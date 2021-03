Alsof het leven maakbaar zou zijn

Ik woon tussen dor hout. Althans, ik woon tussen mensen die tegenwoordig met de term ‘dor hout’ leven. Ooit was het een verzamelnaam voor dode takken, nu roept het de associatie op met de gewraakte Telegraaf-column van Marianne Zwagerman. „De zeis gaat vooral door het dorre hout”, schreef ze vorig jaar, „de leeftijd van de slachtoffers is hoog.” En, vroeg ze zich af: „Moet iedereen die nog in de bloei van zijn leven zit daar alles voor opofferen?”

In het dorpje waar ik woon is de vergrijzing een feit.

Twee derde van de dorpsbewoners is boven de 45 jaar, toen ik het zelf natelde bleek dat zeker de helft met pensioen is.

Mijn dorp past precies in het plaatje van Friesland, waar de bevolkingsgroei afneemt en het aandeel senioren toeneemt. Deze trend van minder kinderen en meer ouderen zal alleen maar doorzetten, is de prognose.

Ik ben niet verrast.

In 1996, twintig jaar vóór ik de stad uit ging, schreef Geert Mak zijn mooie oral history Hoe God verdween uit Jorwerd waarin hij optekende hoe de leegloop en vergrijzing van het platteland op gang kwam en wat dit betekende voor een hechte dorpsgemeenschap.

Het dorp werd langzaam maar zeker los zand.

Mijn dorp is een soort Jorwerd.

De rijdende bezorgbakker is er vorige winter mee gekapt, net als de kerk – de leden kerken nu in het nabijgelegen Workum. Er is geen winkel of café meer, alleen de groenteboer komt nog langs de deur.

Zeven kinderen

Ik ga op de thee bij de dorpsoudste, ze is 88 jaar. Vorige zomer werd ze na een huwelijk van 63 jaar weduwe, haar man was een leven lang boer in mijn dorp.

„Kijk, daar staan zijn schoenen nog. En daar zijn stok.”

Sinds hij overleed is het stil in huis, ze kan er nog niet aan wennen. In de jaren zeventig lieten ze hun huis naast hun boerderij bouwen. „Eerst woonden we nog in de boerderij die nu de stal is, de kinderen sliepen bij elkaar op de kamer, kleine hokjes onder het dak, het tochtte en kierde aan alle kanten, maar we klaagden nooit”, zegt ze. Zeven kinderen kreeg het echtpaar, ze zijn allang volwassen en kregen zelf kinderen, drie wonen in het dorp, twee zelfs op het erf.

Voor de dorpsoudste werd het woord kwiek uitgevonden.

Ze is slank, loopt, fietst, rijdt nog auto en legt de ingewikkeldste puzzels.

Ze is allesbehalve dor hout.

Dat autorijden is trouwens nauwelijks nodig, want ze heeft alles in en aan huis. „Ik kwam nooit in een supermarkt, nog steeds niet trouwens.” Ze heeft kippen, een moestuin, haar zoon is slager en de rijdende groenteboer uit Workum brengt de extra groenten en fruit. Die groenteboer is een krasse knar van zeventig plus. Hij rijdt met zijn vaalblauwe groentewagen bij nacht en ontij de dorpen in de omgeving af. Als het avond is, en dat is het meestal want hij gaat op pad na sluitingstijd van zijn groentewinkel, heeft hij een mijnwerkerslamp op zijn voorhoofd. Dan ziet hij tenminste waar hij loopt. Voor de dorpsoudste is het vaak te laat als hij arriveert, ze hangt dan een briefje op en hij zet zijn waar voor de voordeur. Nu haar man er niet meer is, bestelt ze nog maar eens per twee weken.

„Ik kom uit een groot gezin met negen kinderen, er moest hard gewerkt worden. Maar ook in de oorlog was er volop eten, want dan werd er een varken geslacht, we hadden een groentetuin, er werd ‘weet’, Friese rogge, verbouwd, ik maakte van bieten stroop. We woonden tussen de boeren, we hadden nooit honger, maar eenzijdig voedsel was het wel.”

De dorpsoudste vertelt over haar overzichtelijke leven, een leven waar ze van genoot en nog steeds van geniet. „Ik hou van de boerderij, ik hou van beesten. Maar het dorpsleven is niet meer zoals vroeger, de mensen zijn meer op zichzelf. Toen hadden we dorpsfeesten, dan kwam iedereen. Er waren optochten door het dorp, daar werkten we weken aan. Ik denk niet dat er ooit nog een optocht komt. Er zaten altijd mensen buiten, voor het huis of op de dijk. Het was zo gezellig, we deden alles samen. Nu zit iedereen op z’n telefoon of binnen televisie te kijken.”

De dorpsoudste heeft het over ons, onze generatie, die van na de oorlog.

De generatie mobiel, laptop, televisie.

De generatie die liever naar het eindeloze gezwatel van steeds weer dezelfde mensen op tv kijkt dan een praatje over de heg maakt.

Het monster dat nostalgie heet ligt op de loer.

Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan.

Van fietsen door weer en wind, wandelen, moestuin, kippen op het erf, weinig zeuren en veel aanpakken, de menselijke maat, touwtje uit de brievenbus, oog voor elkaar.

Van het plattelandsleven in een klein dorp.

Belachelijk dure auto

En wat is er ondertussen met ons gebeurd?

We werden managers, reden met onze belachelijk dure auto in de file naar ons belachelijk dure kantoor om daar belachelijk lang te vergaderen.

We kregen zitvlees en dat ging nooit meer weg.

Dus moesten we belachelijk dure mensen inhuren om weer in beweging te komen.

We kookten uit pakjes en zakjes, geen tijd om bouillon te trekken of een kip te braden. Laat staan om in een moestuin te werken, een moestuin rust namelijk nooit.

We werden opgezweept door onze bazen om nog harder te werken.

We dachten dat we onze welvaart en ons welzijn helemaal aan onszelf te danken hadden.

Dus schreeuwden we moord en brand toen de generatie vóór ons met hun manier van leven knetteroud werd.

Want leven kost geld, dat rekensommetje hadden we snel gemaakt.

En wie moest dat betalen?

Hoezo moesten wij, de generatie die de maakbaarheid nota bene had uitgevonden, nu pas op de plaats maken voor oudjes die niets meer opleverden?

Wil om te leven

Is het onwetendheid of arrogantie van mensen die denken tijd van leven te hebben?

Denken te hebben, want je kunt het niet weten.

Je kunt het niet weten en je weet het niet.

Ik weet dat je het niet kunt weten.

Mijn man ging dood, hij was nog helemaal niet oud, de fase dor hout lag ver voor hem en toch piepte hij er zomaar tussenuit. Op een druilerige dinsdagmiddag in september, nu acht jaar geleden. Behalve een urenlange reddingspoging op de IC, heeft hij de samenleving niets meer gekost. Hij zat nog voor zijn AOW en pensioen, je zou zijn overlijden dus een winstpakker kunnen noemen.

Ik wist op dat moment niet eens waar dor hout lag.

De mens is onbarmhartig.

De mens rekent zich rijk.

Tot het moment dat de zeis vervaarlijk boven het eigen hoofd zwaait.

Lieke Marsman, de 31-jarige Dichter des Vaderlands die sinds vijf jaar leeft met kraakbeenkanker, dichtte laatst:

Is genade dat je gegeven wordt dat je niet sterft/ vandaag of dat je je aanstaande dood leert aanvaarden?

Ik ben bang voor het tweede, dus wil ik er/ voorlopig niets van weten.

Ons soort wil blijven leven.

Ons soort zet al eeuwen lang alles op alles om te blijven leven.

De dorpsoudste heeft inmiddels het vaccin gekregen en krijgt veel aanloop. „Dan komt die binnenvallen en dan die. Maar niet allemaal tegelijk, dat mag natuurlijk nog niet. Ik had laatst een vriendin uit Workum aan de telefoon, ze is in de negentig. Ze wil geen prik, ze is er bang voor. Dat moet iedereen voor zichzelf weten, maar ik wil nog wel even door.”

Het leven is te kostbaar om het zomaar weg te willen geven.

