Doorrekening CO2-plannen is nu net zo belangrijk als de financiën

Traditioneel zijn het dubbeltjes, kwartjes en miljoenen waarmee Nederlandse politici elkaar in campagnetijd om de oren slaan. „U verhoogt het minimumloon veel minder dan wij!” „U vraagt een eigen bijdrage voor de wijkverpleging!”

Voor deze verkiezingen zijn daar megatonnen bijgekomen. „Bij u lekt er veel meer CO 2 -uitstoot weg dan bij ons!”

De reden is simpel: Nederlandse politieke partijen zijn zo dol op het laten doorrekenen van hun verkiezingsplannen dat er een nieuwe prominente doorrekening is bijgekomen: die van de klimaatplannen van politieke partijen door het Planbureau van de Leefomgeving (PBL).

Die doorrekening bestaat al langer, maar krijgt deze campagne voor het eerst het gewicht dat de doorrekening van de economische plannen door het Centraal Planbureau al veel langer heeft. Namelijk: een onafhankelijke scheidsrechter komt met een dik rapport, waaruit elke partij naar hartelust de cijfers pikt die haar het beste uitkomen.

Zo verweet GroenLinks-leider Jesse Klaver CDA-leider Wopke Hoekstra dinsdag tijdens een tv-debat dat het CDA bezuinigt op de uitkoop van veebedrijven. Klaver haalde ter onderbouwing de doorrekening door het PBL aan: „U weet de stikstofuitstoot niet voldoende terug te dringen. De vraag blijft: wilt u meer koeien of wilt u meer huizen?” Met de doorrekening in de hand wreef het CDA op zijn beurt GroenLinks aan bedrijven uit Nederland weg te jagen.

De doorrekening van het PBL is ingewikkeld en technisch, en met allerlei kanttekeningen omgeven. Maar dat weerhoudt politici van verschillende partijen niet om haar als munitie te gebruiken. Drie politieke doorreken-strijdpunten uitgelicht:

1. De VVD rekent het klimaat niet door, maar bezuinigt er wel op

GroenLinks maakte er donderdag een verkiezingsstunt van. De VVD liet haar klimaatplannen niet doorrekenen door het PBL. Dus huurde GroenLinks zelf het onderzoeksbureau Kalavasta in om de plannen van de VVD te beoordelen. Conclusie van Kalavasta: de VVD haalt het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord niet: 49 procent minder uitstoot van broeikasgas CO 2 in 2030. Volgens Kalavasta komt de VVD uit op 41 procent.

Grootste oorzaak voor deze score is volgens Kalavasta een bezuiniging die de VVD indiende bij die andere doorrekening, waar de partij wel aan meedeed: die van het Centraal Planbureau (CPB). Daar bleek de VVD geld te halen uit de rijkssubsidiepot – Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) genaamd – die de energievoorziening en de industrie moet verduurzamen.

Groene partijen als D66 en GroenLinks verwijten de VVD zo mooie sier te maken bij het CPB. „Het is volstrekt helder dat de VVD klimaatbedrog pleegt, want ze beweren wel zich aan het Klimaatakkoord en de Klimaatwet te houden”, zei Jesse Klaver van GroenLinks donderdag.

De VVD zelf ziet dat anders. Tweede Kamerlid Mark Harbers, die de doorrekening „een campagnedingetje van GroenLinks” noemt, bezweert nog steeds achter het Klimaatakkoord te staan, én niet te bezuinigen op de subsidie SDE++ die is afgesproken in dat akkoord. Die subsidiepot wordt gevuld door de ODE-heffing (Opslag Duurzame Energie), die deel uitmaakt van ieders energierekening. Harbers: „Het CPB gaat ervan uit dat al die miljarden worden besteed aan subsidie. Maar die opbrengst is meer dan nodig is voor alle bestaande plannen uit het Klimaatakkoord. Het PBL rekent met een kleinere subsidiepot. Wij halen alleen het teveel weg.”

Volgens Kalavasta, dat zich baseerde op de plannen van de VVD en geen overleg had met de partij, is er nu inderdaad een reserve van circa 2 miljard euro, maar zal dat niet lang duren, gezien de stijgende vraag naar duurzame energie. Het bureau stelt dat er met het VVD-beleid in 2030 sprake zou zijn van een tekort van 1 miljard euro.

Het gevolg zou dan zijn dat de lasten voor de industrie wordt verzwaard. Voorzitter Gertjan Lankhorst van VEMW, belangenbehartiger van de grootverbruikers van energie, noemt de SDE-subsidie „superbelangrijk om de klimaatdoelen te halen. Wij denken dat er meer nodig is, niet minder”.

Tegelijk hekelt Lankhorst alle partijen die nu willen tornen aan het Klimaatakkoord uit 2019. Niet alleen de VVD, maar ook de partijen die meer CO 2 willen reduceren, zoals GroenLinks en D66. „Het is heel raar om hapsnap dingen uit het Klimaatakkoord te halen, te bezuinigen, of er dingen aan toe te voegen en de doelstellingen te veranderen. Dat akkoord moet over meerdere kabinetten heen bestendig zijn. Geef het even de tijd. Het brood staat nog in de oven en we weten al dat het niet smaakt.”

Lees ook: de stemhulp van NRC - wat willen de partijen?

2. Is een hogere CO 2 -heffing een ramp of niet?

Voorstanders én tegenstanders halen hun gelijk uit de analyse van het PBL. GroenLinks, D66, SP en PvdA willen het voor de industrie duurder maken om broeikasgassen uit te stoten. En dat is zeer effectief, zo kunnen partijen constateren. Mede dankzij de door hen voorgestelde CO 2 -heffing slagen zij erin de uitstoot op papier tot wel 63 procent terug te brengen. Veel meer dus dan het huidige Klimaatakkoord, dat uitgaat van een daling van 49 procent.

„Maar dan moeten ze ook eerlijk zijn over de consequenties van dat beleid”, zegt Henri Bontenbal, die als energiedeskundige op plek 17 staat van de kandidatenlijst van het CDA. „Veel partijen pleiten voor nationaal beleid dat veel werkgelegenheid kan kosten.”

Het PBL becijferde niet alleen de gunstige effecten van CO 2 -heffing voor het klimaat. De analisten maken ook duidelijk dat er een serieuze kans bestaat op ‘weglek’: dat bedrijven stoppen met investeren in Nederland, of zelfs helemaal verhuizen. Want dan stijgt de uitstoot in het buitenland.

GroenLinks, bijvoorbeeld, bepleit in Nederland een uitstootreductie van 65 miljoen ton, maar 19 miljoen daarvan verlaat volgens het PBL voortaan via fabrieken in het buitenland de schoorsteen. „Door zo veel aan die knop van CO 2 -heffing te draaien, maak je bedrijven die voor grote investeringen staan kopschuw. Je zorgt voor een onzeker perspectief”, zegt Bontenbal.

De groene partijen zelf zien een veel kleiner risico op weglek, omdat het PBL geen rekening houdt met de groene plannen van de Europese Unie. De lidstaten spraken af de uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen.

Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks: „Het PBL geeft heel duidelijk aan dat als Europa met de Green Deal komt, de kans op weglek kleiner wordt. Ik ben er niet zo beducht voor, want de transitie gaat overal snel.”

Gevolg van strakker Europees beleid is volgens Van der Lee dat verhuizen naar een ander Europees land weinig zinvol wordt en de voorwaarden overal gelijk, dus eerlijker. Hij noemt het benadrukken van mogelijke weglek kinderachtig. „CDA en VVD roepen dat steeds om te verhullen dat ze zelf nauwelijks leveren. Het CDA komt zelf op een reductie van 46 procent, minder dan het Klimaatakkoord voor 2030 wil bereiken.”

3. Links wil tóch opslag van CO 2 in zee

Een van de manieren om de uitstoot te beperken, is ondergrondse opslag van CO 2 . Deze oplossing heeft in bijna alle verkiezingsprogramma’s een serieuze plaats gekregen, meestal met een afkorting die weinig kiezers iets zal zeggen: CCS, carbon capture and storage. Meest aangewezen plaats voor die opslag zijn lege gasvelden in zee.

Koploper, zo blijkt uit de doorrekening van het PBL, is de PvdA, die in 2030 rekent met een ondergrondse opslag van 11 megaton CO 2 . Volgens aspirant-Kamerlid Joris Thijssen – als voormalig Greenpeace-directeur staat hij op plek zes – heeft die belangrijke rol voor CCS vooral te maken met de methodiek van de planbureaus. „Zij geloven niet zo in groene stroom en in groene waterstof [een duurzaam geproduceerde energiedrager]. Het kan wel, maar dan moet je er ontzettend veel geld voor vrijmaken. Het bereiken van een reductie van 55 procent staat voor ons als een paal boven water.”

De brede acceptatie van CCS lokt verbazing en kritiek uit. Linkse partijen en ook milieuorganisaties zagen CCS tot nu toe vooral als excuus om verduurzaming op de lange baan te schuiven.

Thijssen ziet die nadelen nog steeds en wil de komende jaren zijn „stinkende best doen” om de CO 2 -opslag te beperken. „Ik ga niet snel zeggen: ‘doe maar ondergrondse opslag’, want dan ligt zo’n pijp daar en zegt iedereen: ‘laten we die nu ook maar gebruiken’. Borssele [uit 1973] zou ook na veertig jaar dichtgaan en die kerncentrale staat er ook nog steeds.”

Volgens CDA’er Bontenbal blijkt CCS nu ook voor de linkse partijen nodig om de gewenste reductie te halen. „Zo zie je weer dat het heel moeilijk is hoge doelen te stellen en alle minder gewenste opties uit te sluiten. Dat geldt ook voor zaken als biomassa en kernenergie.”