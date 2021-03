De ongewortelde vader

Op zowel Dagen zonder Dulci (2013) en Het ruisen van de wereld (2014) viel wel wat aan te merken, maar dat er talent school in de twee eerste romans van Deniz Kuypers (1981) was glashelder. Vooral Kuypers’ tweede roman was wat dat betreft indrukwekkend, over een wannabe-schrijver die ten onder leek te gaan aan zijn eigen pessimistische, verliteratuurde blik op de wereld.

Met twee romans in twee jaar tijd leek de Nederlands-Turkse, inmiddels al twintig jaar in de VS woonachtige schrijver op een Brusselmansiaanse productiesnelheid af te stevenen, maar hij liet ons daarna zeven jaar wachten op een nieuwe roman. Daarin lezen we, want zo’n autobiografisch fundament zit er wel onder De atlas van overal, wat daaraan ten grondslag lag: Kuypers werd vader. En tussen de luiers, snoetepoetsers en billendoekjes is het lastig scheppen. Bovendien werd het belang van het schrijven van echte fictie, de fictie waar die eerste twee romans uit waren opgetrokken, minder groot. Nadat de verteller van De atlas van overal aan de lezer heeft toegegeven dat hij bij een voorgaande passage aan het ‘aanvullen en inkleuren’ is geslagen, biecht hij op: ‘Dit is de enige fictie die mij tegenwoordig nog aanspreekt, fictie die noodzakelijk is, die in de bres springt waar de realiteit tekortschiet. Nog een reden dat ik, nadat ik vader was geworden, moeite had met schrijven was dat ik de mentale kracht niet langer kon opbrengen om me in te leven in de mores van mensen die totaal geen betrekking hadden op mij. Dag in dag uit leverde ik me over aan mijn kinderen, moesten daar ook nog fictieve personages bij komen?’

Schotelantenne

Het is precies dit soort ‘fictie die in de bres springt waar de realiteit tekortschiet’, zoals Kuypers het hierboven zei, waar De atlas van overal uit bestaat. Noodzakelijke fictie, omdat Kuypers in de uitoefening van zijn prille vaderschap overvallen wordt door prikkelbare, onvoorspelbare buien die hem aan het gedrag van zijn vader doen denken. Die man, een immigrant Turkije, hing in de jonge Hengelose jaren van Deniz als een donderwolk boven het gezin. Hij was gefrustreerd, werkte niet meer, kleineerde zijn (Nederlandse) vrouw en twee kinderen en had – zoals je dat dan met een eufemisme zegt – losse handjes. Kuypers’ eigen gedrag ten opzichte van zijn gezin mag dan in het niets vallen bij deze terreur, maar toch besluit hij zijn vader, die geen Nederlands sprak en die zich met behulp van de schotelantenne louter in Turkse sferen bevond, te gaan zoeken. Om hem te vinden, inderdaad, maar ook om zichzelf te vinden. Die man moet Kuypers ontsluiten, want wie weet draagt het bij aan de zelfkennis.

Uit de summiere feiten rondom de vader, die dan ook nog weer eens af en toe op geestige wijze ontkracht worden door de moeder en de zus, probeert Deniz een familieverhaal te construeren. Dat zich voornamelijk in Turkije afspeelt, omdat behalve de vader ook nog dieper in de geschiedenis verborgen familieleden opgeroepen worden. Met smachtende minnaars, rammelende buiken en zelfs een eerwraak bevat het genoeg drama, en ja, langzaam maar zeker groeit uit die vader, die je op de eerste pagina’s van het boek wel een schop zou willen geven, een man voor wie best begrip valt op te brengen. Dat huiselijke geweld blijft onvergeeflijk, maar dat de frustratie van de man, die een dichter was maar bielzen mocht gaan leggen en andermans wc’s mocht gaan boenen, voorstelbaar is, is evident.

En toch is het jammer dat Kuypers zoveel ruimte, in een toch al fiks boek, heeft besteed aan de reconstructie van zijn Turkse wortels. De dromen van de vader, diens ellenlange wandelingen naar Trabzon, de op te ruimen viezigheid in het schooltje waar hij voor de doceerde: soms lijkt het wel dat alles wat er verzonnen kón worden ook meteen door Kuypers’ inwendige ballotagecommissie is gekomen. Het ware goud – en dat maakt De atlas van overal al per definitie een belangwekkend boek – zit hem in de onderliggende thematiek, namelijk die van het ongeworteld zijn, het afscheid nemen van A en nooit volledig arriveren op plek B. Met dus die schotelantenne aan de muur als een soort reddingsboei met een te kort touw er aan. Trek de wereld in, word wereldburger, aldus een van de klinkende dogma’s van de moderne tijd. Kuypers maakt pijnlijk duidelijk dat die stap voor veel mensen uit zal draaien op een afscheidnemen zonder eind. Je zwaait nog wat, vanaf de boot, maar steeds meer mensen hebben de kade verlaten. Ze zijn naar huis. Zij wel.



Deniz Kuypers: De atlas van overal. Atlas Contact, 370 blz. € 22,99 De atlas van overal. Atlas Contact, 370 blz. € 22,99 ●●●●●

