Tien jaar na de kernramp van Fukushima

Donderdag is het precies tien jaar geleden dat de kernramp van Fukushima plaatsvond. Deze was het gevolg van een aardbeving en tsunami voor de noordoostkust van het Japanse eiland Honshu. Metershoge golven klapten op de kerncentrale in Fukushima. Bij de ramp kwamen naar verluidt meer dan 25.000 mensen om het leven. Vierhonderdduizend mensen moesten worden geëvacueerd. Tien jaar later zijn de gevolgen nog altijd zichtbaar. Tienduizenden mensen willen niet terug naar hun huis, uit angst voor de straling in het gebied.