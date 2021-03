Thuiskok Tomatengratin

De Italiaanse keuken zonder tomaten, het is bijna onvoorstelbaar. Toch kwamen tomaten pas in de zestiende eeuw in beeld in Italië als een ingrediënt waarmee het fijn koken was. Deze zomerse tomatengratin is lekker als bijgerecht bij van alles. Van vis tot vlees.

Lepel de zaadjes en een beetje vruchtvlees uit de halve tomaten. Bestrooi de halve tomaten met zout en laat ze ondersteboven 1 uur uitlekken op keukenpapier. Verwarm de oven voor op 160 graden. Vet een ovenschaal in met olie. Verhit 1 eetlepel van de olijfolie in een kleine pan, voeg het paneermeel toe en rooster dit al roerend goudbruin. Neem de pan van het vuur. Verhit de rest van de olie in een andere kleine pan en bak hierin de ui 5 minuten op laag vuur, onder regelmatig omscheppen. Voeg de ansjovis en peterselie toe, schep ze om en neem de pan van het vuur. Voeg de kappertjes en het geroosterde paneermeel toe. Vul de halve tomaten met dit mengsel en zet ze naast elkaar in de geprepareerde ovenschaal. Strooi de rest van het paneermeel erover, sprenkel er wat olijfolie over en laat de tomaten in ongeveer 40 minuten goudbruin gratineren.

VOOR 4 PERSONEN: 4 tomaten, gehalveerd 3 el olijfolie, plus extra om te bestrijken en te besprenkelen 100 g paneermeel 1 ui, fijngesneden 3 ansjovisfilets op olie, uitgelekt en fijngesneden 1 takje bladpeterselie, fijngesneden 1 el kappertjes, afgespoeld, uitgelekt en fijngesneden zout De Zilveren Lepel - Classic. Spectrum 368 blz. €49,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 maart 2021