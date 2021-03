De series van week 10: Norway’s Darkest Day en Last Chance U

22 juli: Norway’s Darkest Day

Deze Noorse dramaserie vertelt het verhaal van de aanslagen in Oslo en nabijgelegen eilandje Utøya in 2011. De reeks geeft de dader weinig aandacht en volgt politieagenten, medisch personeel, journalisten en burgers. Ziggo Movies en Series, 6 afleveringen.

Last Chance U: Basketball

De gelauwerde documentaireserie Last Chance U volgde vijf seizoenen lang jonge spelers die American football spelen op hun school en dromen van een profcarrière. Een nieuwe reeks gaat over basketballers. East Los Angeles College heeft weinig geld, maar de nieuwe coach hoopt dat het team na een moeilijke periode toch weer succesvol kan worden. Netflix, 8 afleveringen

Black Narcissus

Deze miniserie is gebaseerd op het boek uit 1939, maar zal vooral vergeleken worden met de gelijknamige filmklassieker uit 1947. Black Narcissus speelt zich af in Mopu, de Himalaya. Zuster Clodagh (Gemma Arterton) probeert hier een missie te leiden, maar er gebeuren rare dingen in het klooster. Bevat de laatste rol van de in 2020 overleden actrice Diana Rigg. Disney+ (Star), 3 afleveringen.