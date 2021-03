Uit de AEX vallen is prestigeverlies voor ABN, maar kan ook beurswaarde raken

De stemming onder de aandeelhouders van ABN Amro, en wellicht ook onder de medewerkers van de bank, moet deze week hard heen en weer zijn geschoten. Maandag doorbrak de waarde van het aandeel voor het eerst sinds een jaar de grens van 10 euro, nadat het tijdens de eerste coronagolf in mei onder de 6 euro was beland. Maar dinsdag volgde daarop het slechte nieuws: het aandeel verdwijnt uit de AEX-index.

De AEX bestaat uit de 25 grootste aandelen op de Amsterdamse beurs, gebaseerd op beurswaarde – de waarde van alle aandelen bij elkaar. Het bedrijf achter de AEX, Euronext, bekijkt elk jaar rond deze tijd of de 25 bedrijven die in de AEX staan, inderdaad nog de ‘grootste’ zijn. Bedrijven die niet meer tot die groep behoren, degraderen naar de Midkap, ook wel de AMX. Naast ABN Amro maakt ook biotechbedrijf Galapagos die terugstap. Hun plaatsen in de AEX worden ingenomen door chipmachinefabrikant Besi en Signify, de voormalige Philips-verlichtingstak.

Ook bij het ministerie van Financiën zal het nieuws over het uit de AEX vallen niet vrolijk zijn ontvangen. De Nederlandse staat is immers nog grootaandeelhouder in de bank, na de nationalisatie tijdens de kredietcrisis. Dat heeft er waarschijnlijk zelfs mede voor gezorgd dat ABN Amro uit de AEX verdwijnt. De beurswaarde van een bedrijf wordt namelijk gebaseerd op de waarde van alle vrij verhandelbare aandelen. Aangezien de staat 56,3 procent van de aandelen nog altijd in de schatkist heeft zitten, kan op de Amsterdamse beurs maar in 43,7 procent van de ABN-aandelen gehandeld worden. Gecombineerd met de lage beurskoers heeft dat ervoor gezorgd dat volgens de AEX-regels ABN Amro nu minder waard is dan Besi en Signify.

Gevolgen onduidelijk

Wat precies de gevolgen zijn voor het aandeel ABN Amro, is niet precies te zeggen. Wel of niet in de AEX staan gaat deels om prestige – en om media-aandacht en dus zichtbaarheid. Maar het kan invloed hebben op de waarde. Veel beleggers werken met indextrackers, een soort mandje met aandelen die ze volgen. Investeerders die zo’n indexmandje met AEX-aandelen vullen, zullen na het verdwijnen van de bank uit de AEX op 22 maart ABN en Galapagos verkopen en Besi en Signify aankopen. Dat zal de koers wat kunnen drukken.

Analist Robin van den Broek van investeringsbank Mediobanca denkt dat de degradatie inderdaad wel iets van invloed gaat hebben – hij verwacht dat de bank het de komende weken iets slechter zal doen dan andere bankaandelen. Maar ABN Amro blijft in de Europese bankenindexen staan, wat volgens hem meer invloed heeft dan een ‘regionale’ index als de AEX. „Wel of niet in de AEX staan, gaat meer om status. Wellicht realiseren ze zich nog net iets meer dat ABN niet meer de bank is van voor de opsplitsing.”

Op de beurs woensdag noteerde het aandeel van de bank in eerste instantie bijna 6 procent lager, waarna het verlies terugliep. Volgens analist Van den Broek heeft de daling waarschijnlijk meer te maken met wat winstnemingen dan met het AEX-nieuws. „Het aandeel heeft het dit jaar tot nu toe erg goed gedaan: 30 procent stijging. Als er dan negatief nieuws is, is dat vaak het moment voor beleggers om die winst ook echt te boeken door aandelen te verkopen.”

Voor de waarde van het aandeel ABN Amro is het veel belangrijker hoe goed de bank in staat is geld te verdienen – en in staat is om de aandeelhouders daarin mee te laten profiteren. Dat de bank het dit jaar zo goed doet op de beurs, komt door de oplopende rentes. Een bank als ABN Amro is voor een overgroot deel van haar winst afhankelijk van de rentemarge, waardoor hogere rentes goed nieuws zijn.

Het hoogtepunt van 28 euro per aandeel van begin 2018 is echter nog ver weg. ABN Amro is flink geraakt door de coronapandemie en heeft daarvoor veel geld opzij moeten zetten. Tegelijkertijd is de bank aan het verbouwen. De internationale zakenbank, bron van winst maar ook van grote verliezen, wordt flink ingekrompen. Van den Broek verwacht dan ook dat ABN Amro pas vanaf volgend jaar misschien weer omhoog kan kijken op de beurs.

Dan zou ook een terugkeer naar de AEX weer mogelijk zijn. Euronext kijkt immers elk jaar opnieuw naar de samenstelling. Kijk maar naar Signify. Dat kreeg dinsdag weliswaar goed nieuws, maar viel in 2019 nog uit de AEX, nadat het verlichtingsbedrijf een jaar eerder voor het eerst aan de Amsterdamse beursindex toegevoegd was.

M.m.v. Mark Beunderman

