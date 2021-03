Na een lange, lange dag in het ziekenhuis, waarop mijn zus bevallen is van een gezonde dochter, zit ik ’s nachts in een taxi naar huis. Zo’n geboorte heeft nogal wat voeten in de aarde dus ik ben van vermoeidheid (en de schrik) twee keer bijna flauwgevallen.

Om ons beiden wakker te houden, babbelt de taxichauffeur er op los. Hij heeft er ook een lange dag op zitten, vertrouwt hij mij toe. Eigenlijk heeft hij twee diensten gedraaid, eentje bij de centrale en vanaf 18 uur in de auto. „Als de politie mij nu aanhoudt, ben ik mijn vergunning kwijt.”

Ik bedenk ineens dat ik vergeten ben een laat-uit-bed-verklaring mee te nemen uit het ziekenhuis. Nieuw leven doet je spontaan de avondklok vergeten. Ik help hem hopen dat we niet gepakt worden en hoor mezelf zeggen: „Kunnen ze geen boeven gaan vangen.” Ik verbaas mezelf met deze goedkope retoriek. Het is namelijk makkelijk afreageren op de politie. Niemand groeit op met de droom later bonnen uit te schrijven, maar iemand moet het wel doen.

Toch begint mijn bewondering voor de sterke arm af te nemen. Zo publiceerde Vrij Nederland deze week dat coronaboetes vaker worden uitgedeeld in wijken waar meer mensen van niet-westerse komaf wonen. Een dieptepunt was de recente achtervolging in Delfshaven van een achttienjarige jongen die na negenen nog op straat was. Toen de kwajongen de agenten uitschold vanuit zijn huis, trapten ze de deur in. Hij probeerde te vluchten, waarna de omgeving werd afgezet en hij „tussen twee vuilnisbakken, trillend in de foetus houding lag te wachten tot het doek voor hem zou vallen”, berichtte de politie op sociale media.

Het trotse bericht veroorzaakte zo’n storm aan verontwaardiging, dat het inmiddels is verwijderd. Toch ben ik blij dat de agent in kwestie ons een inkijkje bood in zijn werk- én denkwijze. De mens op zijn smalst.

De taxichauffeur dist ondertussen de ene na de andere anekdote op, van de dronken passagier die bijna werd opgepakt omdat hij tijdens een controle vroeg of de agent niets beters te doen had, tot de stagiair die om drie uur ’s nachts een boete van 380 euro kreeg omdat hij even stilstond op een invalidenparkeerplaats.

Het zijn incidenten waardoor ik het verontrustende gevoel krijg dat niet alle agenten bestand zijn tegen de corrumperende werking van macht. De verhalen rieken naar een sadistisch genoegen om de blauwe autoriteit te doen gelden. Het zijn – helaas – menselijke mechanismen, die moeilijk uit te roeien zijn. Moreel leiderschap en goed georganiseerde zelfkritiek zouden een begin kunnen zijn.

Helaas kregen agenten die „wilden schieten” op „kutafrikanen en pauperallochtonen” recent de mildste straf: een berisping. En van roerganger Aboutaleb kregen de klokkenluiders van de racisme-rel geen bedankje, maar het verwijt dat ze uit zouden zijn op geld. Een beschuldiging die hij ondanks bewijs van RTL dat dit quatsch is, nog niet heeft ingetrokken.

Het is half drie als de glimmende zwarte Mercedes voor mijn deur stopt. De hele dag zijn daar toevallig opnames voor Flikken Rotterdam geweest, een serie waarin goed en kwaad nog ouderwets verdeeld zijn. Chauffeur Faysal mag naar huis, hij moet om zes uur alweer op om zijn kinderen naar school te brengen. Hij is geen crimineel, maar een vader die veel te hard werkt en zich noodgedwongen niet aan de regels houdt. Ik snap dat wel. Nu de sterke arm der wet nog.

Tara Lewis is journalist.