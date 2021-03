‘We merken echt dat er steeds minder mensen ziek worden’

Vera de Boer (68) kreeg vorige week haar tweede prik. Geen centje pijn. „Nu mogen we weer naar een concert!” Ze is de jongste in dit verpleeghuis in Medemblik en woont hier omdat ze ernstige COPD heeft. Een jaar geleden was ze bijna dood, ze stikte zowat, vertelt ze. Maar hier knapte ze op. Haar nagels zijn paars gelakt, haar ogen opgemaakt, ze mag weer naar de kapper. En: er mogen weer twee mensen per dag langskomen.

De sfeer is goed in verpleeghuis Martinus in het centrum van de havenstad Medemblik. Alle 43 bewoners zijn nu ingeënt tegen Covid-19. Sterker: duizend hoogbejaarden en zorgpersoneel in de regio (bij ouderenzorg Omring) zijn op twee afzonderlijke dagen achter elkaar geprikt. Niemand in Martinus, zegt locatiedirecteur Rosan van de Ven, heeft last gehad van bijwerkingen. „Ongelooflijk, maar waar.”

Jannie van der Veen (86) op haar kamer in verzorgingshuis Martinus. Foto Olivier Middendorp

Het aantal coronabesmettingen kelderde in Martinus, net als in verpleeghuizen in het hele land. Half december kwamen er per dag landelijk nog vierhonderd besmettingen in verpleeghuizen bij, zondag 7 maart was dat gedaald tot 17 op een dag.

Wrang is wel dat de West-Friese dorpen rondom het verpleeghuis momenteel een behoorlijke coronabrandhaard vormen. In de gemeente Medemblik (ruim 45.000 inwoners) zijn 75 inwoners per 100.000 besmet, in het dorp Opmeer 67. Landelijk ligt dat op 24. Zelfs Urk, aan de overkant van het IJsselmeer heeft maar 4,8 besmette inwoners per 100.000. In november greep corona daar nog om zich heen.

Eten bezorgd door het raam

Jannie van der Veen (86) merkte ook niets van de prik. „Maar ik heb al zoveel meegemaakt.” Een hartinfarct, anderhalf jaar geleden, een beenamputatie iets later. Toch voelt ze zich een jonge blom. Ze moet elke dag lachen om haar „maatje” Vera. Vera laat bijvoorbeeld eten bezorgen door Deliveroo, via het raam van haar kamer, op de begane grond. Allebei verlangen ze ernaar dat de winkels en terrasjes weer opengaan. Jannie: „Ik heb mijn puzzels en de televisie en het eten is hier prima, maar het leven was wel saai het afgelopen jaar.” Niet getreurd, ze is van plan 93 te worden, net als haar oma.

Nog altijd zijn ze voorzichtig in Martinus – het trauma van met corona besmette bewoners ligt vers in het geheugen. Er was een kar met beschermingsmiddelen die voor je deur stond als je besmet was. Vera: „Die rotkar. Iedereen wist dat als de rotkar er stond, die persoon Covid had.”

Personeel en bezoek draagt nog een mondkapje. Als iemand zich onwel voelt of hoest, krijgt die meteen een sneltest. Van de Ven: „Is die positief, dan weet je het zeker. Is die negatief dan is er nog twijfel, maar mag de verzorger wél werken, mits goed beschermd.” Twijfel?, zegt Vera: „Dan geef je gewoon een Spaans pepertje. Proeven ze het niet dan weet je dat ze besmet zijn.” Schaterlach.

Zeven corona-afdelingen

Vivaldi in Zoetermeer is een veel groter verpleeghuis (160 bewoners) met daarnaast een revalidatiecentrum. Ook hier is de opluchting groot, nu 98 procent van de bewoners is ingeënt. „We hebben taart gehaald om het te vieren”, vertelt coördinerend verpleegkundige Liesbeth Knotter. „We merken echt dat er steeds minder mensen ziek worden”, vertelt specialist ouderengeneeskunde Evelien Out.

Van alle locaties die, zoals Vivaldi, onder ouderenzorgorganisatie Fundis vallen, waren tijdens de tweede golf zeven afdelingen een speciale corona-afdeling. Nu nog maar één. En ook die gaat deze week weer open.

Eind maart volgt weer een „bezemronde”, waarin alle nieuwe bewoners alsnog worden gevaccineerd. Allemaal met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Restjes weggooien is uit den boze, zegt directeur behandeling Gert-Jan Speksnijder. „Elke druppel vaccin is van waarde. Een soort goud. Het spul is hooguit een paar dagen te bewaren. We organiseren het dus elke keer zo dat allerlei medewerkers standby zijn om met eventuele restjes te worden ingeënt.”

Foto Olivier Middendorp

Want het was een zwaar jaar, zegt verpleegkundige Knotter. Zoiets wil ze nooit meer meemaken. „Ik vond de cliënten die met de handen tegen het raam aanstonden terwijl de familie buiten stond, hartverscheurend.”

Is het voltallige personeel nu ingeënt? „Dat weten we niet”, zegt Speksnijder. „Dat mogen we niet vragen op grond van de privacywetgeving. Niet wie, en niet eens de aantallen. Maar we hebben de indruk dat een grotere groep dan bij de griepprik zich heeft laten vaccineren.” Zolang alle bewoners zijn beschermd, is dat niet zo problematisch. Hoewel, er hier ook telkens korte tijd ouderen revalideren na een operatie of andere ingreep. Zij zijn nog niet allemaal ingeënt en dus kwetsbaar.

En het bezoek is ook lang niet allemaal ingeënt. Dat maakt het blijde nieuws van maandagavond tijdens de persconferentie van de demissionaire premier Rutte en minister Hugo de Jonge dat er nu twee mensen per dag op bezoek mogen in de verpleeghuizen, hier een beetje lastig. Knotter: „We kregen meteen allemaal telefoontjes van familieleden die willen komen. Maar wij houden voorlopig nog eén bezoeker per dag aan, daar waar minder dan 90 procent van de inwoners is ingeënt, omdat we nog veel niet-ingeënte revalidatiebewoners hebben. En omdat we niet precies weten of ingeënte mensen tóch anderen kunnen besmetten.”

