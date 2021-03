Sheltersuits: design met een doel

Het heeft Bas Timmer (30) niet aan aandacht ontbroken, sinds hij zeven jaar geleden begon met zijn sheltersuits: waterdichte jassen voor daklozen en vluchtelingen die ook als slaapzak te gebruiken zijn en deels van afgedankte slaapzakken worden gemaakt. Hij heeft er een Dutch Design Award mee gewonnen, de sheltersuits zijn gepresenteerd op een designconferentie in Kaapstad, de Amerikaanse Vogue schreef erover en dit najaar werd Timmer door Time Magazine uitgeroepen tot een van de Next Generation Leaders van 2020.

Vorige week zette hij weer een nieuwe stap. In de (online) show van de collectie voor najaar 2021 van het Franse Chloé, het debuut van de nieuwe creatief directeur Gabriela Hearst, waren vier sheltersuits te zien – twee hele, en twee waarvan het onderste stuk was los geritst. De Chloé-sheltersuits hebben hetzelfde model als de gewone, maar zijn gevoerd met reststoffen van het huis. In de show werden ze binnenstebuiten gedragen, waardoor ze eruitzien als luxe, modieuze parka’s.

De sheltersuits en jassen die Timmer voor het merk maakte, worden niet in productie genomen, maar tentoongesteld in de eigen boetieks. Wel vanaf de zomer te koop: de van restmaterialen gemaakte rugzakken die twee modellen in hun handen hadden. Met de aankoop van elke tas – het plan is er minstens duizend te produceren – worden twee sheltersuits voor daklozen gefinancierd. Ook de tas is een ontwerp van Timmer, in december verkocht hij ze al aan „mijn volgers”. Op verzoek van Hearst maakte Timmer ze iets ronder van vorm. Net als de Chloé-sheltersuits zette hij ze eigenhandig in elkaar in het atelier in Parijs, op naaimachines die hij uit Nederland had meegenomen „Het was alsof ik een kind in een giga Jamin-winkel was – wat daar allemaal aan stoffen voorhanden is! En ik wil al jaren terug de mode in” – Timmer stopte in 2014 met zijn streetwearlabel – „en dit is een heel mooie eerste stap.”

Hoe komt een Nederlandse goededoelenman terecht bij een Frans modehuis? Omdat hij zijn sheltersuits graag naar de VS wil brengen, werd Timmer afgelopen najaar door een Nederlandse filantroop geïntroduceerd bij grote liefdadigheids-stichtingen als de Hilton Foundation en The Rockefeller Foundation „Maar het klikte steeds net niet helemaal.”

Dat was ook zo bij de Hearst Foundations; daar werd Sheltersuit een te klein project gevonden om in te investeren. Wel werd hij voorgesteld aan modeontwerper Gabriela Hearst, toen net benoemd bij Chloé. „Ik heb eigenlijk nog nooit iemand zo enthousiast gezien, en meteen zo’n klik met iemand gehad”, zegt Timmer. „Dit is design met een doel, ik wil je hier heel graag bij helpen”, zei ze. Samen met een kennis die een stichting voor daklozen heeft, heeft ze direct 250 sheltersuits besteld en uitgedeeld in New York.”

De tassen zullen in Nederland worden gemaakt in Sheltersuits’ eigen atelier, waar nu acht kleermakers uit Turkije, Syrië, Oost-Afrika en Nederland een betaalde baan hebben. Chloé heeft Timmer al gevraagd om meer ontwerpen.

