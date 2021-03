Ajax heeft riant uitzicht op kwartfinale Europa League

Uiteindelijk viel de score nog ruim uit voor Ajax. Met een comfortabele marge (3-0) op zak reist de ploeg van hoofdcoach Erik ten Hag volgende week af naar Bern voor de return tegen Young Boys in de achtste finales van de Europa League. De club heeft een plek bij de laatste acht in het tweede Europese clubtoernooi voor het grijpen.

De Zwitserse kampioen hield de rijen lange tijd gesloten, donderdagavond in de Johan Cruijff Arena. Maar toen Davy Klaassen na ruim een uur spelen de score eindelijk had geopend, hielp Ajax zichzelf alsnog aan een even ruime als verdiende overwinning. Dusan Tadic en invaller Brian Brobbey zorgden in de slotfase voor een riant uitzicht op de kwartfinales.

Ajax had het een uur lang lastig tegen Young Boys, dat in de vorige ronde Bayer Leverkusen met twee overwinningen uitschakelde.

Ajax viel aan in een laag tempo. Aanvaler Antony had al na vijf minuten de score moeten openen voor de Amsterdammers, maar hij stuitte op doelman Guillaume Faivre. Ook Ryan Gravenberch was dichtbij een doelpunt. Het was aan het slordige spel van Ajax te wijten dat Young Boys ongeschonden de rust haalde. Terwijl Ajax kansen creëerde, wisten de Zwitsers nauwelijks gevaar te stichten voor het doel van Maarten Stekelenburg.

In de 62ste minuut brak Klaassen het duel met een droge knal open, na een vlotte combinatie met Edson Álvarez en Tadic. Daarna was het Zwitserse verzet gebroken.

Klaassen toonde zich tevreden met de uitslag. „Ze zijn er niet aan te pas gekomen”, zei hij na afloop bij RTL7. „Het is nog geen kat in het bakkie, maar we zijn op de goede weg. Vooraf hadden we voor 3-0 getekend.” Hij beaamde dat Ajax voor rust al ruim voor had kunnen staan. „Het liep wel, maar de laatste pass was telkens verkeerd. Af en toe wilden we toch te snel”, meende Klaassen, die een compliment uitdeelde aan ploeggenoot Tadic, met wie hij „een goede klik” zegt te hebben.