‘Getrainde politiehonden nog steeds slachtoffer van mishandeling’

Politiehonden die bij particuliere verenigingen worden opgeleid, ondergaan mishandelingen in de vorm van schoppen, stokslagen en stoomapparatuur. Dat meldt het onderzoeksprogramma Zembla donderdag op basis van gesprekken met klokkenluiders en videobeelden van de mishandelingen. De honden worden opgeleid bij organisaties die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNVP). Wanneer zij hun opleiding doorstaan hebben, worden de honden gecertificeerd verkocht aan de politie. Een voorzitter van een van de verenigingen erkent de mishandelingen, maar stelt dat „je de honden anders niet de baas kunt”.

Zembla beschikt over beelden van mishandelingen bij een Brabantse KNPV-vereniging. Daarop is te zien dat de dieren klappen krijgen met een stok en slipketting. Ook houdt een hondentrainer een zogeheten veedrijver, een apparaat dat stroomschokken geeft, vlakbij een van de honden. Dergelijke incidenten staan volgens de klokkenluiders niet op zichzelf, maar vinden „op grote schaal” plaats bij de training van politiehonden. In 2018 kwamen er ook al berichten naar buiten van mishandelingen van de voor de politie getrainde honden. Het bestuur van de KNVP zegt in reactie op de uitzending „dierenmishandeling niet te tolereren”. Ook verzoekt het bestuur de klokkenluider het beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan de politie en aangifte te doen.

Politiehonden worden bij een van de 350 Nederlandse particuliere instituten getraind. Deze clubs opereren onder de vlag van de KNPV. De politie koopt de getrainde honden vervolgens in bij de verenigingen. De voorzitter van de Brabantse KNPV-vereniging stelt volgens Zembla dat de politie op de hoogte is van de mishandelingspraktijken. De politie zou volgens de klokkenluiders niet ingrijpen, omdat medewerkers van de politie bestuursfuncties bekleden bij de verenigingen.