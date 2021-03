Toezicht op onderzoek Haagse deken naar fraude Pels Rijcken

Het onderzoek naar de miljoenenfraude bij advocatenkantoor Pels Rijcken komt onder toezicht te staan van een deken uit een ander arrondissement. Dat heeft de Haagse deken Arjen van Rijn, die het onderzoek leidt, woensdag bekendgemaakt.

Nadat Van Rijn, de toezichthouder op de Haagse advocatuur, vorige week meldde een onderzoek te openen naar landsadvocaat Pels Rijcken werd zijn onafhankelijkheid door sommigen in twijfel getrokken. Een groot deel van zijn carrière (van 1995 tot en met 2011) bracht Van Rijn namelijk door als advocaat bij dat kantoor. In 2013 stapte hij over naar De Clerq Advocaten. Sinds 2018 is hij deken van het Haagse arrondissement.

Bij de jarenlange fraude bij Pels Rijcken stak de inmiddels overleden notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje zo’n 10 miljoen euro in eigen zak. Hoewel de fraude bij de notaristak van het advocatenkantoor plaatsvond - en notarissen een eigen toezichthouder hebben - kondigde Van Rijn vorige week een „grondig” onderzoek aan.

Toezicht Rotterdamse deken

Dat onderzoek zal onder toezicht komen te staan van de Rotterdamse Orde van Advocaten. Op verzoek van Van Rijn zal de Rotterdamse deken Peter Hanenberg het onderzoek „begeleiden en toetsen” op het gebeid van aanpak, verloop en inhoud. Hanenberg was voor hij deken werd actief in de sociale advocatuur en heeft voor zover bekend geen historische banden met Pels Rijcken.

Het onderzoek richt zich op de vraag of advocaten op enige wijze betrokken zijn geweest bij de fraude en zal ook inzoomen op de integriteit en organisatie van Pels Rijcken. Volgens Van Rijn is het de bedoeling dat het onderzoek, dat door een driekoppige commissie wordt uitgevoerd, binnen drie maanden is afgerond.

Als landsadvocaat is Pels Rijcken al decennia de advocaat en juridisch adviseur van de Rijksoverheid. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) stelde dinsdag in een Kamerbrief dat hij „geschokt” is over de fraude. Op basis van wat hem bekend is over de fraude door notaris Oranje heeft hij nog „geen aanleiding tot zorg” heeft voor over de „kwaliteit en legitimiteit” van de werkzaamheden van de landsadvocaat ten behoeve van de staat.

