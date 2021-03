Kleinste stembureau van Nederland dit jaar in schuur: geen koffie en gebak Het kleinste stembureau van Nederland staat dit jaar weer in de Overijsselse plaats Marle, al wijkt de exacte locatie af van eerdere verkiezingen. Toen konden kiezers terecht in de knusse huiskamer van Wim en Elly Westhoff, maar die plek biedt vanwege de coronamaatregelen te weinig ruimte. Het echtpaar heeft daarom hun schuur beschikbaar gesteld. Daar kunnen kiezers en leden van het stembureau voldoende afstand van elkaar bewaren. Ook biedt die een aparte in- en uitgang. In voorgaande jaren verwelkomden Westhoff en zijn vrouw de kiezers met koffie en gebak in hun eigen woonkamer. „Doorgaans drinken we een kop koffie met de stemmers, en praten we even bij. Dat zit er dit jaar niet in”, baalt Westhoff tegen persbureau ANP. Marle is een buurtschap in de gemeente Olst-Wijhe. Het inwonertal schommelt rond de zeventig. Omdat Marle aan de IJssel ligt, kreeg de plaats een eigen stembureau. Bij hoog water hoeven kiezers daardoor niet veertig kilometer om te rijden om te kunnen stemmen. Het woonhuis van Wim en Elly Westhoff werd in de afgelopen veertig jaar steevast ingericht als stembureau. De opkomst bij die locatie ligt vaak boven de 100 procent, omdat mensen uit andere plekken graag ook langskomen om de woonkamer van binnen te bewonderen.

Beeld uit 2014 van het kleinste stembureau van Nederland in Marle. Toen kon het stemmen in de woonkamer. Foto Herman Engbers/Hollandse Hoogte

Ondernemers tevreden over huidige coalitie, VVD blijft populairst volgens VNO-CNW Veel ondernemers zijn van plan bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen te stemmen op de VVD. In een peiling van werkgeversorganisatie VNO-NCW onder 460 leden van regionale ondernemersverenigingen zegt 44 procent van de ondervraagden op lijsttrekker Mark Rutte te stemmen. Daarna is het CDA het populairst onder werkgevers: 15 procent zegt op de christen-democraten te gaan stemmen. Van de respondenten zegt 9 procent voor D66 te kiezen. De steun voor de VVD en D66 is wel geslonken ten opzichte van 2017. Toen zei 58 procent van de ondernemers nog op de VVD te stemmen; D66 kon destijds op 10 procent van de werkgeversstemmen rekenen. Het CDA heeft onder lijsttrekker Hoekstra aan populariteit gewonnen: in 2017 zei 12 procent van de ondernemers voor het CDA te gaan, in 2021 is dat 15 procent. Leden van ondernemersvereniging VNO-NCW zien het liefst dat VVD, CDA en D66 een nieuw kabinet vormen; 23 procent is voor die samenstelling. Een coalitie met ook de ChristenUnie wordt door 22 procent gesteund. De werkgevers zien liever weinig linkse partijen in een nieuw kabinet. Alleen als de PvdA gaat regeren met VVD, CDA en ChristenUnie zegt een klein deel die voorkeurscombinatie te steunen. SP en GroenLinks komen in geen van de door respondenten genoemde potentiële kabinetsvarianten voor. Portret van VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Foto Bart Maat/ANP

Milieuorganisaties en bouwbedrijven willen landelijke natuurstandaard in regeerakkoord Bij de bouw van nieuwe woningbouwprojecten moet de toevoeging van voldoende natuur een bindend criterium worden. Daarvoor pleiten natuur- en milieuorganisaties samen met de grootste bouwbedrijven van Nederland. De pleitbezorgers vinden dat een nieuw kabinet de invoering van een landelijke natuurstandaard moet vastleggen in het regeerakkoord. Het manifest is opgesteld door Natuur & Milieu, NL Greenlabel en Vogelbescherming; ook grote bouwbedrijven als Ballast Nedam, BAM Wonen en Heijmans en banken ABN Amro en de Volksbank steunen het plan. De organisaties hebben drie voorstellen voor een natuurvriendelijkere woningbouw. Zo moeten huizen standaard verblijfsruimtes krijgen voor vogelsoorten als de huismus, gierzwaluw en vleermuis. Daarnaast willen ze dat er meer groen wordt toegevoegd rondom het huis, in de daken, goten en gevels. „Groene daken zorgen voor betere isolatie en vangen, net als onverharde tuinen, regenwater op”, leggen de partijen uit. Het laatste voorstel draait om natuur in nieuwe wijken. Elke nieuwbouwwijk moet voldoende perken en parken krijgen, met daartussen veilige verbindingsroutes voor dieren. De partijen willen dat een toekomstig kabinet hun voorstellen omzet in bindende criteria waar nieuwe woonprojecten aan moeten voldoen. Nu is het zo dat het onderdeel ‘natuur’ niet in de aanbestedingseisen zit, daarom is het volgens de bedrijven nadelig voor bedrijven die wel aandacht steken in natuur en ecologie. Door de aspecten standaard op te nemen in de procedures, creëert de overheid een „gelijk speelveld”, zo vinden ze. Ook de bouwbedrijven stellen dat de sector behoefte heeft aan „eenduidige regelgeving”.