Rusland en China willen een gezamenlijke maanbasis oprichten

China en Rusland zijn van plan om samen een internationaal ruimtestation voor onderzoek naar de maan te ontwikkelen. Het ruimtelaboratorium moet op of vlakbij de maan komen. De twee landen hebben daartoe dinsdag een principeovereenkomst getekend.

Het is de bedoeling dat het een internationaal project wordt waar ook andere landen aan kunnen deelnemen. Volgens een Chinese verklaring moet het project de exploratie van de ruimte voor vreedzame doeleinden stimuleren.

Het hoofd van Chinese ruimtevaartprogramma Zhang Kejian en de directeur van het Russische ruimteagentschap Roscosmos, Dmitri Rogozin, tekenden, aldus internationale persbureaus, de overeenkomst tijdens een videoconferentie. Rogozin nodigde Zhang uit om in oktober de lancering van een Russische maanlander bij te wonen, de Luna 25. Het is de eerste nieuwe Russische maanlander sinds 1976.

Tijdens de Koude Oorlog stak de Sovjet-Unie de Verenigde Staten regelmatig met ruimteprojecten naar de kroon. Zo stuurde Rusland de eerste mens naar de ruimte. Later zijn de VS en China Rusland voorbijgestreefd. Rusland neemt wel samen met onder andere de VS, Japan en Europa deel aan het internationale ruimtestation ISS.

Snelle opmars

Door de snelle economische en technologische opmars van China verschuiven nu mogelijk de verhoudingen in de ruimte opnieuw. Eind vorig jaar bracht een Chinese ruimtemissie voor het eerst in decennia weer maangesteente naar de aarde. In februari was het druk rond Mars met ruimtemissies van de Verenigde Arabische Emiraten, de VS én China. In de loop van dit jaar hoopt China zijn eerste permanente ruimtestation te lanceren, een mogelijke concurrent van het ISS. De ontwikkeling van het Chinese ruimtevaartprogramma gaat zo snel dat in Europa en de VS stemmen opgaan om samenwerking met China te zoeken, hoewel dat in het Amerikaanse Congres moeilijk ligt.

Maangruis verzameld door de Chinese maanlander Chang’e-5 trekt veel publiek in een museum in Beijing. Foto Wang Zhao/AFP

China heeft in de begindagen van zijn ruimtevaartprogramma zwaar geleund op Russische kennis, en lanceerde pas in 2003 zijn eerste bemande missie. De Chinese Shenzhou-ruimteschepen lijken op de Russische Sojoez-capsules. China heeft ook met andere landen samengewerkt, behalve met de Verenigde Staten. Het Amerikaanse Congres heeft vrijwel alle contacten tussen NASA en het Chinese programma verboden uit angst voor diefstal van technologie en vanwege de angst dat het Chinese ruimtevaartprogramma ook militaire doelen dient.

China is van plan dit jaar vier bemande missies te laten werken aan een permanent ruimtestation, waarvan het belangrijkste onderdeel volgende maand gelanceerd zou moeten worden. China baarde in 2019 opzien door een voertuigje op de verre kant van de maan te zetten. Er circuleert ook een Chinees ruimtevaartuig rond Mars, de Tianwen-1. China hoopt binnenkort ook een voertuigje op Mars te laten landen. Vorige maand landde de Amerikaanse Perseverance op Mars.

Rusland, dat dit jaar de zestigste verjaardag viert van de eerste bemande vlucht (Joeri Gagarin, april 1961), neemt niet deel aan het Artemis-programma dat de NASA in 2020 lanceerde en waarmee voor 2024 weer mensen naar de maan gestuurd moeten worden.

Europa maakte eind vorig jaar bekend meer geld uit te zullen trekken voor ruimtevaart. Dit decennium wil de EU met de partners van het ISS het ruimtestation Gateway lanceren dat als een basisstation voor ruimtevaartprojecten moet gaan fungeren en rond de maan zal cirkelen.