Voor Kropholler bleef de ‘Nederlandse’ baksteenarchitectuur van Berlage de rots waarop hij zijn vele kerken bouwde

Geen architect heeft het traditionalisme meer schade berokkend dan de supertraditionalist A.J. (Alexander) Kropholler (1881-1973). Voor en in de Tweede Wereldoorlog was Kropholler een geëngageerd architect die niet alleen een groot aantal kerken, kloosters, villa’s, rijtjeshuizen, kantoren, raadhuizen en het Van Abbemuseum in Eindhoven bouwde, maar zich ook inzette voor de Nieuwe Orde. In de jaren dertig werd hij lid van Zwart Front, de fascistische tegenhanger van de nationaal-socialistische NSB, en tijdens de Duitse bezetting meldde hij zich aan bij de Kultuurkamer en het Nationaal Front, de opvolger van Zwart Front. In 1941 publiceerde hij onder meer het artikel ‘Die Niederländische Baukunst’ in een Duitse architectuurtijdschrift. Hierin pleitte hij voor een bouwkunst in de ‘Nederlandse geest’, vrij van ‘cultuurbolsjevistische en andere vreemde smetten’.

Na de oorlog veroordeelde de Ereraad voor de Architectuur Kropholler wegens zijn inzet voor de Foute Orde tot een boete van 1.000 gulden en een publicatieverbod van twee jaar. Maar de straf voor het traditionalisme werd in de loop van de jaren steeds zwaarder. Hoewel vooraanstaande traditionalisten als M.J. Granpré Molière en J.F. Berghoef zich niet hadden ingelaten met de Duitse bezetter en Ad van der Steur, de ontwerper van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, zelfs in het verzet had gezeten, werd het traditionalisme onmiddellijk na 1945 verdacht gemaakt.

Hierbij speelde J.J.P. Oud, het vroegere De-Stijllid en latere ontwerper van het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam, een belangrijke rol. Hoewel Oud zelf ook lid van de Kultuurkamer was geweest en zich kort voor de oorlog had bekeerd tot een Albert-Speerachtig neoclassicisme, zette hij direct na de oorlog de aanval in op het traditionalisme. Niet alleen strookte dit niet met de naoorlogse tijdgeest, zo betoogde Oud in drie artikelen in De Groene Amsterdammer, maar ook was het Nederlandse traditionalisme verwant met het Duitse van architecten als Paul Schmitthenner. En Schmitthenner, zo voegde hij er aan toe, ‘deelde een tijdlang in het Derde Rijk in architectonisch opzicht de lakens uit.’

Zo werd ook in Nederland het traditionalisme na 1945 in veler ogen een stijl met bruine smetten. Hierdoor raakte het weliswaar niet op de mestvaalt van de architectuurgeschiedenis maar wel in de verdomhoek. En hoewel het neo-traditionalisme nu een van de populairste stijlen is in de Nederlandse architectuur, is het oude traditionalisme hier nog altijd niet uitgekropen.

Rehabilitatie

Met Zwaarte en Materie. wil architectuurhistoricus Herman van Bergeijk hier verandering in brengen. Zijn onlangs verschenen boek over ‘het architectonisch werk van A.J. Kropholler’ is niets minder dan een poging tot rehabilitatie van het traditionalisme in het algemeen en het werk van Kropholler in het bijzonder. Dit laatste probeert hij te ontdoen van het ‘foute’ imago door het te presenteren als even ‘modern’ (in de zin van eigentijds) als dat van bijvoorbeeld de Nieuwe Bouwer Jan Duiker over wie hij in 2016 een boek publiceerde. Om dit aannemelijk te maken rekt hij het toch al rijkelijk vage begrip ‘moderniteit’ op tot een alomvattende en dus nietszeggende containerterm.

Architectuurhistorici hebben moderniteit vooral verbonden met het werk van ‘modernistische’ architecten als Jan Duiker en Le Corbusier, zodat de geschiedenis van de moderne architectuur vrijwel is gereduceerd tot die van het modernisme. Hier wreekt zich een te beperkte opvatting van moderniteit, legt Van Bergeijk uit in een warrig betoog. Want moderniteit is een veelzijdig verschijnsel dat ook het verlangen omvat naar traditie en het verleden, dat de voortrazende modernisering in de 20ste eeuw telkens weer heeft opgeroepen. En dus is het werk van een architect als Duiker die zijn ijle architectuur wilde laten zweven net zo modern als dat van Kropholler wiens zware gebouwen nog altijd stevig op de grond staan, concludeert hij.

Met De zwaarte van de materie, dat voor bijna tweederde bestaat uit een ‘geïllustreerde lijst van werken’, wil Van Bergeijk ook de persoon van Kropholler ontdoen van al te bruine smetten. Alsof hij ondanks zijn brede opvatting van moderniteit nog altijd moeilijk kan accepteren dat fascistische architecten als Kropholler en Le Corbusier grootse architectuur hebben voortgebracht, bagatelliseert hij Krophollers fascistische overtuigingen. Zo schrijft hij in een veel te kort stukje over Krophollers artikelen uit de jaren 1940-45 dat ze ‘getuigen van een grote naïviteit’ en noemt hij hem later een ‘naïeve opportunist’. Merkwaardig genoeg heeft hij Kropholler dan al in een ‘beknopte levensloop’ juist geschetst als een man met diep religieuze en stellige overtuigingen die wel moest eindigen bij het Zwart Front.

Vreemd-grotesk

Al op 21-jarige leeftijd begon Kropholler een architectenbureau met J.F. Staal, die later overigens in het huwelijk trad met Krophollers zus Margaret, de eerste vrouwelijke architect van Nederland. Twee jaar nadat Kropholler zich in 1908 had bekeerd tot het Rooms-Katholicisme, gingen de twee uit elkaar. Anders dan Staal moest Kropholler niets hebben van nieuwlichterijen als de frivole Amsterdamse School en het zakelijke Nieuwe Bouwen. Voor Kropholler was en bleef de ‘Nederlandse’ baksteenarchitectuur van H.P. Berlage de rots waarop hij zijn vele kerken bouwde.

Toch was Kropholler veel meer dan een trouwe navolger van Berlage. Hij vergrootte ‘traditionele vormen op welhaast karikaturale wijze uit’, merkt architect Dick van Gameren treffend op op de achterflap van De zwaarte van de materie. De daken van zijn huizen en kerken, die hij wel eens steunberen gaf als ze niet nodig waren, maakte hij merkwaardig hoog en zijn bakstenen muren ogen nog massiever dan die van Berlage. Zo is de voorgevel van de Martelaren van Gorkumkerk in Amsterdam zelfs één groot bakstenen vlak zonder venster. Van de Raadhuizen in onder meer Medemblik, Waalwijk en Leidschendam maakte hij vreemde, bijna groteske, zware en overgedimensioneerde ‘oud-Hollandse huizen’ met trapgevels en ongewoon steile daken.

Van Berlage’s socialistische overtuigingen moest Kropholler helemaal niets hebben. Als katholiek architect wilde hij geloof, kerk en bouwkunst met elkaar in overeenstemming brengen, schrijft Van Bergeijk. Dit ging gepaard met een diepe afkeer van zowel het individualistische liberalisme als het beginsel- en goddeloze communisme. Voor mensen met dergelijke opvattingen richtte Arnold Meijer in 1934 Zwart Front op.



Herman van Bergeijk: De zwaarte van de materie. Het architectonisch werk van A.J. Kropholler (1881-1973). Nai010 uitgevers, 340 blz. € 44,95 De zwaarte van de materie. Het architectonisch werk van A.J. Kropholler (1881-1973). Nai010 uitgevers, 340 blz. € 44,95 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 maart 2021