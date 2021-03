Centrale banken moeten ‘Bidens beest’ trachten te temmen

Het is erdoor: woensdagavond voltooide het enorme steunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden zijn lange gang door het Amerikaanse Congres vrijwel ongeschonden. 1.900 miljard dollar, een bedrag dat overeenkomt met ruim 8 procent van de Amerikaanse economie, vindt straks zijn weg naar Amerikaanse burgers en bedrijven.

Het bedrag is zo kolossaal dat de OESO, de club van 37 industrielanden, dinsdag becijferde dat het de groei van de gehele wereldeconomie met een vol procentpunt zal vergroten.

Nu breekt de tijd aan waarin de Amerikaanse én de wereldeconomie het pakket moeten gaan verteren: zoals een python een enorme prooi verwerkt. De impuls komt bovenop de steun die andere landen hun economie geven. En die komt weer bovenop de bestedingsimpuls die de afloop van de pandemie hoogstwaarschijnlijk teweeg zal brengen.

Een koopgolf kan de prijzen opdrijven. Zeker ook omdat precies in die sectoren gekocht wordt waar de zwaarste klappen vielen, zoals de horeca en toerisme. Deze ondernemers zullen, als het even kan, hogere prijzen gaan rekenen, al was het maar om er sneller bovenop te komen. De toenemende vraag zorgt voor mogelijke capaciteitsproblemen bij de leveranciers. En voor je het weet gaan de prijzen vanaf de komende zomer over een breed front omhoog.

Bij beleggers was de afgelopen weken de inflatieangst zichtbaar. De rente op staatsobligaties steeg in zowel de VS als Europa. Obligaties zijn zeer gevoelig voor inflatie. Die holt de waarde uit, en daarom wil een belegger een hogere rente als compensatie. Tussen economieën die sterk onderling zijn verbonden, zoals die van de VS en Europa, sijpelt inflatie vaak door. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen steeg van iets meer dan 0,9 procent begin dit jaar naar een piek van 1,6 procent vorige week. De rente op Duitse tienjarige staatsleningen jaar klom van minus 0,6 naar minus 0,3 procent.

Voor centrale bankiers betekent dit een dilemma: hogere rentes kunnen het nog prille economisch herstel frustreren. Maar bij te láge rentes kan de inflatie juist uit de hand lopen. De afgelopen dagen wuifden de twee (vooralsnog) belangrijkste centrale banken van de wereld, de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, de inflatieangst weg. Hun belangrijkste boodschap: economisch herstel gaat boven alles. En dus moeten de rentes zeer laag blijven.

ECB zet nog een tandje bij

Vooral de ECB was zeer uitgesproken, na een vergadering donderdag. ECB-president Christine Lagarde zei in een persconferentie dat het Biden-pakket weliswaar „impact” op groei en inflatie in de eurozone zal hebben, maar dat die waarschijnlijk niet moet worden „overschat”. Mogelijk, zei Lagarde, haalt de ECB later dit jaar voor het eerst in lange tijd haar inflatiedoelstelling van vlak onder de 2 procent, nadat de inflatie hier jarenlang ver onder lag. Maar „daar zullen we doorheen kijken”, zei Lagarde, omdat dit te maken zal hebben met „technische en tijdelijke factoren”. Zo loopt een tijdelijke Duitse btw-verlaging af en stijgen de altijd wispelturige olieprijzen nu al een tijdje.

Het ECB-bestuur besloot donderdag dat het de komende maanden méér staats- en bedrijfsleningen op zal kopen, om te voorkomen dat rentes hierop verder zullen stijgen. Met de zogeheten ‘pandemie-noodopkopen’ drukt de ECB de rente op de obligatiemarkt in coronatijd, om de leenkosten voor overheden, bedrijven en banken laag te houden. Zo moet de economie weer op gang komen.

De wekelijkse ECB-noodopkopen – sinds begin dit jaar zo’n 12 miljard euro – worden „significant” opgevoerd tot een nog onbekend bedrag. Lagarde zei dat de centrale bank nog 1.000 miljard euro heeft te besteden uit een opkooppakket van 1.850 miljard euro dat loopt tot maart 2022. De economische situatie in de eurozone blijft zeer onzeker, zei ze, verwijzend naar de „dynamiek van de pandemie” en „het tempo van vaccinatiecampagnes”.

Economie VS draait al volop

Europa ligt met het vaccineren achter bij de VS en dreigt daarom langer in lockdowns te moeten blijven. De economie in de eurozone zal dit kwartaal volgens de ECB opnieuw krimpen. Het herstel volgt „in de loop van dit jaar”, terwijl in de VS de economie al op volle toeren draait.

De OESO, die deze week aandrong op haast met de vaccinaties, voorziet voor 2021 een economische groei van de eurozone van 3,9 procent, 0,3 procentpunt meer dan eind vorig jaar nog werd voorzien. Die groei blijft duidelijk achter bij de geraamde groei in de VS (6,5 procent). Bovendien kampt de eurozone met nog immer groeiende verschillen tussen lidstaten. Zowel Spanje als Italië hebben de coronaschade zelfs eind 2022 nog niet ingehaald. Frankrijk nipt, terwijl Duitsland er dan al lang bovenop is. Als de ECB de rentes te veel laat oplopen, kan een land als Duitsland dat hebben, maar een land als Italië niet.

De Amerikaanse Federal Reserve – de centrale bank van één land – heeft het wat dit betreft makkelijker, maar het dilemma tussen economische groei en inflatie is hetzelfde. Hoewel de Amerikaanse inflatie over februari woensdag gematigder was dan gedacht (1,7 procent), is er op de financiële markten een onderstroom ontstaan van onrust over de inflatievooruitzichten. Aangezien de Fed een dubbelmandaat heeft - het nastreven van volledige werkgelegenheid én prijsstabiliteit, komt een van deze doelen in het gedrang.

Analisten van ING zien de Amerikaanse inflatie pieken tot tussen de 3,5 procent en 4 procent in de zomer. Daarna wordt, gedurende enkele jaren, een inflatie van tussen de 2,5 procent en 3 procent verwacht.

Dergelijke verwachtingen hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. Obligatiebeleggers, angstig als ze zijn voor waardeverlies door inflatie, laten staatsschuld nu vaker links liggen. Dat bleek op 25 februari: toen verliep een veiling van 62 miljard dollar aan nieuwe zevenjarige staatsobligaties uiterst stroef.

Deze week, waarin 120 miljard aan staatsleningen op de markt worden gebracht, belooft beter te verlopen. Maar dat doet niets af aan het dilemma van Fed-voorzitter Jerome Powell. De Fed hanteert een officiële rente van bijna 0 procent en koopt nog steeds 80 miljard dollar per maand aan staatsleningen op. Elk teken dat dit bedrag wordt verminderd, stuwt de effectieve rente op staatsleningen op. Maar handhaaft de Fed zijn beleid, dan stijgt het risico dat de inflatie uit de hand loopt. In reactie daarop lopen de rentes op staatsleningen óók op, want dan vrezen beleggers dat de centrale bank te weinig doet tegen inflatie.

Dreiging ‘taper tantrum’

Powell kan het op dit moment dus niet goed doen. Vorige week zei hij in een persconferentie geen veranderingen aan te brengen in het monetaire beleid. De markt reageerde met een verkoopgolf van staatsleningen. De koersen van staatsobligaties daalden en de effectieve rentes daarop – onevenredig aan de prijs – stegen.

Analisten hebben al parallellen getrokken met wat in juli 2013 gebeurde. Toen kocht de Fed ook grootschalig staatsleningen op en maakte het bekend de maandelijkse opkoopbedragen af te bouwen, tapering genoemd. Wat volgde was een felle marktreactie met een uitverkoop van staatsleningen, die de geschiedenis inging als ‘taper tantrum’. De rente op tienjarige staatsleningen explodeerde van 1,5 procent naar boven de 3 procent.

Zo’n sterke rentestijging kan niemand – zowel in de VS als in de eurozone – zich nu permitteren. Daarvoor zijn de schulden van burgers, bedrijven en overheden veel te groot. Centrale bankiers lopen nu dus op eieren. Of dat uit overtuiging is, of uit verlamming, zal in de loop van dit jaar gaan blijken, als de economie heropent.