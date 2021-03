Kieswijzers hebben grote invloed op zwevende kiezer

Stemhulpen zijn populairder dan ooit. StemWijzer en Kieskompas, met Kieswijzer de grootste spelers in stemhulpenland, zijn donderdag samen al 6,4 miljoen keer geraadpleegd. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2017, was dat rond deze tijd 5,7 miljoen keer. In het Nationaal Kiezersonderzoek 2017 zei de helft van de ondervraagden een stemhulp te hebben gebruikt. Mogelijk zal dat bij de komende verkiezingen een nog groter aandeel zijn.

De invloed van stemhulpen is aanzienlijk, zegt Martin Rosema, docent politicologie aan de Universiteit Twente. „Het effect op stemkeuze is vooral groot voor zwevende kiezers. Bij de Kamerverkiezingen van 2006 zei meer dan de helft van deze groep, zo’n 40 procent van de kiezers, op de partij te hebben gestemd die was geadviseerd door een stemhulp. Het effect van de stemhulpen op de opkomst was toen zo’n 4 procent.”

Volgens Rosema is het belangrijk dat kiezers zich niet blind staren op het advies van een stemhulp, maar zich ook op andere manieren informeren. „De kans is groot dat als je meerdere stemhulpen invult, je telkens bij een andere politieke partij uitkomt.”

Dat laatste komt bijvoorbeeld door de verschillen in rekenmethodes en thema’s, zegt Rosema. Maar ook van invloed zijn de verschillende manieren waarop de standpunten van partijen bepaald worden.

„Wij vragen partijen standpunten bij onze stellingen in te vullen”, zegt Sterre Bolluijt, projectmedewerker bij ProDemos, de organisatie achter de StemWijzer. „Bij elk standpunt moeten ze een toelichting geven en wij controleren standpunten aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s.”

Kieskompas hanteert een andere methode. „De standpunten van partijen worden eerst door een team sociale wetenschappers bepaald”, zegt Willem Blanken, directeur van Kieskompas. „Daarna leggen we onze stellingen voor aan de partijen. Die moeten bij elk standpunt een bron vermelden. Wanneer het standpunt van de experts niet overeenkomt met dat van de partij, gaan we in discussie en vragen we bijvoorbeeld om meer bronnen ter onderbouwing van haar standpunt.”

De Kieswijzer, gemaakt door het AD, controleert de aangeleverde partijstandpunten niet. „We gaan ervan uit dat partijen hun programma zo duidelijk mogelijk over het voetlicht willen brengen”, zegt hoofdredacteur Hans Nijenhuis.

Sjoemelen

Partijen ‘sjoemelen’ weleens met hun standpunten in de stemhulpen. Zo plaatste de VVD zich dit jaar op de slider van de Kieswijzer iets rechts van het midden (uiterst links is ‘helemaal mee eens’, uiterst rechts is ‘helemaal niet mee eens’) bij de stelling ‘De basisbeurs voor studenten weer invoeren’. In de toelichting wordt echter duidelijk dat de partij helemaal rechts had moeten staan. Ze zegt namelijk vóór het behoud van het leenstelsel te zijn.

Volt liet in de StemWijzer zetten dat de partij het minimumloon niet wil loskoppelen van de bijstand. Maar in het verkiezingsprogramma staat dat de partij het minimumloon wil verhogen, gevolgd door: „Dit verhoogde minimumloon vergroot ook het financiële verschil met een bijstandsuitkering.” Het standpunt in de Stemwijzer was correct, aldus Volt. Donderdag zette de partij de „fout” in haar programma recht met een bericht op haar website.

Volgens politicoloog Martin Rosema blijft het gesjoemel met standpunten binnen de perken en vervullen stemhulpen ondanks hun tekortkomingen een belangrijke functie. „Ons beeld van partijen is vaak gebaseerd op een beperkt aantal thema’s waarmee zij zich profileren. Stemhulpen laten zien hoe partijen denken over een breed scala aan thema’s en geven daarom een completer beeld.”

Gebruik ook de Stemhulp van NRC