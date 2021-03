Drie jonge schrijvers over het jaar waarin alles veranderde

Schrijver Michiel Lieuwma kreeg tijdens de pandemie een manische neiging om de wereld te willen begrijpen.

Vorig jaar tijdens de eerste lockdownperiode begon ik hoopvol aan een dikke stapel nieuwe boeken. Ik had zojuist een manuscript ter beoordeling ingeleverd en was van plan om elke seconde van de mij opgelegde afzondering te benutten. Net als met extra geld ben je toch geneigd – ik wel althans – om de gewonnen tijd tien keer te besteden. De eerste zes weken waren om die reden binnen no-time voorbij terwijl er nog zoveel te doen overbleef.

De terrassen gingen alweer open en ik bleef achter met een knagend gevoel dat ik niet meteen kon plaatsen. Er klopte iets niet aan het dwingende optimisme dat ik tijdens de eerste lockdownperiode om mij heen had waargenomen. Er waren ontelbare manische initiatieven geweest, die stuk voor stuk moesten aantonen dat juist deze tijd bijzonder was en kon worden aangegrepen voor kunst en duiding. Zelfs pessimistische vergezichten hadden nog altijd de optimistische zweem van verdiepende betekenis. De wereld kon vergaan, maar je kon het ware gelaat tenminste eindelijk ontwaren.

Ik wantrouwde schrijvers die te gretig waren geweest, schrijvers die binnen een maand met kronieken naar buiten kwamen of coronadagboeken publiceerden, die optimistisch boekenclubs initieerden, die nawoorden toevoegden waaraan de pandemie werd vastgelijmd.

Ik verzette me tegen de ‘juist nu’-gedachte, maar ook ik kon mij niet anders dan uiten in diezelfde constructieve termen. Ook ik kwam niet los van de markt waarin ik opereerde, ook ik bleef onbewust denken in meetbare eenheden, in lijsten afwerken en dingen maken en boeken aftikken en films wegwerken en notities maken en bouwen aan allerhande initiatieven.

De overheid kwam met helikoptergeld en de utopie van Rutger Bregman werd het nieuwe normaal. Ik had mogen uitademen, maar het lukte mij niet om niets te doen.

De onrust zat in mijzelf.

COVID legde een dieperliggende tegenstrijdigheid bloot. Juist een schrijver kon tijdens een pandemie de opgelegde quarantaine als geen ander gebruiken om te werken, maar diezelfde pandemie zorgde ervoor dat de wereld die hij zo graag wilde vangen (waarom anders is hij schrijver) met zeldzame helderheid werd blootgelegd. Overal om mij heen nam ik de onrust waar die ik in mezelf weerspiegeld zag. De onrust vertaalde zich naar een manische drift om de wereld ter plekke te begrijpen terwijl de onrust verhinderde om dat begrip rustig te verwerken terwijl de tijd door alle handen gleed.

Meestal wordt COVID als crisis aangeduid. Maar COVID heeft alles van een ramp. Als je de pandemie eenmaal als ramp bekijkt valt alles op zijn plek: de onlogische overheidsbeslissingen, het paniekvoetbal en de woede. De COVID-pandemie is een ramp in slowmotion. Tijdens een aardbeving zal niemand richting pen en papier rennen maar eerst een veilig heenkomen zoeken.

De grootste boeken over de wereldoorlogen zijn geschreven toen het stof eindelijk was neergedaald. Ik put hoop uit Gerard Reve die twee jaar na de oorlog met zijn observaties naar buiten kwam, observaties die de oorlog vrijwel in zijn geheel buiten beschouwing zouden laten. Dat kan wel zijn, zegt hij met zijn provocatieve meesterwerk, maar ik heb me niettemin kapotverveeld.

De laatste maanden heb ik een zeldzame rust gevonden die volstrekt nieuw voor mij is. Ik weet dat ik dit jaar iets wezenlijks heb geleerd, al zou ik nog niet weten hoe ik dat in taal zou moeten vangen.

Voor het eerst in mijn leven zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Michiel Lieuwma is schrijver en theatermaker.

Roos van Rijswijk

Hunkeren naar vele dingen doen

Door de pandemie is de blik van schrijver Roos van Rijswijk een heel andere kant opgegaan en is ze meer over zichzelf gaan schrijven.

Rond de eerste verjaardag van het virus bracht ik een boek uit. Een verhalenbundel – dat genre verkoopt als er geen lockdown is óók voor geen meter, dus dan kan je ze net zo goed lekker wel uitgeven. Het laatste deel van het boek schreef ik terwijl het nieuws riep over volle ziekenhuizen en oversterfte. Schrijven in een wereld die dichtzit is moeilijk. Ik dacht soms aan mensen die onder barre omstandigheden – gevangenschap, oorlog – toch verhalen verzonnen. Ik voelde me dan direct een aansteller, al wist ik nog steeds niet waar ik dan over moest schrijven. Mijn inspiratie komt uit wat ik zie, en wat ik om me heen zag was steeds die kamer, steeds die muren, steeds die straat onder mijn raam.

Van de weeromstuit dook mijn blik naar binnen. Wat ik in mijn korte schrijvende bestaan altijd buiten de deur probeerde te houden gebeurde: ik ging over mezelf schrijven. Fictie, dat wel, zo verander ik in een verhaal achtereenvolgens in de Amerikaanse acteur Matt Damon en een reiger, maar toch. Zonder pandemie was mijn blik heel andere kanten opgegaan, en mijn schrijverschap misschien ook wel – ik zeg niet dat ik voortaan alleen nog maar over mijn eigen navel wil schrijven (God, nee), maar misschien durf ik iets meer van mezelf, desnoods als reiger, mijn boeken in te werken.

De presentatie van de bundel bestond uit het rondfietsen ervan, wat veel leuker was dan ik durfde te hopen. Normaal (‘normaal?’) gesproken zou ik nu lezingen geven en De Boekenweek vieren, die ik ongetwijfeld had afgetrapt door tijdens het Boekenbal aan een kroonluchter te zwaaien. Nu ben ik tot mijn eigen verbazing gelijk weer aan het schrijven geslagen; normaal gesproken is het leven minder bleek, en daarmee dus veel te afleidend om achter dat bureau te gaan zitten.

Begrijp me niet verkeerd: nooit zal ik het virus dankbaar zijn. Ik hield van mijn blik naar buiten en zodra het weer kan verlaat ik met liefde zowel bureau als navel. Allereerst om iedereen ongemakkelijk lang te knuffelen, vervolgens om (met iedereen) in een benauwde kroeg naar volle tevredenheid een lauw biertje te drinken. Om (met al mijn vrienden) jubelend door musea te rennen. Om (onderweg naar al mijn kennissen) duizelig van geluk en woede door massa’s toeristen heen te fietsen. Om (met mijn hele familie) in de rij te staan in die ene te krappe HEMA. Om iedereens baby vast te houden en iedereens oma een klapzoen te geven, om voor het eerst uit eten te gaan met mijn verkering, om rare kleine podia waar je voor twee man en een verkouden paardenkop een mopje voor mag lezen. En ach, ja, dat Boekenbal – misschien dat we daar over een paar jaar weer aan toekomen, als we alle mensen die er niet naar binnen mogen een avond los durven te laten.

Roos van Rijswijk publiceerde onlangs de verhalenbundel De dwaler.