Marco Borsato en Linda de Mol kennen elkaar al dertig jaar las ik overal. Reden om ‘weer eens bij te praten’ in de A’DAM Tower. Ik ging meteen denken wie ik allemaal al dertig jaar ken: want reden om weer eens bij te praten!

SBS van broer John mag meekijken.

Logisch want emoties zijn handel voor Marco.

Ik las het goed: een ‘eenmalige special’ van Linda’s Wintertijd van een uur.

Over ‘de scheiding’.

‘De burn-out’.

En ‘de comeback’.

Jezus.

Marco Borsato heeft zijn scheiding met Leontine ‘verwerkt’, waarmee bedoeld wordt dat hij er werk van gemaakt heeft. Zijn goede vriend John Ewbank heeft het verdriet in kromme zinnen gegoten en die zingt Marco dan, met van die lange jankerige uithalen.

Marco vraagt zich al jaren van alles af. Waarom we bestaan, waarom we worden geboren, waarom we straks weer gaan, waarom hij is vreemdgegaan, maar in zijn comebacknummer – ‘Een Moment’ – duikelt hij de diepste diepte van zijn gevoelsleven in en wil hij dat Leontine hem nog een keer een seconde vasthoudt zodat hij het gevoel later weer herkent, of zoiets.

Leontine, de bedrogen ex, had het al gehoord en liet via de sociale media weten: „Echt prachtig, lieverd. Het raakt me. Zo mooi, puur en liefdevol. Trots op jullie.”

Ze had veel letters van zinnen omgedraaid bij Het Rad van Fortuin, maar zulke mooie zinnen had ze nog nooit gelezen. Als je zo in de wedstrijd zit, ervaar je het misschien ook wel als mooi dat je huwelijk door je ex op televisie wordt besproken. Met zijn goede vriendin Linda, bij wie, het zal de gekke coronatijd zijn, er qua goedkoop sentiment toch ook geen rem op lijkt te zitten.

Stiekem hoop ik dat dit weer zo’n sociologisch experiment van John de Mol is. De ultieme lakmoesproef. We zitten in lockdown, er komen verkiezingen aan, maar hij toont voor de zoveelste keer aan dat wij in Europa terecht onderaan allerlei lijstjes bungelen. Dit land snakt naar de ontboezemingen van een vreemdganger, nog meer dan naar knikkers. Voor het eerst ben ik blij dat mijn moeder dement is. Ik voel zelfs een lichte jaloezie. Zij wordt op zaterdagavonden tenminste in een stoel voor NPO 1 gezet en daarna in slaap gebracht.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.