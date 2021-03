‘GGD’s gaan niet testen om samenleving te heropenen’

De GGD’s zijn niet van plan mensen zonder klachten op het coronavirus te testen om ze zo meer vrijheden te geven. Dat zegt de voorzitter van de koepelorganisatie GGD-GHOR André Rouvoet donderdag in dagblad Trouw. „De GGD is er voor de publieke gezondheid, daar ligt onze opdracht”, zei Rouvoet. „Ik waak ervoor dat we onze capaciteit gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding.” De voorzitter reageert daarmee op het idee om de samenleving te heropenen en burgers meer vrijheden te geven, bijvoorbeeld door bezoeken aan theaters of sportwedstrijden toe te staan, wanneer zij een negatief testbewijs kunnen overleggen.

Momenteel hebben de 380 teststraten van de GGD’s de capaciteit om 175.000 tests per dag af te nemen. Dagelijks worden door de GGD’s ongeveer 50.000 tests afgenomen, ongeveer een derde daarvan. Daarnaast meldde Trouw vorige week dat de overheid zeker 26 miljoen ongebruikte sneltests in de opslag heeft liggen en dat deze voorraad iedere week toeneemt. Toch is het volgens Rouvoet niet de taak van de GGD’s om mensen zonder klachten te testen, enkel om hen meer vrijheden te geven. „De taak om preventief te testen zonder aanvullende reden ligt primair bij het bedrijfsleven of het onderwijs en niet bij de GGD”, aldus Rouvoet. „Dat is zo met het kabinet besproken.”