China keurt ingrijpende aanpassingen kiesstelsel Hongkong goed

Het Chinese parlement heeft donderdag een resolutie aangenomen om het kiesstelsel van Hongkong ingrijpend te veranderen. Dat melden Chinese media. De omvang en samenstelling van de wetgevende macht in Hongkong wordt aangepast en er komt een commissie om de loyaliteit van politici aan Beijing te toetsen. Het Nationale Volkscongres nam de resolutie vrijwel unaniem aan.

In totaal zullen 300 leden van het Volkscongres en de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk (het belangrijkste politieke adviesorgaan van het land) deel uitmaken van de kiescommissie die volgend jaar de nieuwe leider van de stad kiest. De Wetgevende Raad van de stad wordt uitgebreid van 70 naar 90 zetels en zal voortaan worden gekozen via de kiescommissie, functionele kiesdistricten en directe verkiezingen. Verder wordt er een raad opgericht om potentiële kandidaten voor de kiescommissie en de Wetgevende Raad te beoordelen, waarbij kandidaten van de oppositie die niet als voldoende „vaderlandslievend” worden beschouwd effectief worden uitgesloten.

De nieuwe maatregelen worden algemeen gezien als een reactie van Beijing op pro-democratische protesten in Hongkong in 2019. China beschouwde deze demonstraties als bedreiging voor de nationale veiligheid. Democratische politici en activisten werden na de massale betogingen opgepakt en veroordeeld of gingen in zelfballingschap. Carrie Lam, de leider van Hongkong, liet in een verklaring weten dat de aanpassingen haar „onwankelbare steun” hebben en er „oprecht dankbaar” voor te zijn. Volgens haar is de herstructurering bedoeld om de stad „weer op het goede spoor te krijgen”.

Het zijn de meest ingrijpende aanpassingen in het kiesstelsel van de regio sinds het Verenigd Koninkrijk in 1997 de soevereiniteit over het Britse afhankelijke gebied Hongkong aan China teruggaf. Sindsdien is Hongkong een speciale administratieve regio met bestuurs- en economische systemen die afzonderlijk van die van het vasteland van China opereren, volgens het grondwettelijk principe „één land, twee systemen”.

