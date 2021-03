Tienermeisje loog over onthoofde onderwijzer Paty

Een leugentje om thuis niet te hoeven vertellen dat ze van school was gestuurd wegens spijbelen. Dat blijkt de banale aanleiding tot de gruwelijke moord op de geschiedenisleraar Samuel Paty. Het 13-jarige meisje dat aan de oorsprong ligt van de onthoofding van onderwijzer Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine op 16 oktober vorig jaar, werd aanvankelijk door haar omgeving als slachtoffer gezien. Na maanden heeft ze toegegeven dat ze haar verhaal heeft verzonnen. De tiener wilde de aandacht afleiden van het feit dat zij twee dagen van school was gestuurd.

Dat het meisje niet in de klas was op de dag dat Paty een spotprent van de profeet Mohammed heeft getoond, kwam al heel snel na de feiten aan het licht. Nieuw is dat zij dit nu ook heeft toegegeven.

Uit het onderzoek is gebleken dat de jonge Tsjetsjeen die Paty heeft vermoord tot zijn daad is overgegaan nadat hij video’s had gezien waarin de onderwijzer werd beschuldigd van het beledigen van de profeet. In een van die video’s maakte de vader van het meisje in kwestie zich boos.

Zijn dochter had hem verteld hoe Paty de moslimleerlingen had gesommeerd de klas te verlaten omdat hij pornografische beelden ging laten zien van de profeet. Omdat zij zich tegen die gang van zaken had verzet, was zij twee dagen van school gestuurd. Haar vader riep op tot het ontslag van Paty, een oproep die al snel steun kreeg in radicaalislamitische milieus en zo ook de 18-jarige Abdoullakh Anzorov bereikte in Évreux, honderd kilometer verderop.

Spijbelgedrag

In werkelijkheid was het meisje van school gestuurd vanwege haar spijbelgedrag. Op de achtergrond speelt dat zij een tweelingzus heeft die het veel beter deed op school. Omdat zij haar vader niet durfde te vertellen over het spijbelen, verzon zij haar relaas over Paty, gebaseerd op wat zij daarover van klasgenootjes had gehoord.

Enkele weken later is het meisje op haar verklaringen teruggekomen, zo blijkt uit een proces-verbaal dat deze week is gelekt aan de krant Le Parisien. „Zou het kunnen dat jij je verklaring niet wilt wijzigen omdat je je familie niet wilt teleurstellen?” vraagt de politie. „Ik heb ergens over gelogen,” geeft het meisje dan toe, „ik was niet in de klas op de dag van de spotprenten.”

De tiener is in staat van beschuldiging gesteld wegens laster, haar familie is uit Conflans-Sainte-Honorine vertrokken. De vader, Brahim Chnina, zit in de gevangenis in afwachting van een proces voor medeplichtigheid aan terrorisme. Een maand geleden heeft hij tegen de rechter gezegd dat hij vooral boos was omwille van de schorsing van zijn dochter, en dat hij nooit had kunnen vermoeden dat zijn video een terrorist zou bereiken.

Uitleg ‘erg licht’

De advocate van de familie Paty vindt die uitleg erg licht wegen gezien de dramatische gevolgen en de aard van de beschuldigingen tegen de onderwijzer. Chnina noemde Paty onder meer een ‘boef’ die nooit meer zou mogen lesgeven. Volgens de aanwezige scholieren heeft Paty enkel aangeboden dat zij die dat wensten de blik zouden afwenden of het klaslokaal verlaten terwijl hij de spotprenten toonde, maar is niemand daartoe verplicht geweest.

