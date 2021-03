Voordat we Google op blote knieën danken

Dit jaar worden we in ieder geval van één plaag verlost: de third-party cookie. Google Chrome, de meest gebruikte webbrowser, stopt in 2022 met het gebruik van de techniek die online gedrag volgt en doorspeelt. Daarna wil Google helemaal ophouden met het individueel volgen van gebruikers op het web, maakte het bedrijf afgelopen week bekend.

Zo verkruimelt de onsmakelijke third party-cookie, het bestandje dat sites en adverteerders op je computer plaatsen. Deze tracking-technologie maakte het gratis web groot en ongrijpbaar. Want aan de achterkant van de browser staat een surveillanceindustrie te stampen die draait op zeer persoonlijke data. Kijk maar eens terug in je browsegedrag (Control+H of Command+Y op een Mac) om te zien hoeveel je ongemerkt over jezelf verklapt.

Nu slijten we onze dagen met het wegklikken van cookiemeldingen, waarbij zelfs de meest gerenommeerde websites je met doorzichtige trucs proberen te verleiden op die enorme ‘OK’-knop te drukken. Alles om je meer data te laten delen.

Niemand gaat deze cookiewaarschuwingen missen. Maar voordat we Google op onze blote knieën danken: concurrerende browsers als Safari en Firefox waren al begonnen met het weren van third-party cookies, net als de advertentieblokkers.

De aankondiging van Google vindt plaats op een logisch moment. Het bedrijf kon niet achterblijven bij Apples privacyoffensief, dat iPhone-gebruikers beter beschermt tegen de datahonger van advertentienetwerken.

Google belooft individuele gebruikers niet meer via het web te volgen – maar doet dit nog wel binnen de eigen diensten als de zoekmachine, YouTube en Maps. Google volgt gebruikers via het web straks met een nieuwe technologie, Federated Learning of Cohorts of FLoC. Die gooit het surfgedrag op één hoop met de voorkeuren van een groep anderen en houdt persoonlijke informatie op je eigen computer. Adverteerders kunnen de eigenschappen van zo’n ‘cohort’ gebruiken om advertenties op maat te serveren – die leveren meer geld op.

Google hoopt dat FloC door de hele advertentieindustrie wordt overgenomen en begon net de eerste test. Privacyorganisatie EFF is er niet gerust op. Een ondoorzichtig algoritme combineert eigenschappen van de cohorten. Al blijf je anoniem, je kunt ingedeeld worden op een manier die je niet aanstaat – bijvoorbeeld naar inkomen, geestelijke gezondheid, leeftijd of geslacht. Het advies van EFF: Google, please don’t do this.

Googles privacystrategie bestendigt de macht van de grote spelers die al veel van hun bezoekers en klanten weten – Google voorop. De speelruimte voor concurrenten wordt kleiner. De Europese advertentiebranche reageert dan ook zuinigjes op Googles ‘privacy-first web’ en wil individuele tracking niet met het badwater weggooien. „We willen een innovatieve, dynamische toekomst voor digitale advertenties, waar uitgevers en consumenten keuze hebben uit een breed aanbod van methodes en leveranciers.”

Knappe concurrent die met zijn advertentie om Google heen komt. Google controleert grote delen van de complexe advertentietechnologie en heeft met webbrowser Chrome een marktaandeel van 66 procent in handen.

Die dominante positie staat ter discussie in een rechtszaak waarin tien Amerikaanse staten Google beschuldigen van machtsmisbruik. Door zichzelf nu weloverwogen beperkingen op te leggen hoopt Google strengere regulering te voorkomen of op zijn minst in goede banen te leiden.

Concurrenten zullen zich verbijten, maar als consument juich ik het verdwijnen van individuele tracking op het web toe. Dat stelt Europese regelgevers voor een uitdaging. Wat weegt zwaarder: Googles monopoliepositie op de advertentiemarkt aanpakken of de wereld bevrijden van de cookieplaag?

Marc Hijink schrijft elke woensdag op deze plaats over technologie.

Correctie (10 maart 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond een verkeerde sneltoets voor de browsergeschiedenis. Dat is hierboven aangepast.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 maart 2021