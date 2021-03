Drie jaar cel geëist tegen bestuurder die in Deventer op terras inreed

Het OM heeft donderdag drie jaar cel geëist tegen een 38-jarige man die in oktober 2019 met een auto inreed op een groep mensen op een terras in Deventer. Hierbij raakten vijf mensen gewond, onder wie de verdachte zelf. Het OM wil daarnaast dat de man zijn rijbewijs voor vijf jaar inlevert.

De aanrijding gebeurde tijdens een uitgaansavond in de binnenstad van Deventer. De 38-jarige man zou in het centrum van de stad in de auto zijn belaagd. Hij wordt ervan verdacht direct na de ruzie op het terras te zijn ingereden waar de vermeende belagers zich op dat moment bevonden. Volgens het OM heeft hij door met de auto „als een tank” op een groep mensen in te rijden, geprobeerd vijf mensen van het leven te beroven. „Het is puur geluk en zeker niet aan de verdachte te danken dat de slachtoffers nog in leven zijn”, zei de officier van justitie in de rechtszaal.

Twee van de slachtoffers, een man van 25 en een man van 27 jaar, staan ook terecht omdat ze volgens het OM een rol hebben gehad in de vechtpartij die aan de aanrijding voorafging. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging tegen de 38-jarige man en twee andere inzittenden. De vechtpartij zou zeer bedreigend zijn geweest. „Vooral de 38-jarige man heeft het moeten ontgelden; daarbij werd ook de auto behoorlijk beschadigd”, aldus de officier van justitie. Tegen de 25-jarige man is een gevangenisstraf van drie maanden geëist. De 27-jarige man hoorde een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van 150 uur tegen zich eisen.