Bospolder-Tussendijken in Rotterdam ís al veerkrachtig

De gemeente wil van Bospolder-Tussendijken (BoTu) in Rotterdam-West een ‘veerkrachtige wijk’ maken, maar de mensen daar zijn dat al, merkte fotograaf Angeniet Berkers (Rotterdam, 1985).

Tijdens de eerste corona-lockdown vorig voorjaar viel haar buitenlandse fotowerk grotendeels stil. Uit nieuwsgierigheid en uit behoefte aan verbinding, ging ze bewoners uit haar nieuwe wijk fotograferen en interviewen.

„Het waren vaak kleine feel-good momentjes waaruit ik gedurende het afgelopen jaar veel positieve energie heb kunnen halen, al merkte ook ik dat nu de lockdown langer aanhoudt men het wel moeilijker krijgt”, schrijft Berkers in de inleidende tekst bij de interviews.

Inmiddels heeft ze enkele tientallen portretten gemaakt die op het Instagram-account van Bospolder-Tussendijken staan. In het begin sprak ze vooral mensen op straat aan, later ging ze op zoek naar bijvoorbeeld ondernemers of actieve bewoners. Zo wil Berkers een ander beeld geven van een wijk die vaak met „overlast, achterstand en armoede” in het nieuws komt.

Femke Gielstra van winkel/café Maak-Rotterdam worstelt ook met de crisis. „Maar als ik dan zie hoe blij iedereen wordt van de taart en koffie, en toch een plantje koopt voor een neefje of nichtje, is dat heel waardevol!” Foto’s Angeniet Berkers Mei 2020. Peter Bender van Café de Ooievaar, schilt asperges. Zijn tent is klein, sfeervol en gezellig, maar de anderhalve meter-regel vergt passen en meten. Het Oost-Afrikaanse restaurant van Fasiga Brihanu is meer dan dat, zegt ze. Het is een plek om haar cultuur uit te dragen en om samen te komen. Tayfun Turak en zijn broer Burak hebben al tien jaar een zaak waarin ze Turkse Kumpir verkopen: een gepofte aardappel die is gepureerd met boter en kaas. Vanuit het ‘bollenpand’ deelde Tonny van Sommeren bloembollen en stekjes uit aan wijkbewoners. Het ruikt er heerlijk naar plantjes en rozemarijn.