Ajax wint heenduel achtste finale Europa League met 3-0 van Young Boys

Ajax heeft de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Europa League donderdagavond gewonnen van de Zwitserse kampioen Young Boys. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het door drie doelpunten na rust 3-0.

De ploeg van trainer Erik ten Hag dwong Young Boys in de eerste helft terug, maar kon ondanks het overwicht en de nodige kansen van met name de Braziliaanse vleugelspitsen Antony en David Neres geen doelpunt maken. Omdat de Zwitserse ploeg daar weinig tegenover stelde, bleef het 0-0 bij rust.

In de tweede helft bleef Ajax aanvallen. Na een uur spelen kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van middenvelder Davy Klaassen. Na dat doelpunt volgde een dubbele wissel bij Ajax: Oussama Idrissi en Perr Schuurs vervingen Antony en Devyne Rensch. In de 82ste minuut werd het 2-0 door een goal van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. Hij schoot raak in de korte hoek. Vlak voor tijd werd het ook nog 3-0 door invaller Brian Brobbey, op aangeven van Ryan Gravenberch.

Veel afwezigen

De Amsterdamse club speelde zonder de geblesseerde verdedigers Daley Blind en Noussair Mazraoui, terwijl het ook geen beroep kon doen op de niet ingeschreven spits Sébastien Haller en doelman Andre Onana, die voor een jaar is geschorst wegens het overtreden van het dopingreglement. Young Boys, met ruime voorsprong koploper in de Zwitserse competitie, won in de vorige ronde tweemaal van het Duitse Bayer Leverkusen van oud-Ajax-trainer Peter Bosz.

De return is volgende week donderdag om 21.00 uur in het Stade de Suisse in Bern.