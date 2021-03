Hoeveel ruimte is er om op kantoor af te wijken van wit, mannelijk en lichamelijk valide?

De opmerkingen over haar kapsel komen voor Muhuba (23) als een complete verrassing. In 2019 solliciteert ze op een fulltimebaan bij de winkel van een Italiaans kledingmerk in een groot warenhuis. Dat gaat goed. „Ik had mijn haar los”, vertelt Muhuba – die niet met haar achternaam in de krant wil. „Ik heb een grote bos krullen tot aan mijn schouders, met héél veel volume.” Haar nieuwe leidinggevende, net als Muhuba een zwarte vrouw, complimenteert haar nog met haar kapsel.

Een maand later wordt het ineens een probleem. De leidinggevende heeft haar eigen haar steil gemaakt, en dat zou Muhuba ook moeten doen. „Ze vond het niet professioneel, was bang wat de mensen van het kledingmerk zouden zeggen. Ik zei: nee, daar gaat het dood van.”

De opmerkingen komen vaker. Als ze haar haar niet steil wil maken, moet ze het maar knippen. Of vastdoen. Terwijl haar tot op de schouders volgens de richtlijnen van de winkel gewoon los mag.

Na een paar maanden neemt Muhuba’s leidinggevende haar mee haar kantoortje in. Muhuba heeft haar haar vastgemaakt, maar niet naar haar wens. De leidinggevende valt tegen haar uit en pakt een schaar. „Ik bevroor helemaal”, zegt Muhuba. De manager zet haar schaar in het elastiek en knipt het los. Muhuba neemt niet lang erna ontslag.

Uiterlijk op de werkplek doet ertoe. In veel bedrijven gelden kledingvoorschriften, die vooral met professionaliteit te maken hebben. Niet gek dat boeken zijn volgeschreven over de vraag hoe je te kleden voor een sollicitatiegesprek. Niet uit de toon vallen, lijkt het credo. Ga om inspiratie op te doen desnoods „een paar uur posten in de buurt van het bedrijf” waar je solliciteert, tipt website Carrièretijger bijvoorbeeld.

Maar wat als iemand, gewoon door zichzelf te zijn, niet past in het ‘model’ van professionaliteit? Omdat niet-westers haar als dat van Muhuba, bijvoorbeeld, niet professioneel zou zijn? Wie bepaalt wat een professioneel uiterlijk is? En wie zijn daarvan de dupe?

Ideaalbeeld

„In het Westen is het ideaalbeeld wat professionaliteit betreft: wit, mannelijk en lichamelijk valide”, zegt Noortje van Amsterdam, universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op (menselijke) lichamen en gezondheid in organisaties.

„Ideeën over professionaliteit zijn gevormd toen er eigenlijk nog alleen witte mannen op kantoor werkten”, zegt Van Amsterdam. En nu vrouwen en mannen en vrouwen van kleur steeds vaker in bijvoorbeeld corporate omgevingen te zien zijn, bestaan die ideeën nog steeds. „Een decolleté wordt bijvoorbeeld niet als professioneel gezien, omdat de norm mannelijk is”, zegt Van Amsterdam.

Soms worden normen al zichtbaar in de richtlijnen voor kleding of make-up. „De kledingwinkel had geen reglement voor mensen zoals ik”, zegt Muhuba. „Bij de kleding- en make-upvoorschriften zag ik een witte man en vrouw. Voor vrouwen werd een lichte oogschaduw aangeraden, dat was natuurlijker. En er was geen beschrijving van mensen met ‘ander’ haar.”

Voor vrouwen en mannen gelden andere regels, en voor overlap tussen de twee is vaak geen ruimte. Dat merkte Remco Boxelaar (29), die na masters bedrijfskunde en economie stage bij een consultancybedrijf liep. „Alle mannen droegen een pak, dus deed ik dat ook maar.”

Tegelijkertijd merkte Boxelaar dat het hokje ‘man’ niet helemaal paste. „Ik bleef naar vrouwenkleding kijken, ik ging experimenteren. Dan deed ik soms een oorbel in, nagellak op of hakken aan. Dat vonden mijn collega’s gek, het zou niet professioneel zijn. Wat wij dus professioneel vinden, is zó erg verweven met onze binaire schoonheidsidealen.”

Op het werk kwamen dagelijks opmerkingen. Boxelaar: „Die waren niet altijd negatief, maar ik kwam ’s avonds thuis en dacht: leidt mijn kleding te veel af? Ben ik nu een shockeffect, een paradijsvogel? Als een vergadering wordt stilgelegd om het over je nagellak te hebben, is dat niet fijn.”

Boxelaar identificeert zich als man noch vrouw – non-binair of genderfluïde – en wordt bij voorkeur met neutrale voornaamwoorden als ‘die’ of ‘diens’ aangeduid.

Zwaarlijvige mensen

Het is niet zo dat mensen geen baan kunnen krijgen of nooit carrière kunnen maken als ze niet precies in de professionele mal passen, zegt onderzoeker Van Amsterdam. „Maar het speelt wel mee in hoe ze worden gezien en beoordeeld.”

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat recruiters selecteren op een ‘fit’ en ‘sportief’ uiterlijk. „Daar liggen weer allerlei normen onder”, zegt Van Amsterdam. In een eigen studie bevroeg ze zwaarlijvige mensen in organisaties. „Zij werden vaker ‘lui’ of ‘niet-competent’ bevonden dan hun dunnere collega’s.”

Voor sommigen is het dus door hun lijf al moeilijk aan professionele normen te voldoen, zegt ze. Vooral als ‘vollere’ vrouw is het moeilijk je fatsoenlijk te kleden op de werkvloer, zegt Aileen Out, expert in werkkleding en trends daarin. „Voor hen is het aanbod in zakelijk kleding om te huilen. Een rokje met vollere billen is snel sexy. En sexy op kantoor is gevaarlijk. Terwijl je die billen gewoon hebt.”

Hoe te zorgen dat iedereen in een bedrijf er ‘professioneel’ uitziet, en tegelijk de ruimte krijgt om af te wijken van de geldende norm? Waar ligt de grens?

„Ik heb dat antwoord ook niet”, zegt Boxelaar, die in 2018 Corporate Queer oprichtte. Dit bedrijf geeft organisaties trainingen over seksuele en genderdiversiteit en maakt dilemma’s op dit gebied bespreekbaar. Boxelaar gaf trainingen aan meer dan vijftig bedrijven – waaronder ING, VodafoneZiggo en Coca-Cola.

„Het gros bij zo’n training denkt: o, wat inspirerend”, zegt Boxelaar. „Maar ik ervaar ook weerstand. ‘Leuk Remco’, zei een man op de Zuidas, ‘maar als jij meer ruimte gaat innemen, blijft er minder ruimte voor mij over’.”

Het management is bovendien soms bang een medewerker die ‘anders’ is op een klant af te sturen, ziet Boxelaar. „Maar als je niet wil dat iemand in je bedrijf afwijkt van de norm, kan je alleen witte, hetero, cisgender mannen [wier genderidentiteit overeenkomt met hun geboortegeslacht] aannemen. Want er zijn áltijd klanten die zich zullen storen.”

Een bedrijf kan het ook aan de werknemers zelf overlaten om te bepalen wat wel en niet mag. Dan moet je wel mensen hebben die stevig in hun schoenen staan, denkt Sharon Lang (38), werkzaam in de financiële sector en medeoprichter van de Natural Hair Club. „We zijn een community die een positief zelfbeeld voor mensen met kroes-, krullend haar en locks centraal stelt”, zegt Lang. Toen zij op het werk verscheen met een head wrap, een doek waarmee je het haar samenbindt en beschermt, maakten collega’s er opmerkingen over. „Ik kreeg te horen: ben je moslim geworden of zo? Ik zei daar wat van, maar genoeg mensen dragen dan nooit meer zo’n wrap naar kantoor.”

Iedere dag een pak

Regels over uiterlijk, geschreven en ongeschreven, zullen er in organisaties altijd blijven, denkt werkkledingexpert Out. Daarbij speelt mee dat mensen die nu hogerop zitten hun identiteit ook wel eens hebben moeten onderdrukken, zegt Boxelaar. „In mijn trainingen laat ik deelnemers reflecteren op de vraag: in hoeverre heb ik me eigenlijk aangepast aan de mal? Sommigen hebben immers veertig jaar lang iedere dag een pak aangetrokken, en hadden daar ook niet altijd zin in.”

„Wat ‘professioneel’ is, kun je herdefiniëren”, zegt onderzoeker Van Amsterdam. Zo veranderde ABN Amro de regels over bedrijfskleding in zijn bankkantoren in de winkelstraat, na een training van Boxelaar. Mannen mogen daar nu ook uit de set ‘vrouwenkleding’ kiezen, en andersom.

Muhuba, inmiddels universitair student, vindt dat de leidinggevende verkeerd reageerde op haar haardracht, maar toont enig begrip: „Ze probeerde aan een bepaald ideaal te voldoen.” Zonder zo’n ideaalbeeld zouden uiteenlopende haarstijlen veel makkelijker aanvaard worden, denkt ze. „Ik liet mijn haar vroeger ook steil maken. Ik heb er lang over gedaan om van mijn natuurlijke haar te leren houden”, zegt ze. „Dus nee, als ik in de toekomst een baan zoek, pas ik het niet aan. Waar dat moet, wil ik niet werken.”

