‘We want more’, schrijven de fans van Di-rect in de chat

In de foyer van het Omniversum staan de pluchen pinguïns opgesteld van een van de natuurfilms die hier normaal op het 180-gradenscherm worden vertoond. Vanavond is dit de backstageruimte van een popzaal – met her en der bakjes van een Indonesische cateraar, flesjes bier, fris en water, lange kabels en flightcases.

De Haagse band Di-rect speelt hier deze vrijdagavond de zesde in een reeks livestream-concerten vanaf locaties in Den Haag. Een half uur voor aanvang checkt manager Tim van der Zalm hoe het met de ticketverkoop gaat – die staat op ruim 12.500. „Gaan we de dertien halen?”, vraagt hij. Het worden er uiteindelijk ruim 13.800 – een record tot nu toe. „Dat is een half stadionnetje”, roept iemand.” „En ze kijken niet allemaal alleen, hè”, zegt zanger Marcel Veenendaal (38). „Dit is toch bizar?”

Overeind blijven

Di-rect heeft ondanks de corona-maatregelen een succesvol jaar achter de rug. De band scoorde in 2020 de grootste hit uit hun ruim 20-jarige bestaan met ‘Soldier On’, een ingetogen pianoballad over overeind blijven in moeilijke omstandigheden.

De groep nam ook album Wild Hearts op, dat evenals de hit genomineerd werd voor een Edison Pop, en begon besloten online-gemeenschap The Wild Hearts Club, waar zo’n 800 fans 6 euro per maand betalen voor exclusieve content en interactie met bandleden.

Raar hoor. Je speelt alle zweet uit je lijf en dan hoor je een paar crewleden: jeuh

Ook kochten meer dan 50.000 mensen een ticket voor de livestream-concerten van Di-rect. Die worden verkocht vanaf 2 euro volgens een ‘pay what you like’-principe. Gemiddeld betalen mensen tussen 7 en 9 euro voor een ticket. „Dat is minder dan andere acts vragen maar we verkopen veel meer tickets”, zegt Van der Zalm.

Een week vóór het concert in het Omniversum vertellen zanger Veenendaal en gitarist Spike van Zoest (36) dat ze in 2020 eigenlijk hun jubileum zouden gaan vieren met een tour langs grote festivals als Paaspop, Appelpop, Central Park en Concert at Sea en twee afsluitende concerten in Ahoy. Eén voor één werden de optredens gecanceld. „Dat liep in de tonnen; het was pijnlijk”, zegt Van Zoest.

Zanger Marcel Veenendaal bij de livestream vanuit het Omniversum. Foto Nathan Reinds

Gek

De band besloot te focussen op het afronden van het nieuwe album. „Een album opnemen en niet spelen, dat is gek”, zegt Veenendaal. „We wilden onze muziek naar de mensen blijven brengen. Alles verandert in deze periode elke drie weken, dus hebben we ons gefocust op wat we wel zelf in de hand kunnen houden.”

De reeks livestreamconcerten begon met een „vrij eclectische set” in de Koninklijke Schouwburg in juni 2020. Van Zoest: „We zouden die eerst met een vaste camera doen. Naarmate meer mensen tickets kochten, konden we opschalen. Er kon een kraan in, we konden de crew uitnodigen. Die jongens zitten ook al een jaar thuis, dus het is fijn ze aan het werk te kunnen zetten. En zo hadden we ook nog wat applaus, haha.” Veenendaal: „Dat is raar hoor: je speelt alle zweet uit je lijf en dan hoor je een paar crewleden: jeuh.”

Sindsdien gaf de band pakweg elke twee maanden een livestream-concert vanaf een locatie in Den Haag. De bandleden variëren per optreden met setlist en aankleding. Zo gaven ze „een onstuimige rockshow” op de Pier in Scheveningen terwijl het stormde. In het Mauritshuis „konden de blazers niet meedoen, en ook geen echte drums en versterkers staan, want die zouden craquelé op de doeken veroorzaken.” In het Kurhaus traden ze op in de meest uitgebreide bezetting tot nu toe, met blazers en strijkers en Het Nationale Ballet.

Veenendaal: „We krijgen reacties van mensen die anders nooit naar concerten gaan. Een optreden is nooit the real deal: tegen het hek aanstaan, een sub in je buik voelen, de zweetdruppels van de gasten op de eerste rij. Maar het is fijn dat we kunnen spelen.”

Een voorlopig hoogtepunt was hun show vanaf de Pier, zeggen ze. Ze zagen het helemaal voor zich: drones die om de Pier cirkelden, een prachtig ondergaande zon als achtergrond. „Toen werd het windkracht 7 met bloedregen”, zegt Van Zoest. „We stonden midden in de elementen, met de crew in wapperende poncho’s en alle apparatuur bedekt met cellofaan”, zegt Veenendaal. „Dat gaf wel wat extra oer-energie.”

Filmzaal

Het concert in het Omniversum begint met de aangehouden synthesizerakkoorden uit het begin van ‘Born Again’, de opener van album Wild Hearts. Zanger Veenendaal staat in een knalgeel pak boven in de filmzaal tussen de stoelen, terwijl rondom hem de eerste stralen en flitsen op het bolvormige doek verschijnen.

De show maakt online de indruk van een videoclip en dat is ook het effect dat de band zoekt. De camera’s hoeven geen rekening te houden met publiek en bewegen zich vrijelijk. De muzikanten spelen ook nadrukkelijk voor de camera. Door de vorm van het doek staat de band in het midden van de getoonde beelden, badend in kleur.

Vanavond belicht de band „meer de elektronische en discokant” van hun oeuvre. Op het filmdoek worden gruizige, analoog aandoende beelden vertoond en minimalistische figuren die op het ritme van de muziek bewegen.

Stralen schieten de ruimte in bij het geluid van schetterend koper. Strepen, vierkantjes en cirkels buitelen over elkaar heen terwijl de band voluit jamt. „Vanuit die fucking tenen”, zegt Veenendaal in de camera, naar zijn publiek. „Zet die speaker aan, zet je balkondeuren open, love je buren, ze zullen het begrijpen.”

Het is zonde dat het publiek niet in de zaal in het beeld kan opgaan, zegt Mo Assem van studio Mr.Beam, die de beelden ontwierp. „Maar we zijn vertrokken vanuit het oogpunt en de beleving van de toeschouwer thuis. Je ziet de band echt ín het beeld staan.”

Geen stem

De muzikanten missen hun publiek. „Niet alleen het applaus, maar het gevoel dat je, met wat je doet, iets los kunt maken”, zegt Van Zoest.

Ze moeten ook beter op hun vorm letten nu ze maar een keer in de twee maanden op een podium staan, zegt hij. „Onze show in de Elektriciteitsfabriek kwam na een week waarin we het album druk moesten promoten. Dat was een pittige.” Veenendaal: „Ik had geen stem meer. Mijn instrument deed het niet. Ik kon wel door de grond gaan.”

Dit najaar staan alsnog de jubileumoptredens in Ahoy gepland. Veenendaal: „Ik moet kalm blijven, straks. Ik wil wel de eindstreep halen twee dagen achter elkaar. Ik moet niet meteen bij de eerste drie liedjes als een Tasmaanse duivel over het podium gaan rennen.”

Van Zoest: „Ik denk dat ik me niet kan inhouden, Marce. Het is zo weird: vroeger had je een liedje dat veel op de radio werd gedraaid en dat merkte je op de festivals waar je speelde. Nu hebben we onze grootste hit in 20 jaar maar geen idee hoe de mensen eruitzien als we het spelen – of ze gaan meezingen, of juist heel stil worden.”

Na afloop van het concert staat Veenendaal buiten voor het Omniversum. Hij voelde tijdens het optreden dezelfde soort spanning als tijdens reguliere liveshows, zegt hij. „Er keek een arena vol mensen. Die heb ik gevisualiseerd.”

Hij neemt snel een paar slokjes bier en rent weer naar binnen, de zaal in. Daar zijn op het scherm de gezichten van tientallen fans te zien die met elkaar en de bandleden aan het chatten zijn. ‘We want more’, staat er in de chat. „Everybody say yeah”, roept Veenendaal op orkaankracht naar de fans. Op het 180-gradenscherm werpen de fans hun armen in de lucht.

Di-rect live Op 1 mei geeft Di-rect een streamconcert vanuit AFAS Circustheater in Den Haag, met het Residentie Orkest. Op 22 en 23 oktober 2021 staat de band in Ahoy Rotterdam. Inl: di-rect.com