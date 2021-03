Digitaal kunstwerk voor 58 miljoen euro geveild

Een digitaal kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Beeple is geveild voor 69 miljoen dollar (58 miljoen euro). Het is het eerste digitale kunstwerk dat veilinghuis Christie’s heeft verkocht.

Op het kunstwerk van Beeple, de artiestennaam van de 39-jarige Mike Winkelmann uit de Verenigde Staten, zijn vijfduizend afbeeldingen te zien. Hij begon op 1 mei 2007 en maakte er dertien jaar elke dag een. Hij begon met het maken van simpele tekeningen en dat groeide uit tot ingewikkeldere afbeeldingen in 3D. Ook reageerde hij vaak op politieke ontwikkelingen: zo zijn voormalig president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence te zien in de collage. Het eindresultaat noemde hij ‘Everydays: The First 5.000 Days’. Beeple is geen onbekende in de digitale wereld. Op Instagram heeft hij 1,9 miljoen volgers en hij heeft samengewerkt met merken als Nike en Louis Vuitton en bekende artiesten als Katy Perry.

Christie’s zegt op Twitter dat hij zich nu mag rekenen onder de top drie van „waardevolste levende” kunstenaars. Persbureau Reuters meldt dat een filmpje van Beeple onlangs ook al voor miljoenen is verkocht. In de video van tien seconden is Trump op de grond gevallen. Daar kreeg hij 6,6 miljoen dollar (5,5 miljoen euro) voor.

Het is niet bekend wie het kunstwerk heeft gekocht. De nieuwe eigenaar is nu in het bezit van een ‘non-fungible token’, NFT. Het zijn een soort digitale munten, die verbonden worden aan iets unieks. Topman Jack Dorsey van Twitter zette onlangs de allereerste tweet op het platform te koop. Daar is al 2,5 miljoen dollar op geboden.