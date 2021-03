Hádden we maar geweten dat dit ons laatste echte feestje was

De laatste keer cocktails drinken in een stampvolle kroeg, de laatste keer dansen in een afgeladen club. De laatste bruiloft, verjaardag, reünie – de laatste keer lak aan hoe het hoort. Onverstandige keuzes maken, onverwachte gesprekken voeren, je hersenen op vakantie. Hádden we maar geweten dat het de laatste keer was. Dan hadden we er nog veel meer uitgehaald.

Op 16 maart, een jaar geleden, ging Nederland voor het eerst in lockdown. De feestjes die we vlak daarvoor vierden, werden plotsklaps de laatste. En dat maakt terugdenken aan die ene avond of nacht een bijzondere gewaarwording. Details kunnen levendiger worden, de waarde die we aan de herinnering hechten groter. Gedachten erover roepen ineens een gevoel van heimwee op. Terwijl zo’n herinnering normaal gesproken misschien al lang was weggeëbd, in de reeks van kroegbezoeken en clubavonden die erop volgde.

„Eerste en laatste keren hebben met elkaar gemeen dat ze uniek blijven en daardoor ook beter onthouden worden”, zegt Douwe Draaisma, emeritus hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Herinneringen aan gebeurtenissen die zich herhalen verdwijnen vaak in een soort „veralgemenisering”: vijf vakanties naar Bretagne leveren een algemene ‘Bretagne-herinnering’ op, waarbij je vergeet of die gezellige, zwoele avond nou bij vakantie twee of drie hoorde. Terwijl een eenmalige vakantie naar Bretagne in allerlei details beklijft.

Zo is het ook met eerste keren, zegt Draaisma. Die zijn spannend, uniek, nieuw, soms zelfs overweldigend. Maar er is wel een belangrijk verschil met de laatste keer: we wéten dat we een eerste keer meemaken. Terwijl laatste keren dat meestal pas achteraf worden. Draaisma: „Bij aangekondigde laatste keren, een laatste ontmoeting met iemand die terminaal is bijvoorbeeld, is het herinneringseffect even krachtig als bij eerste keren.” Maar van al die laatste keren waarvan we het ter plekke niet wisten, zullen we de details volgens hem niet zo heel veel beter onthouden.

Dat geldt natuurlijk ook voor al die dingen die we vlak voor corona deden. De details zijn niet per se levendiger – we hadden op dat moment helemaal geen reden om aan te nemen dat we iets unieks meemaakten.

Hoe kan het dan dat de herinnering aan dat ene feestje nu toch zo krachtig is geworden?

Dat ligt aan het verhaal dat we over de herinneringen „schuiven”, zegt Draaisma. „Vroeger was de theorie: herinneringen zijn sporen in ons geheugen. Hoe vaker we aan een bepaalde gebeurtenis denken, des te vaker we dat oude spoor opnieuw activeren. Tegenwoordig denkt men: niet zozeer de oorspronkelijke herinnering wordt krachtiger – we maken telkens een nieuwe herinnering.”

Op die manier kun je herinneringen een bepaalde lading meegeven, er een nieuw verhaal van maken. We verfraaien de details, voegen er een gevoel van nostalgie of heimwee aan toe. Of andersom natuurlijk, wanneer er allerlei nare details insluipen. De kans dat we zo’n verhaal beter onthouden dan de oorspronkelijke herinnering, is groot, zegt Draaisma. En misschien maakt juist dát het laatste feestje dat we vóór corona vierden, wel zo bijzonder.

Maarten Mol: ‘Nu denk ik: fuck, ik had hem moeten zoenen’

Maarten Mol (36), Amsterdam, was op 7 maart in club Lofi in Amsterdam „Evenementenorganisatie Free your mind had de Britse dj’s Sasha & John Digweed naar Nederland gehaald, tot zeven uur ’s ochtends draaiden zij in Lofi in Amsterdam. Het is een beetje een niche-muziekstijl, dus nodigde ik een vriendinnetje uit van wie ik zeker wist dat zij er ook blij van werd. In de loop van die week werden steeds meer coronagevallen in Nederland bekend en merkten we dat mensen huiverig werden. Maar ik dacht: het zal mijn tijd wel duren. Wij wilden gewoon partyen. „Met z’n tweetjes hebben we een heerlijk ongecompliceerde nacht gehad. Je weet wel: dat je naast iemand staat te dansen en een onzinverhaaltje ophangt. Giechelende tieners, hysterisch gedoe. Mensen spreken die je normaal nooit spreekt, en daarna ook niet meer hoeft te spreken. De club is de plek waar ik mij het allerlekkerst voel – het is altijd een warm bad. Als ik nu terugdenk aan de bewuste avond, dan zie ik mezelf nog staan, genietend van de muziek, met de gezelligheid van al die mensen om me heen. „Ik mis het om de muziek waar je van houdt door zo’n goed geluidssysteem te horen. En ik ben single, dus ik mis de mogelijkheid om iemand tegen te komen. Tijdens die nacht stond ik met een jongen te praten die ik best wel leuk vond. Toen dacht ik: ach, ik ben nu met een vriendinnetje. Nu denk ik: fuck, ik had hem moeten zoenen. „Wat ik ook mis, is dat ongecompliceerde. In de nachtclub krijgen mensen een Maarten-light te zien. Die Maarten lacht alleen maar, is onbezorgd. En dan was er nog de mogelijkheid dat er iets spannends of onverwachts gebeurde – jongens, waar is de after? Ik haat het woord uitlaatklep, maar ik had dat wel nodig: een mogelijkheid om je hersenen op vakantie te sturen.” (AC) Marit Mulder: ‘De zaal was de hele avond aan het hossen’

Marit Mulder (46), Heiloo, was op 7 maart in café De Jonge Prins in ’t Zand „Ik weet niet meer precies wie het bedacht. Mijn twee zussen en ik wilden weer eens met zijn drieën op stap, maar omdat we alle drie een baan en een gezin hebben, ging dat niet zo makkelijk. Op een gegeven moment opperde een van ons om naar The Dirty Daddies, een coverband met feestmuziek, in café De Jonge Prins in ’t Zand te gaan, vlak bij waar we zijn opgegroeid. „De Jonge Prins is een onooglijk café – als twintigers gingen we er vaak naartoe. We studeerden in Leiden, Breda en Groningen, maar voor de kermisfeesten in oktober, kwamen we ieder jaar terug. We zijn er zelfs weleens met mijn ouders naar een concert van BZN geweest – ja, echt. Mijn vader moest hard lachen toen hij hoorde dat we er weer heen wilden en bood aan om ons, net als vroeger, op te komen halen. Dat vond ik een beetje sneu, die arme man om één uur ’s nachts laten opdraven. Was ik maar op dat aanbod ingegaan, denk ik nu, want ik was de bob. „In een ramvol café hebben we een prachtige avond gehad. De zaal was de hele avond aan het hossen. Mensen stonden opeengepakt te zweten, door al het bier plakten onze schoenen aan de vloer. Mijn zussen besloten net als vroeger Flügels te bestellen. Aan het einde van de avond zei mijn middelste zus: ‘Zet mij maar af bij de disco in Schagen.’ Met mijn jongste zus ben ik toen nog naar de McDonald’s gereden. „Zo vaak deden we dit natuurlijk niet meer, maar het waren wel de momenten die het leven echt leuk maakten. Dat gun ik mijn puberkinderen nu nog wel het meest. Experimenteren, herinneringen maken. Het geeft het leven glans.” (AC) Dirk Zandvliet: ‘De hele avond was ik bezig in een licht psychedelische roes’ Dirk Zandvliet (29), Amsterdam, was als saxofonist van 5 tot en met 8 maart op meerdere feestjes in Amsterdam en Den Haag „In de nacht van donderdag op vrijdag stond mijn band Brass Rave Unit geboekt op het feestje Palet in Paradiso. Ik kende de organisatie en wist: dit wordt een mooi feestje. Toen we aankwamen in Paradiso, zagen we de zaal al kolken, iedereen was hyped. Uiteindelijk zijn we tot een uur of zes blijven hangen en ik weet nog dat ik dacht: als deze begintwintigers de nieuwe partygeneratie zijn – dan komt het wel goed. „Die vrijdagnacht ben ik naar het Skatecafé in Amsterdam-Noord gegaan. Ik had de organisatie aangeboden om ‘licht te schuiven’ – mensen op de dansvloer uitlichten, op knopjes en schakelaars drukken. Ik vind dat te gek om te doen terwijl de DJ’s draaien. Mijn broertje bracht nog een stuk truffelchocolade langs, en zo ben ik de hele avond in een licht psychedelische roes bezig geweest. „De volgende nacht, van zaterdag op zondag, stonden we met Brass Rave Unit in PIP in Den Haag, op een feestje van datzelfde Skatecafé. Er was geen kleedkamer, wel heel veel zweet, bier en sigaretten. Ook was er een soort sneeuwhelling waar snowboarders vanaf gleden, een speeltoestel waarin geklauterd werd en een hottub. Ik heb na afloop van het optreden nog naar het feestgedruis staan kijken en meerdere malen gedacht: ik hoop dat er niemand gewond raakt. Er werd gecrowdsurfd, van alles ging kapot. Het was heel grappig. „Die zondag hadden we nog een try-outshow met mijn andere band Gallowstreet in de Lovelee in Amsterdam. Ik was afgepeigerd van de voorgaande dagen, maar heb me vermand. Strik erom, op naar de volgende. Maar het bleek de allerlaatste. „De beelden van dat perfecte weekend flitsen nog vaak door mijn hoofd. Het roept een warm gevoel van nostalgie op, maar het was ook mijn werk en wie ik ben. In het nachtleven kan ik uit de band springen, mezelf verliezen en weer terugvinden, ik doe er inspiratie op, er is ruimte voor experiment. Dat deel van mezelf staat nu al een jaar op stand-by.” (AC) Lees ook: Moedeloos van corona, en dat huisfeestje helpt ook niet. Lieke: ‘Het maakt daar niet uit wie je bent, hoe je eruitziet, hoe je je kleedt’ Lieke* (36), Amsterdam, was op 23 februari in technoclub Berghain in Berlijn „Vrienden van mij gingen trouwen, het vrijgezellenfeest van een van hen was een weekend eerder in Berlijn. We waren met z’n vijven, er was iemand uit Zweden bij, een Filippijnse gast, een Portugees, een Duitser. We gingen zondag op het einde van de ochtend naar de Berghain, het viel me nog mee dat we allemaal binnenkwamen. Ze zijn er altijd streng op grotere groepen. Een uurtje in de rij, in de regen, en we konden feesten. „Het was mijn vierde keer daar. De Berghain, ja, hoe leg je dat uit – zodra je binnen bent, maakt het niet meer uit wie je bent, hoe je eruitziet, hoe je je kleedt. Alles kan en alles mag. Of je daar dan ook gebruik van maakt, is iets anders, maar ik vind het mooi dat het kan. Ik kom daar echt voor de muziek, mij maak je niet blij met een darkroom. „Ik weet nog dat er een bekende Italiaanse dj draaide, er waren ook heel veel Italianen. Er was toen al wel wat bekend over corona, dus ik weet nog dat ik meteen een link legde met de uitbraak in Italië. Maar verder heb ik daar nog zorgeloos gestaan. Het was bizar druk, ik kwam ook allerlei mensen uit het Amsterdamse uitgaansleven tegen. Alsof er een bus Nederlanders was afgeleverd. „We waren vijftien uur binnen en het was één lange blur. Het leuke is, als je er langere tijd binnen bent, wordt het een soort dorpje, je komt telkens mensen tegen die je eerder ook al even zag. Steeds een uurtje kletsen, dan weer de dansvloer op, dan weer kletsen. Ik weet nog dat ik Peggy Gou tegen het lijf liep, een Zuid-Koreaanse influencer en dj, maar me dat toen niet realiseerde. Ze stond shotjes te doen aan de bar, ik kletste tegen haar aan. Een dag later zag ik op haar Instagram dat zij het was. „Ik ben blij dat ik op mijn laatste feestje het maximale eruit heb gehaald. Het zou achteraf lullig zijn geweest als ik om twee uur ’s nachts naar huis was gegaan. Dit was in ieder geval een knaller. Ik mis het om nieuwe mensen te leren kennen, avonturen te beleven, te flirten. Ik ben benieuwd hoe het straks zal zijn, of we allemaal weer losgaan of dat het al snel te overweldigend is.” (FH) *Achternaam bij de redactie bekend. Melany Lok: ‘Over afstand houden maakte ik me niet druk, niemand daar’ Melany Lok (30), Den Haag, was op 7 maart naar Mama Africa in het Paard van Troje in Den Haag „Ik ben lid van een dansschool, Mistura Movement, en daarmee had ik een teamavond. Eerst spelletjes spelen en bij iemand eten en daarna naar Mama Africa in het Paard van Troje. Ik ben gek op die Afro-Amerikaanse muziek en je ziet op dat feestje heel veel verschillende culturen. Er zijn kringetjes waarin mensen met elkaar dansen, er zijn altijd zulke goede vibes. Het was uitverkocht – Den Haag is niet zo bruisend qua uitgaan, dus als er zo’n feestje is, wil iedereen daar zijn. „Er is altijd een dj, soms ook een live-act. De muziek is eigentijdse afromuziek: Wizkid, Burna Boy. En dan staat er zo’n MC de boel op het podium op te hypen. Iedereen daar is ook echt fan van de muziek. Ik weet nog dat het nummer ‘Ye’ van Burna Boy werd gedraaid en het publiek keihard meeschreeuwde als de dj het volume even lager zette. „Ik was al wel een beetje met corona bezig, een week eerder was ik nog in Italië geweest. Maar in Napels, niet in het noorden. Ik had de GGD gebeld met de vraag of ik nog iets moest doen, maar het was oké, zeiden ze. Ik was die avond een beetje paranoïde, vroeg me af of ze de glazen wel goed schoonmaakten en ik wilde een rietje. Maar over afstand houden maakte ik me niet druk, niemand daar. „We hebben met het dansteam nog veel aan die avond gedacht en erover gepraat, dat we toch nog maar mooi een fissa hadden kunnen pakken. Ik denk dat ik het maximale eruit gehaald heb, het was echt geslaagd. Ik mis het dansen. Ik hoef echt niet zoveel te drinken, ik wil gewoon bij een speaker in de zon helemaal losgaan, op nummers die ik lekker en chill vind, en mensen tegenkomen van wie je denkt: o ja, jij bestaat ook nog. „Ik keek laatst een filmpje terug van de avond en het leek alsof iedereen voelde dat het de laatste keer was, iedereen was zo hyped up.” (FH) Tess van Dorp: ‘Er was glow-in-the-darkverf waarmee ik mijn vrienden ondersmeerde’ Tess van Dorp (22), Purmerend, was op 11 maart in silentdiscobar Hush in Amsterdam „Met de studievereniging van psychologie hadden we op een woensdag een jarenzeventigthemafeest in Hush, een silentdiscobar in de buurt van het Leidseplein. Ik heb eerst bij een vriendin wat ingedronken, daarna zijn we erheen gefietst. Het was speciaal voor de studievereniging afgehuurd en het was echt heel druk. Achteraf verbaast me dat wel. „We waren als vereniging ook nog helemaal niet zo met corona bezig. De bewaker bij de Hush wel, weet ik nog. Die wilde enkelen van ons geen gewone boks geven, alleen met de elleboog. Ik weet nog dat we van tevoren grappen aan het maken waren over corona, dat het wel zou meevallen. Het weekend erna ging dus alles dicht. „Binnen kreeg je een koptelefoon mee, waarmee je kon luisteren naar verschillende kanalen. Op één ervan was iemand grappen aan het vertellen, zij liep door de bar en interviewde mensen. De bar was helemaal in thema aangekleed, volgens mij, ik kan me herinneren dat er een Volkswagenbusje stond. En er was glow-in-the-darkverf waarmee ik mijn vrienden ondersmeerde. Verder weet ik het niet allemaal meer, ik was niet helemaal nuchter. „Een dag voor het feestje had ik het uitgemaakt met mijn vriend, met wie ik een jaar had gedate. Ik weet nog dat ik blij was met de timing van het feestje. Dat ik er dan met al mijn vrienden over kon lullen en het vervolgens even kon laten. Ik ben als laatste weggegaan die avond, heb nog tot heel vroeg in de ochtend buiten met een van mijn beste vrienden gepraat. „Het besef dat dit het laatste feestje was, kwam de week erna. We hebben het er met z’n allen nog vaak over. Eén vriend was niet mee die avond, omdat hij geen kaartje kon krijgen, dus die was erg zuur. „Het meest mis ik de festivals, een hele dag of een weekend los. Dat vind ik echt geweldig. Maar ik heb het afgelopen jaar wel een nieuw inzicht gekregen: ik drink altijd net iets te veel op feestjes en zie nu in dat het veel meer waard is als je je een avond ook écht kunt herinneren.” (FH) Richard van Rijssen: ‘Het werd later en later, gezelliger en gezelliger’ Richard van Rijssen (67), Groningen, ging op 14 en 15 februari met leden van zijn oude kroegcommissie op stap in Groningen „Ik ben sinds een paar jaar terug in Nederland, na veertig jaar als diplomaat de wereld over te hebben gezworven. Mijn vrouw en ik wonen nu in Groningen, waar we daarvoor ook studeerden. Samen hadden we het er vaak over hoe leuk we het zouden vinden om mensen uit die tijd terug te zien, dus zocht ik online de leden van mijn kroegcommissie van 1974-1975 op en stuurde ze een mail. De meesten had ik toen al bijna veertig jaar niet meer gezien, maar iedereen vond het leuk elkaar weer eens te ontmoeten. „Die vrijdag zijn we met zijn vieren al begonnen met een biertje op de sociëteit van Albertus Magnus. De volgende dag kregen we met een grotere groep een privérondleiding in het Groninger Museum. In onze tijd hadden we op zaterdagmiddag altijd een borrel in Proeflokaal Hooghoudt aan het Gedempte Zuiderdiep – natuurlijk gingen we daar nu weer heen. En net als vroeger eindigden we met zijn allen bij de pizzeria, gevolgd door een laatste borrel in café Het Beloofde Land. „Het werd later en later, gezelliger en gezelliger, de laatsten zijn om half drie ’s nachts vertrokken. Het mooiste was: we hadden elkaar zó lang niet gezien, en toch val je meteen terug in oude patronen. Met die commissie hadden we ons eigen cabaret, we hadden een absurd gevoel voor humor. Dat kwam allemaal weer terug. „Ook zonder corona hadden we ons dit weekend wel herinnerd, maar dat we dit op de valreep nog hebben kunnen doen, geeft me een gevoel van groot geluk. We zijn uitgezworven over het hele land – nu zitten we toch weer met elkaar in een WhatsApp-groep. Op mijn leeftijd ga je niet zo vaak meer de kroeg in, en juist daarom vind ik het bijzonder dat ik dit nog heb meegemaakt.” (AC)