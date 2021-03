ECB versnelt de opkoop van staats-en bedrijfsschuld

De Europese Centrale Bank zal de komende maanden de meer staats- en bedrijfsleningen opkopen, om te voorkomen dat rentes op onder meer staatsleningen verder stijgen. Dit heeft het ECB-bestuur deze donderdag bekendgemaakt.

Vanwege angst onder beleggers voor inflatie – goeddeels ingegeven door het grote economische stimuleringsprogramma van 1.900 miljard dollar van de Amerikaanse president Biden – zijn de voorbije maanden de rentes op staatsleningen opgelopen. In de VS, maar ook in Europa. Dit is volgens de ECB een risico: hogere leenkosten kunnen het economisch herstel in gevaar brengen.

„Op basis van een gezamenlijke beoordeling van de financieringsvoorwaarden en de inflatievooruitzichten” verwacht het ECB-bestuur dat de pandemienoodopkopen, bedoeld om de rentes te drukken in coronatijd, „tijdens het volgende kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo worden uitgevoerd dan tijdens de eerste maanden van dit jaar”, aldus de verklaring. ECB-president Christine Lagarde geeft vanmiddag in een persconferentie uitleg over het besluit.

Risico’s afwegen

In december verlengde de ECB de pandemienoodopkopen van juni 2021 tot maart 2022. Het totale bedrag daarvoor werd verhoogd van 1.350 miljard euro naar 1.850 miljard euro. Dat is ruim twee keer zoveel als de omvang van de Nederlandse economie.

Bij groeiende inflatieangst is normaliter een renteverhoging van een centrale bank de logische reactie. Nu neemt de ECB juist maatregelen om de marktrente naar beneden te drukken. Op dit moment schat het 25-koppige ECB-bestuur het risico van oplopende inflatie duidelijk lager in dan het risico van trager economisch herstel.

Het herstel in de eurozone blijft achter bij dat in de VS, vanwege de trage vaccinaties en omdat de VS meer geld uittrekken om de economie te stimuleren.