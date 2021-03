De vaste gemene deler van dessertwijn: het is zoet

‘Je drinkt makkelijker een hele avond bier dan Bacardi Breezers. Zoete drankjes zijn minder verteerbaar. Het zoet overheerst. Je trekt daarom ook niet zo snel een fles dessertwijn open om met z’n vieren in een half uur stuk te slaan. Zoete wijn – en dan bedoel ik niet de kartonnen pakken uit de Aldi – laat men vaak links liggen”, zegt sommelier Job Seuren. „Het wordt categorisch ondergewaardeerd.”

Doodzonde. Want dessertwijn heeft misschien wel nog meer complexiteit en gelaagdheid dan ‘gewone’ wijn. Bijvoorbeeld door de smaakdimensie die de botrytis-schimmel toevoegt (komen we straks op terug). Maar vooral omdat je het zo goed kan bewaren. „De suikers in dessertwijn werken als extra conserveermiddel. De wijn kan zich dus nog lang ontwikkelen en dat brengt een enorme gelaagdheid”, voegt Rianne Ogink toe. „Het klinkt nerdy, maar het is echt wel ‘een momentje’ om een fles uit 1930 te drinken.”

Seuren is een ervaren wijnkenner – hij was lang hoofdsommelier bij driesterrenrestaurant De Librije voordat hij zijn eigen wijnbar Zoldering opende. Toch laat hij zich graag bijstaan door zijn assistent Ogink, die nu een van de hoogste wijnopleidingen volgt. „Zij heeft de technische theorie net even iets beter paraat”, aldus Seuren. En om dessertwijn te doorgronden, moet we iets van die techniek begrijpen.

Dessertwijn Wijn wordt gemaakt door de suikers in druivensap door gisten om te laten zetten in alcohol. Om te zorgen dat er suiker overblijft, moet dat proces dus stoppen vóórdat de gisten alle suikers hebben opgegeten. Een manier daarvoor is zorgen dat er zó veel suiker in het sap zit, dat de gisten dat nooit op krijgen voordat ze zichzelf om zeep hebben geholpen (de meeste gisten leggen het loodje bij een alcoholpercentage van 15 procent). Je kunt de gisten ook vroegtijdig uitschakelen door alcohol toe te voegen, door de wijn te koelen en de gisten eruit te filteren, of met een flinke dosis sulfiet.

‘Dessertwijn’ is geen technische term. We noemen het zo omdat het vaak bij het dessert geschonken wordt. Maar het gaat ook goed bij kaas of foie gras. Of als aperitief. Dessertwijn kan mousserend zijn, of niet; hoog of laag in alcohol; soms is het oxidatief (de smaak die we kennen van sherry), soms versterkt. De enige vaste gemene deler is dat het in meer of mindere mate zoet is, omdat het restsuikers bevat. Daar komt de techniek bij kijken (zie inzet).

Om dessertwijn te maken, wil je beginnen met zo zoet mogelijk druivensap. De concentratie suiker moet omhoog, dus wil de wijnmaker vocht kwijt. Dat doet hij bijvoorbeeld door de druiven in te laten drogen, aan de stokken of na de pluk. Of met behulp van een schimmel, die kleine gaatjes in de schil maakt, waardoor het vocht verdampt. Minder vocht betekent meer suikers, meer zuren, meer smaakconcentratie. Maar ook: minder sap, en dus minder wijn. Dat maakt dessertwijn relatief duur.

Besneeuwde wijngaarden

Voor eiswein worden de druiven niet ingedroogd, maar bevroren geplukt. Suiker werkt als antivries. Dus alleen het deel van het vocht dat verzadigd is met suiker, bevriest niet en loopt eruit bij het persen. Dat is een bijzonder kostbaar procedé. Twee tientjes klinkt misschien niet belachelijk. Maar het gaat hier om een piccolo: een flesje van 187 ml. Het verhaal en de plaatjes van besneeuwde witte wijngaarden drijven de prijs natuurlijk ook een beetje op, zegt Seuren. De Dr. Loosen, Riesling Eiswein 2016 (19,75 euro, 187 ml) is een prachtig voorbeeld van waarom je dat geld er best eens voor mag uitgeven: het is werkelijk brandschoon, superpuur en vederlicht, met een citroentjesfris aroma van vlierbloesem en witte perzik.

Geen eiswein, maar wel in dezelfde stijl (en een stuk betaalbaarder) is de Emrich-Schönleber, Monzinger Frühlingslachen Riesling, Auslese 2011 (42,50 euro, 750 ml) – gemaakt van laat geoogste druiven. Hier proeven we meer rode appels en een beetje beurse peer, gedroogde abrikoos.

In Duitsland en Oostenrijk wordt de rieslingdruif veel gebruikt voor dessertwijn. Riesling heeft van zichzelf veel zuren, die de zoetigheid mooi in balans houden – deze wijnen komen daardoor helemaal niet zo zoet over. Ogink vindt dat fijn: „Aan het eind van een diner wil ik er niet te veel meer over nadenken. Ik wil niet al te veel complexiteit, maar lekker verfrissend comfort.” Seuren zoekt het tegenwicht voor de zoetigheid liever ergens anders: de gelaagdheid en de diepgang van edelrot en rijping.

De Sauternes is ongetwijfeld het bekendste dessertwijngebied ter wereld. In de vochtige, warme Garonne-vallei zijn de omstandigheden ideaal voor de Botrytis cinerea, de schimmel die edelrot veroorzaakt – die schimmel zorgt voor vochtverdamping, maar laat ook zijn eigen, karakteristieke smaak achter. De Chateau Lafaurie-Peyraguey, Sauternes 2016 (56,95 euro, 750 ml) heeft daarbovenop nog twintig maanden houtlagering gehad. Dat geeft naast de sinaasappelmarmelade, gedroogde ananas met een beetje honing, ook diepere, notige, zelfs rokerige tonen en uiteraard wat vanille van het eikenhout. Het is complexer, wat logger, dan de frisse Duitse stijlen. Maar, zegt Ogink er onmiddellijk bij: „zeker niet plakkerig zoet. Het is bijzonder elegant.”

Om aan te tonen dat dessertwijn niet altijd een fortuin hoeft te kosten, hebben ze een fles Abbe Rous, Lumiere Fauves, Banyuls (10 euro, 500 ml) bij de Coop gehaald. Banyuls is rode, versterkte dessertwijn uit de Franse kant van de Catalaanse Pyreneeën. We proeven amarena-kersen, gedroogde pruimen en cacao. „Je ruikt Zuid-Frankrijk, de kruidigheid, tijm, rozemarijn. Prachtig dat deze wijn ook op supermarktniveau die eigenheid heeft”, aldus Seuren. Ogink: „Het is een sport om voor goede prijzen leuke dingen te vinden, natuurlijk.”

De mooiste prijs-kwaliteitverhouding vinden ze unaniem in de Parcé frères, Riversaltes ‘17’, 2000, (18,25 euro 750 ml) – ook versterkte rode wijn uit het zuiden van Frankrijk. We ontwaren gerookte amandelen, jeneverbes, whisky, maar toch ook nog voluptueus, gekonfijt geel fruit. Met bitters en een prachtig drogende, sherry-achtige finish. Deze Riversaltes springt na twintig jaar nog zo ongelooflijk levendig uit de fles. Dat is het mooie van dessertwijn. Voor nog geen twee tientjes.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021