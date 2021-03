Jesse Klaver heeft het schaamdoekje van Mark Rutte omlaag getrokken, en daar zijn ze, de waggelende klimaatplannen die de VVD weigerde te laten doorrekenen. Dus hing Jesse het meetlint er maar langs. Hij liet alsnog een doorrekening maken, door onderzoeksbureau Kalavasta dat donderdagmiddag een grafiekje presenteert. De VVD? Het kortste staafje van alle partijen: slechts 41 procent CO 2 -reductie. „Dit is klimaatbedrog,” stelt Klaver. Triomfantelijk speurt hij de ruimte van Nieuwspoort rond. „Eigenlijk zegt Mark Rutte: ik verscheur dat Klimaatverdrag.”

Verrassend? Allerminst. Een gamechanger? Laat me niet lachen. De kiezers zal het worst wezen. Die zijn al massaal cruisereizen en skivakanties aan het boeken, zo jubelt de reisbranche. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat zelfs deze pandemie geen kantelpunt is, geen gamechanger?

Stelling één. Als mijn kelder blank staat, moet je niet aan mijn kop zeuren over dijkverhoging. Zelfs over preventieve afdichtingstechnieken wil ik niets horen. Je ziet toch dat ik sta te pompen?

Een echte ideeënstrijd voer je met droge voeten. Vanaf de zomer kan dus eindelijk de discussie losbarsten tussen degenen die zo snel mogelijk terug naar het oude willen en degenen voor wie het oude nu juist het probleem was. Tussen cruisevaarders en gamechangers. De crisis is weldegelijk het kantelpunt, maar de Deltacommissie is ook niet opgericht terwijl de Zeeuwen nog om redding schreeuwden op het dak.

Stelling twee. Een goed functionerende democratie heeft kroegen nodig. Of op z’n minst koffieautomaten, familiediners, sportkantines, bedrijfsborrels, theaterfoyers – plekken waar het nooit over politiek gaat en intussen altijd. In het uitwisselen van ervaringen, verhalen en smaken krijgen wereldbeelden vorm. Dat is een grillig, deels ongemerkt proces, dat weinig lijkt op de rechtlijnigheid waar stemwijzers en stellingen ons nu toe veroordelen. Stelling zoveel. Het klimaat… Dat lossen we op. Met een kerncentrale. In Groningen. Of nee, niet in Groningen, dat neem ik terug. Goed, dank voor dit debat. Voor de mensen thuis… de stelling…

Twistjes, tweegesprekken, voorstanders, tegenstanders. Wat uitblijft is de resonantie. Pas in het sociale leven krijgt dat tv-krakeel weerklank. Daar delen we visies, ervaringen die op elkaar inwerken en botsen, die overtuigen en meeslepen. Daar lééft de democratie. Nu het sociale leven op pauze staat, krijgen we een gepauzeerde verkiezingsuitslag: een karig kopietje van de status quo.

Tel beide stellingen op, deel ze doormidden en je weet: deze verkiezingen komen een maand of vijf te vroeg. Alweer zo’n stelling. Maar ik wíl helemaal geen stellingen. Ik wil een spetterend vergezicht. Storm door de kieren van de consensus, rukwind die de schaamdoekjes laat klapperen, tyfoons die inbeuken op de zelfgenoegzaamheid.

De echte gamechanger is stoppen dit te zien als spel.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.