zijn we immuun geworden voor het sublieme? Die term is filosofisch gemunt door Edmund Burke in zijn A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful (1757). Volgens Burke gaat het bij sublieme ervaringen altijd om verschrikking, terror, die je vanaf een veilige afstand ervaart: „Wanneer wij een idee van pijn en gevaar hebben, zonder in dergelijke omstandigheden te verkeren.”

Delightful horror, noemde hij het. Stormen, onweer, woeste zeeën, de oneindigheid van het heelal: allemaal perfecte triggers voor de sublieme sensatie van je eigen nietigheid, de confrontatie met iets dat groter is dan wijzelf, en wat ons voorstellingsvermogen te buiten gaat.

Jezelf blootstellen hieraan was niet zomaar een gril uit de romantiek, een soort esthetische kick, al was het eind achttiende en begin negentiende eeuw wel mode om wandeltochten te maken in de Alpen of de Schotse Hooglanden. Het relativeert je dagelijks leven en kan een gevoel van verbondenheid met je omgeving stimuleren.

In de sterrenkunde zijn veel waarnemingen pas interessant als je weet waar je naar kijkt, leerde ik later

Ik groeide op tussen de sterren. Mijn vader ontwierp elektronica voor een ruimte-organisatie. Hij had een zelfgebouwde telescoop met eigenhandig geslepen spiegellenzen, een gevaarte dat hij soms opstelde op ons krappe balkonnetje in de Leidse Merenwijk. Ik herinner me vooral dat dit altijd bij vrieskou moest gebeuren, en dat je jezelf in onmogelijke bochten moest wringen om je oog voor dat oculair te krijgen, en dat het beeld trilde en onherstelbaar verschoof als je te hevig op die houten vlonders stond te koukleumen.

Het was een precisieklus, met stofhoezen en contragewichten, met veel gevloek en lang je adem inhouden, en wat zag je na zo’n lijdensweg? In elk geval niet die kleurennevels, gasbollen en planetoïden die ik kende uit mijn stukgelezen exemplaren van de boeken van Govert Schilling: Blik op oneindig (1985) en Sterrenkunde als hobby (1987).

Wat ik wel zag was bijvoorbeeld een dubbelster: twee stipjes. Of Jupiter en diens manen: een bibberende dot met spikkeltjes ernaast. In de sterrenkunde zijn veel waarnemingen pas interessant als je weet waar je naar kijkt, leerde ik later, toen ik lid werd van de Jongerenwerkgroep Sterrenkunde en weleens open dagen bezocht in de Leidse Sterrewacht.

Begin april 2019 was de wetenschappelijke wereld in extase om een foto van een wazig oplichtende oranje donut. Je moest er gidsen als Govert Schilling bij hebben om te begrijpen dat dit de eerste foto van een zwart gat was en hoe bijzonder dit was.

Overdonderd door een directe hemelwaarneming was ik als kind maar één keer geweest, ’s nachts op een camping hoog in de bergen. We hadden die avond pizza’s gegeten, en werden allemaal wakker van de dorst, ritsten onze tenten open, en daar: de Melkweg. Van horizon tot horizon spreidde de nevelband zich uit. Maar juist omdat ik wist, rationeel, waar ik naar keek kon ik ‘het sublieme’ ervaren: ik wist dat dit miljarden sterren waren, met een onderlinge afstand van biljoenen kilometers. Als je je dat echt probeert voor te stellen schiet je bevattingsvermogen tekort en gutst er zowel angst als euforie door de kieren van je bewustzijn.

„De eeuwige stilte van die eindeloze ruimten maakt me bang.” Die zin van Blaise Pascal is overbekend, maar kan, in de juiste omstandigheden, een verpletterende uitwerking hebben, ontdekte schrijver Michel Houellebecq als zeventienjarige op vakantie in Duitsland. In een brief in Publieke vijanden (2009) schrijft hij: „Je moet bedenken dat ik hem voor het eerst las, zonder waarschuwing vooraf, en dat ik hem vol in mijn gezicht kreeg. De angst voor de eindeloze ruimte waarin je eindeloos blijft vallen.”

Subliem is het uitzicht dat je vanaf de klif van de kennis hebt over wat ons verstand te boven gaat

De sublieme ervaring moet dus de juiste context hebben. In het geval van de tienjarige die Saturnus zag, was het ook tijdens een kampeerweekend. Ze hadden net zelf hout gekapt, vuur gemaakt, en in het donker naar kruiden gezocht voor thee. Zou je ze dan een koptelefoon opzetten waarvan ze wisten dat die verbonden was aan een Marsrover, dan zou dat meer doen dan wanneer ze het zomaar op YouTube zagen langskomen.

Bovendien gaat het bij het sublieme zowel om weten als om niet-weten. Kennis moet je naar de randen van het bevattelijke brengen. Net zoals die tienjarige oog in oog met Saturnus alleen verrukt kan zijn omdat hem geléérd was wat een planeet is, hoe ver weg die staat, enzovoorts. Het is kippenvel door voorkennis.

Subliem is het uitzicht dat je vanaf de klif van de kennis hebt over wat ons verstand te boven gaat. Alle wijsbegeerte begint met verwondering, wist Plato. Verwondering, openstaan voor het niet-weten, is een vorm van nederigheid: we zijn onderdeel, en niet de heersers, van dit immense onbekende.

Die houding is in onze cultuur ontmoedigd. Wij hebben onze diploma’s gehaald. Wij weten hoe iets zit, kunnen de dingen aanpakken, benoemen en aankaarten. Vacatures vragen naar iemand die ‘oplossingsgericht’ is, nooit naar iemand met het vermogen om zich te verwonderen.

Tegelijkertijd leven we in een tijd waarin elke gebeurtenis een spektakel wordt, op televisie en op websites. Een zender als CNN volgen is een hele beproeving omdat het elk wissewasje uitroept tot Breaking News. Voortdurende opwinding is juist een vaccin tegen de verwondering en daarmee tegen de ontvankelijkheid voor het sublieme. Aan het gekrakeel te horen is de groepsimmuniteit niet ver weg.

Natuurlijk, het is niet mogelijk en ook wat onwenselijk om onophoudelijk met opengevallen mond door het leven te gaan

Al heeft de pandemie ons wel geleerd om er weer enigszins vatbaar voor te raken. Er valt niet veel spectaculairders te ondernemen dan een zoveelste wandelingetje in de eigen buurt. En dit zou wel eens het eerste stapje kunnen zijn. Weg met de hysterie. Laten we onze eigen omgeving opnieuw gaan zien.

De kersenbomen staan in de knop in mijn straat. Nog even en ze hangen weer vol met die uitbundige flamingosneeuw tegen een zachtblauwe lucht. Vorig jaar trof me dat ineens meer dan in eerdere voorjaren.

Met dank aan het coronavirus, en ook aan David Hockney. Die 83-jarige kunstenaar was tijdens de lockdown de bloesembomen rond zijn huis in Normandië gaan natekenen, op de iPad. „Do remember, they can’t cancel spring”, was zijn boodschap. Pas door zijn bemiddeling zag ik het zelf ook helderder. Was dit écht, hier in mijn straat? David Hockney is de Govert Schilling van de voorjaarsbloesem. Hij is de tienjarige die ons verbluft aanstoot: ‘Moet je zien… is dit écht?’

Natuurlijk, het is niet mogelijk en ook wat onwenselijk om onophoudelijk met opengevallen mond door het leven te gaan. Het sublieme moet iets zeldzaams blijven dat je onverhoeds overvalt. Maar als je je niet oefent in verwondering verklein je de kansen erop.

Lang geleden heb ik eens tekenles gehad op een zoldertje in de binnenstad van Leiden. Ars Aemula Naturae, nog door Jan Wolkers vereeuwigd in Kort Amerikaans (1962). Zijn hoofdpersoon had hier woest liggen neuken met een gipsen beeld. Wij tekenden een vaas met bloemen en takjes na. De belangrijkste les was dat je moest tekenen wat je daadwerkelijk zag, in plaats van wat je dácht dat er was of zou moeten zijn. Dus geen ‘bladeren’, ‘kelken’, ‘takken’, ‘nerven’, nee, je moest de werkelijke lijnen volgen.

Een effectieve methode om los te komen van dat kijken, van de voorgevormde concepten, is om niet die takken, maar juist de tussenruimtes, de lucht na te tekenen. Zo ga je weer onbevangen ‘zien’. Dan pas leer je hoe je de wereld altijd waarneemt door een filter van voorgevormde ideeën, concepten, vooroordelen en veronderstellingen.

Zo zou het ook met die sublieme gewaarwordingen kunnen gaan. Als ik bij die beelden en geluiden vanaf Mars nu eens niet die overweldigende verbazing probeer te voelen die ik verondersteld word te ervaren, maar domweg registreer wat ze werkelijk opwekken, in de juiste context en met de juiste voorkennis.

Tweehonderd miljoen kilometer, dat is vijfduizend keer de aarde rond, zeven maanden reizen, gevolgd door die zeven minuten van horror: gaat het lukken, of gaan hier miljoenen dollars en jaren werk in een brandende dampkring verloren?

Ik luisterde nog eens, met gesloten ogen, zoals de NASA-woordvoerder aanraadde. Nu wist ik waar het geluid me aan deed denken: aan de hartslag bij een echo van een ongeboren kind. Het gevoel dat daarbij hoort is dat van een lacherig ontzag, en aarzelend doorbrekende vreugde. Is dit echt?

Maar het gevoel was nog niet krachtig genoeg om echt voor subliem te kunnen doorgaan. Eerst maar eens wat voorjaarstakjes natekenen. David Hockney gebruikte er de simpelste tekenapp voor die er is: ‘brushes’. Die heb ik nu ook gedownload, en er een simpele touchscreen-stylus bij aangeschaft. Mij kan de kersenbloesem niet meer ontglippen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021