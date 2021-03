Homo’s met monogame relatie mogen voortaan bloed doneren

Homo- of biseksuele mannen die een monogame relatie hebben met een andere man mogen vanaf 1 september bloeddonor worden. Dat heeft demissionair minister Tamara van Ark (VVD) van Medische Zorg donderdag bekendgemaakt. Bloedbank Sanquin heeft uit onderzoek geconcludeerd dat het risico op overdraagbare infecties minimaal is. Er worden dan ook geen problemen voor de veiligheid van bloedproducten verwacht.

Van Ark zegt in een verklaring dat ze vindt dat het gedrag van mensen bepalend moet zijn bij het wel of niet mogen doneren van bloed „en niet iemands geaardheid.” Ze voegde daar ook aan toe: „We zijn er nog niet, maar dit is een stap in de goede richting.”

De demissionair minister heeft het besluit bekendgemaakt na een overleg met Sanquin, lhbt-belangenorganisatie COC en Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP). In dat gesprek is het belang van de veiligheid van bloeddonaties besproken, als ook het onnodig uitsluiten van veilige donors. Belangrijk daarbij is dat Sanquin het verantwoord vindt om de wijziging in het donorbeleid door te voeren, zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid van de bloedvoorziening. De bloedbank zal daarnaast de mogelijke effecten monitoren en evalueren.

Gelijke behandeling

Mannen die seks hebben met mannen mochten tot nu toe geen bloed doneren, omdat ervan uit werd gegaan dat zij als groep een verhoogd risico hadden op infectieziektes zoals hiv. Sanquin heeft onderzoek laten doen naar dat selectiebeleid. Onderzoekers concludeerden dat ook het recht op gelijke behandeling meegewogen moest worden.

In een verklaring zegt Sanquin dat het voor eind 2022 ook homo- en biseksuele mannen zonder een vaste partner wil toelaten als bloeddonor. Dat gaat de organisatie de komende maanden uitwerken. Directeur Daphne Thijssen zegt dat de insteek zal zijn om gericht te vragen naar gedrag dat kan leiden tot een hoger risico op het oplopen van infectieziektes. Dat is niet zo eenvoudig, geeft ze toe. „We onderzoeken hoe we met een set aan gerichte gevalideerde vragen snel en accuraat gedrag met hoger risico vinden. Tot hoeve vraag je door? Dekken de vragen de risico’s voldoende af?”