Rusland vertraagt laadsnelheid Twitter wegens ‘illegale content’

Roskomnadzor, de Russische toezichthouder voor communicatie, heeft woensdag de laadsnelheid van Twitter vertraagd. De toezichthouder doet dat naar eigen zeggen omdat het socialemediabedrijf er niet in is geslaagd illegale content zoals pornografische berichten van het platform te verwijderen. De maatregel zou nodig zijn om „Russische burgers te beschermen en de internetdienst te dwingen zich aan de Russische wetgeving te houden”, aldus Roskomnadzor. De belangrijkste oppositieleider van het land, Aleksej Navalny, gebruikt het platform veelvuldig om zijn boodschappen de wereld in te sturen.

De maatregel zou met name het bekijken van foto’s en video’s op het platform moeilijker moeten maken. Of de operatie succesvol is verlopen, is niet geheel duidelijk: verschillende mensen in Rusland stelden woensdagochtend niets van vertraging op Twitter te merken. Momenteel zijn wel meerdere overheidssites onbereikbaar, waaronder Kremlin.ru en de website van Roskomnadzor. Volgens de toezichthouder heeft de storing bij de overheidswebsites niks met de beslissing rondom Twitter te maken.

De toezichthouder beschuldigde Twitter er vorige week van de Russische wet overtreden te hebben, omdat het niet op verzoeken had gereageerd om bijna drieduizend posts te verwijderen waarvan Roskomnadzor zegt dat ze illegaal zijn. Het gaat om berichten die verband houden met zelfmoord, pornografie en (de handel in) drugs en vanaf 2017 op het platform verschenen. De toezichthouder waarschuwde vorige week dat Twitter boetes of andere maatregelen riskeerde. Volgens persbureau Reuters staat Facebook mogelijk vergelijkbare sancties te wachten.

Navalny op Twitter

De laadsnelheid van Twitter zou op alle telefoons en op de helft van de desktops in Rusland vertraagd worden. Mogelijk is de maatregel te omzeilen met een zogeheten VPN-verbinding, die verhult waar een apparaat zich bevindt en kan daarmee blokkades in bepaalde landen ontlopen. Volgens opiniebureau Levada Center werd Twitter in 2021 door 3 procent van de Russen gebruikt.

Oppositieleider Aleksej Navalny gebruikte Twitter veelvuldig om kritische berichten over Vladimir Poetin, corruptie onder hooggeplaatste Russen en zijn eigen behandeling door de autoriteiten de wereld in te sturen. Zo twitterde hij onder meer filmpjes van zijn eigen snelproces, waar hij vlak na terugkomst uit Duitsland tot 2,7 jaar cel werd veroordeeld. Hoewel Navalny momenteel opgesloten zit in een Russisch strafkamp, zet zijn team deze tactiek voort.

