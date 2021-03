Fotograaf John Edmonds wint de Foam Paul Huf Award 2021

De Amerikaanse fotograaf John Edmonds (1989) is de Foam Paul Huf Award 2021 – de jaarlijkse bekroning voor een fotograaf jonger dan 35 jaar – toegekend. Dit maakte FOAM donderdagmiddag bekend. De jury is onder de „indruk van de krachtige en unieke stijl van het werk”.

Edmonds is een fotograaf die meer wil dan beelden van individuen laten zien. Hij is een fotograaf van gemeenschappen, en dan vooral: de zwarte gemeenschap. In zijn portretten gaat het nooit alleen om de afgebeelde persoon, maar ook om wat hij of zij meebrengt. „Ik gebruik fotografie als een vorm van storytelling waarbij portretten en stillevens metaforen worden”, aldus Edmonds in een toelichting op zijn werk. Hij zegt dit naar aanleiding van de tentoonstelling A Sidelong Glance die op dit ogenblik in New York te zien is en waarvan de foto’s ook op de tentoonstelling in Foam te zien zullen zijn.

De afgebeelde mensen zijn vrijwel steeds afgebeeld met een ander element: maskers, beelden, doeken, voorwerpen met een geschiedenis en een betekenis. Gedeeltelijk is die geschiedenis recent, want de voorwerpen zijn afkomstig uit de verzameling van het Brooklyn Museum: die het museum kreeg uit de nalatenschap van de romanschrijver Ralph Ellison, een van de belangrijkste zwarte Amerikaanse schrijvers uit de vorige eeuw (De onzichtbare man, 1952).

De geschiedenis van die voorwerpen gaat echter veel verder terug: Ellison verzamelde antieke Afrikaanse kunst uit Ghana, Ivoorkust, religieuze maskers en ook een ‘moederschapsbuste’ van de Makonde (Tanzania), die enigszins vervreemdend, gedragen wordt door een man.

Beyoncé

Het resultaat is een eigenzinnige en indirecte herschrijving van het verband tussen de eigentijdse Amerikaanse en de Afrikaanse geschiedenis. Want zelfs al zijn de geportretteerden grotendeels naakt: ze maken een eigentijdse indruk, wat te danken is aan gestileerde kapsels, of een riem die nog net binnen de kaders van de foto terecht is gekomen.

John Edmonds, Young man wearing a maternity bust from the Makonde (2019). Foto John Edmonds

Edmonds’ beeldtaal doet denken aan die van de video van ‘Apeshit’ die Beyoncé en Jay-Z in het Louvre maakte, of die van de Nederlandse modeontwerper Duran Lantink, wiens werk te zien was in een video van Janelle Monáe, of van Kehinde Wiley, de schilder van het officiële portret van Barack Obama. Allemaal jonge, zwarte kunstenaars die in hun werk de Afrikaanse wortels van westerse kunst (en politiek) blootleggen.

Lees ook: Spaanse fotografe Laia Abril wint Foam Paul Huf Award

Door vertrouwde elementen op een vervreemdende manier bij elkaar te brengen, legt Edmonds extra nadruk op de betekenis van rituele objecten die in het westen om esthetische redenen gewaardeerd worden – ook om ze zo terug te geven aan de zwarte gemeenschap. Zo is er een foto die Edmonds Tête d’Homme heeft genoemd, waarmee hij expliciet reageert op die van Picasso uit 1907.

Edmonds fotografeert een zwarte man die een masker stevig vasthoudt, en zijn hoofd al dan niet moedeloos te rusten lijkt te leggen. Hij kijkt ernstig, misschien zelfs grimmig, in elk geval recht in de camera. Edmonds heeft het masker zo weer teruggepakt van Picasso, en van een witte, modernistische traditie.

Loslaten

Ook op de andere foto’s houden de afgebeelde figuren de voorwerpen stevig vast. Een letterlijke weergave van het idee dat je je geschiedenis niet moet loslaten. Of, zoals de jury het formuleert: „In zijn fotografisch werk neemt Edmonds op een ogenschijnlijk simpele, maar in wezen cultureel complexe manier kwesties rond gender en blackness onder de loep vanuit een Afro-Amerikaans perspectief.”

John Edmonds, Young man holding up Kuba cloth (2019). Foto John Edmonds

Edmonds krijgt met deze prijs 20.000 euro en een solotentoonstelling in het Amsterdamse Foam. Eerdere winnaars zijn onder anderen de Zuid-Afrikaan Pieter Hugo (2008), de Amerikaan Alex Prager (2012) en vorig jaar de Spaanse Laia Abril. Een eervolle vermelding ging dit jaar naar de Chinese fotograaf Guanyu Xu, die volgens de jury in zijn werk „gevoelige vraagstukken rond homoseksualiteit en queerness in de Chinese en Amerikaanse context” onderzoekt.