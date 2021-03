Wat wil jij?

Iedere dag skypet mijn buurvrouw Marianne met haar zevenjarige kleinzoon Kai die op Ibiza woont.

Zij vertelt hem over haar moeder, die ernstig ziek is. Cremeren of begraven, is de vraag.

„Wat zou jij later willen?”, legt mijn buurvrouw haar kleinzoon voor. Even is het stil. Dan klinkt het resoluut: „Ik wil een standbeeld.”

