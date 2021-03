‘Ik maak zelf wel uit wanneer ik klaarkom’

Vorige maand ging het in deze rubriek twee keer over praten tijdens de seks. Reacties kwamen eigenlijk alleen van lezers zie dat graag doen. Vooral omdat ze het opwindend vinden, maar ook omdat het voorkomt dat de gedachten afdwalen naar non-erotische gedachten, de spreekwoordelijke boodschappenlijstjes, waar vooral vrouwen last van schijnen te hebben. Je zou haast gaan denken dat zo’n beetje iederéén in bed vrijmoedig regieaanwijzingen geeft, met complimenten strooit en fantasieën deelt.

Dat viel ook M* (48) op. „Een zeker onvermogen om tijdens de seks te praten is niet benoemd”, mailde zij. „Als ik echt goed in een vrijpartij zit, kan ik nauwelijks antwoord geven op een eventuele vraag van mijn bedpartner – of ik het fijn vind, wat ik wil. Ik kan de woorden soms wel denken, maar ik krijg ze gewoon mijn strot niet uit.” M denkt dat dat komt doordat ze op zo’n moment „zo in mijn gevoel zit, dat de neurologische weg naar de spraak is afgesloten. Wil ik kunnen praten, dan moet ik eerst uit die gevoelsbeleving komen. Dat zou veel energie kosten en ten koste gaan van de seksuele flow. Ik blijf dus zwijgen, al weet ik er soms met moeite een ‘ ja’ of een ‘nee’ uit te persen.”

Er liep nog een andere vraag, ingestuurd door een 63-jarige vrouw* die graag wil weten of andere mensen in coronatijd ook te maken hebben met een verminderd libido. Zij vond de saaiheid die in haar leven is gekomen best prettig, tot ze ontdekte dat ze seksueel een beetje lui was geworden. „Dat past helemaal niet bij mij.”

Een volmondig ja op deze vraag kwam van C*. „Nu is mijn libido toch al niet zo denderend – ik wijt het aan werkstress en jonge kinderen – maar het is zienderogen achteruitgegaan nu we weer in een lockdown zitten”, schreef zij. „We moeten harder werken voor de seks en de spanning. Normaliter gaan mijn man en ik met enige regelmaat naar bdsm-feesten. Niet zozeer om mee te doen, als wel om te kijken en inspiratie op te doen. We hebben een open relatie, maar af en toe buiten de deur een avontuurtje opzoeken is ineens ook een stuk moeilijker geworden.” Ze is daarom van plan de dag na schrijven, „voor het eerst sinds jaren” op zoek te gaan naar porno die zij en haar man beiden leuk vinden.

Afwisseling en vertier

S* (55) liet weten dat ze seksueel juist actiever is geworden tijdens corona. „Ik denk dat ik een spannender seksleven heb dan mijn studerende zoon.”

Begin 2020 zat ze nog „gezapig en menopauzaal” op de bank. Maar nadat uitlaatkleppen als reizen, dansen en concertbezoek waren weggevallen, zette ze zich over haar weerzin tegen Tinder heen. De datingapp werd „een belangrijke bron van afwisseling en vertier”. Ze heeft nu een paar minnaars voor af en toe („ik heb het voor het kiezen, jong of oud”) en er kunnen er wat haar betreft nog een of twee bij. S gaat met haar dates wandelen, en hakt dan snel de knoop door. „Ik zeg gewoon eerlijk wat ik wel en niet wil. Als ik niet op iemand val, blijft het bij die ene wandeling. Is er wel een klik, dan ga ik niet maandenlang hard to get spelen.”

S heeft ook iets te zeggen over wat zij ‘tekstuele omlijsting’ noemt. Ze houdt van „dierlijk gegrom, gekreun, gehijg, geschreeuw, hoe meer hoe beter”, maar geile praatjes en verhaaltjes vindt ze afleidend. „En er is een ding dat een man echt niet moet doen: ‘Ja schatje, kom maar’ zeggen als ik bijna klaarkom. Het naderend orgasme stopt dan acuut. Iets in mij denkt: ‘Dat bepaal ik gvd zelf wel’ of: ‘Oh, nou moet ik zeker klaarkomen om jou een plezier te doen’. Het is alsof mannen zich je orgasme ook nog willen toe-eigenen. Klaarkomen doe ik voor mezelf, niet om een man te pleasen.” Ze vraagt zich af of meer vrouwen hier ‘last’ van hebben.

*Namen zijn op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

Meepraten? Ideeën? Mail naar seks@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021