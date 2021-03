Gisteren was er weer een boze boer op televisie. Dit keer in Nieuwsuur, waar ze Yvonne Sloots hadden gevraagd om CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra af te komen slachten. Ze werd aangekondigd als ‘een bezorgde akkerbouwster’, maar ze was ‘een woedende akkerbouwster’. Niks geks dus. Ik ken eigenlijk alleen nog maar verongelijkte en boze boeren, de aardige boeren bewaren ze bij de NPO in een geheime container voor Yvon Jaspers.

Die andere Yvonne, Yvonne Sloots, haalde, geheel volgens verwachting, een enorme hooivork tevoorschijn om de CDA-ballon – dat ze er voor de boeren zijn - helemaal kapot te prikken. Het was al snel duidelijk: het enige vee waar Wopke om geeft, is het stemvee. Als je daar ook maar een beetje op lijkt, begint hij als een idioot te aaien.

Juist dat irriteerde, vooral omdat Yvonne Sloots het alleen nog maar over ‘mijn land’ en ‘boerenland’ sprak.

Alsof het heel onredelijk is dat wij – en daarmee bedoel ik voor het gemak even iedereen die geen boer is – aankloppen bij de allergrootste vervuiler en zeggen dat we ‘ons land’ beter anders kunnen benutten. Die waarheid trekken de boeren niet, ze zijn dusdanig naar de mond gepraat door ‘hun politici’ dat ze alleen hun eigen kreten en waarheden nog geloven.

De mantra’s zijn bekend: zonder de boer geen eten op tafel, boeren zijn eerlijk, ze houden van dieren en een weiland is ook natuur.

Fijn dat hun woede zich nu eens terecht richtte op de Wopke Hoekstra’s, die hen voor de bühne steunen, maar die de boeren straks net zo makkelijk door de verhakselaar trekken omdat ‘we’ anders de klimaatdoelstellingen niet halen.

GroenLinks is wel eerlijk tegen de boeren, maar maakt zich ook schuldig aan cliëntelisme door de mega-windturbines toch maar niet in de gebieden met eigen kiezers te plaatsen. GroenLinks-wethouder Duurzaamheid van Amsterdam Marieke van Doorninck maakte gisteren bekend het zoekgebied waar die dingen moeten komen terug te brengen. De bewoners van GroenLinks-enclave IJburg konden opgelucht ademhalen. Geen woord vooralsnog over de biomassacentrales, waarvoor mede namens ‘de klimaatpartij’ ons landschap wordt kaalgekapt.

Als deze verkiezingscampagne ergens over gaat, dan toch over het onvermogen en de onwil van politici om de eigen doelgroep te confronteren met het eerlijke verhaal.

Het zal wel van alle tijden zijn, misschien dat ik het nu pas zie omdat ik in ruraal gebied ben gaan wonen.

Het is hier vooral vlak en winderig. Er staan bomen, af en toe passeert een agrariër op een tractor. Eigenlijk is de inzet van de verkiezingen dat alles weg moet, of vervangen door windturbines. Er is nog niemand gekomen om dat te vertellen. Geen ramp, ik wil zelf ook weg.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.