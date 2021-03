De VW Arteon Shooting Brake: een prachtig naspel van de goede oude tijd

Een Shooting Brake van Volkswagen. Dat kan niet. Een shooting brake is Engels. Over de definitie heerst hardnekkige onenigheid. Als klassieke shooting brakes gelden exclusieve, in kleine oplage tot stationcars vertimmerde Britse coupés als de Aston Martin DB5 en de op de Jaguar XJ-S gebaseerde Lynx Eventer. Maar hun wieg stond op de jachtvelden. Van oorsprong was de shooting brake een door paarden getrokken kar voor het transport van jachtgeweren en munitie. Waarmee het ‘shooting’ is verklaard, en ‘brake’ schijnt van het Nederlandse ‘brik’ te komen. We zijn nu vuistdiep in het schimmenrijk van anglofiele paradijsvogels en ver verwijderd van de Duitse orde. Toch maken Duitsers shooting brakes of wat ze zo menen te mogen noemen, elegant bedoelde stations met meer vorm dan functie. Mercedes levert shooting-brakevarianten van de CLA en CLS, en Volkswagen kon uiteraard niet achterblijven. Echte shooting-brakefans zijn verbolgen over de commerciële karaktermoord op hun geliefde rariteit. De geschiedenis is helaas onverbiddelijk, zodat wij ongeacht het aantal deuren tot een actuele genredefinitie kunnen komen; een tot stationcar gemaakte niet-station.

De Arteon Shooting Brake werd natuurlijk veel te praktisch voor de Britse gekte van het grondidee. Hij is een snelle en gelikte, ruime, voor Volkswagen-begrippen scherp sturende lifestylecombi als zovele: Audi’s Avant-modellen, BMW 3-serie Touring, Jaguar XF Sportbrake. Hij mikt op de pragmaticus die nooit een scheve schaats zou durven rijden. VW zelf: „Wil je een luxe uitstraling, maar ook het voordeel van een grote bagageruimte? Dan is de Arteon Shooting Brake precies wat je zoekt.” Dat is natuurlijk geen manier om de snobistische gentleman driver aan te spreken. Die laadvloer van 2 meter 10 zal nooit een vers geschoten everzwijn opbaren. Daar reist een tuinmeubel van steigerhout mee van Zuidoost naar Diemen-Zuid. Dit is een auto voor de LinkedIn-man die in het Engels onophoudelijk extremely proud is op zijn team en de fantastische reis die ze samen hebben afgelegd naar Het Volkomen Zinloze Product, en die de bekendmaking van zijn volgende carrièrestap aankondigt met het fataal zwakzinnige the word is out, waarna een taakomschrijving volgt die elk weldenkend mens doet huiveren. Aan jagen doet hij niet, want hij is vegetariër. Hij had net zo goed een Passat Variant kunnen kopen. Ach, de mensen. Ik rijd hun auto’s, leerde met vallen en opstaan hoe ze denken en voelen. Ik weet wat ze verdringen, dat doet pijn.

Piekfijn werkende techniek

Maar de Shooting Brake is er nu eenmaal, en hij snoert critici de mond met gründliche esthetica en piekfijn werkende techniek. Het is een fraaie en extreem fijne auto. Hij bezorgt je ondanks nieuwerwetsigheden als automatische inparkeerfunctie, digitale cockpit en head-updisplay nog het ouderwetse, bombestendige VW-gevoel dat bij de elektrische ID-modellen is verkwanseld aan de digitale droom. Hij is een prachtig naspel van de goede oude tijd.

Toch wringt dat met de buitenkant. Hij blijft een modieuze travestie van het VW-gemiddelde. Van het hardnekkige Passat-gevoel kom je niet los. Waarom, zal de carrièrestapper op een onbewaakt moment van inzicht denken, zou ik hier meer dan vijftig mille aan uitgeven, terwijl ik voor tien minder een Passat heb? Daar hoef ik de temperatuur niet op een aanraakbalk naar mijn comfortzone te swipen en die 190 pk kan ik missen als kiespijn. Een shooting brake wordt het toch niet. Dit is de eersteklascoupé van de Passat-trein. En de buitenwereld, vul ik even aan, ziet geen gamechanger maar een clichéman die nog niet elektrisch rijdt.

Wat is zijn functie binnen het modellengamma, als bij VW zelf de nuchtere alternatieven voor het grijpen liggen? Simpel: visitekaartje zijn. VW begrijpt welk stijlmotief de productmanager tot aanschaf kan bewegen. De Arteon stelt hem in staat om binnen de sociale marges net voldoende zichtbaar uit de pas te lopen. Slim gedaan van Volkswagen. Al blijft de Arteon nog zo’n zeldzame verschijning op de weg, het heeft het dwarse alternatief voor de gemene deler wel in huis. De koper kan risicoloos out-of-the-box met veilige techniek uit eigen keuken, vette turbomotor en een echte benzinetank.

Dat is trouwens fijn hoor, zeker in de winter. Bij de Fastned-laadpaal was ik in januari doodgevroren. Dus als u eerdaags een Arteon-man tegenkomt met een bepaald soort jasje en de powerslogans van zijn Twitterbio in de met man en macht geïnspireerde oogopslag, neem van mij aan: die weet wat genieten is.

Volkswagen Arteon Shooting Brake R-Line Business 2.0 TSI DSG

Motor viercilinder benzine, turbo, 1.984 cc Vermogen: 190 pk bij 5.100 toeren Koppel 320 Nm bij 1.500 toeren Aandrijving voor Transmissie automaat met dubbele koppeling, 7 versnellingen Topsnelheid 233 km/u Acceleratie 0 – 100 7,8 seconden Verbruik gemiddeld 7,3 l/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 158 g/km Energielabel C Vanafprijs 50.990 euro Prijs testauto 61.138 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021