De NS en ProRail nemen per direct extra veiligheidsmaatregelen bij 28 onbewaakte spoorwegovergangen. Dat staat in een woensdag gepubliceerde onderzoek van ProRail en NS naar aanleiding van een dodelijk ongeval in het Drentse Hooghalen. Daarbij botste op 22 mei een NS-trein op een tractor. De machinist kwam hierdoor om het leven, de tractorbestuurder bleef ongedeerd.

Zes onbewaakte spoorwegovergangen worden „met spoed opgeheven”; tot die tijd mag zwaar wegverkeer er geen gebruik van maken. Nabij vier overgangen geldt binnen twee weken een tijdelijke snelheidsbeperking voor treinen van 90 kilometer per uur (in plaats van 120 of 140 km/u), tot er nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn doorgevoerd. Verder zijn bij alle 28 overgangen extra waarschuwingsborden geplaatst om weggebruikers te attenderen op het gevaar.

De maatregelen worden genomen bij spoorwegovergangen zonder slagbomen of knipperlichten waarbij een hoog risico is op ongelukken, omdat ze op plekken liggen waar regelmatig zwaar wegverkeer rijdt. Die weggebruikers doen er vaak langer dan lichtere voertuigen over om een spoorweg over te komen. In totaal telt Nederland 277 onbewaakte overgangen, waarvan 109 op een spoor dat wordt gebruikt door de NS.

Belemmerd zicht

De nieuwe maatregelen komen bovenop de acties die de NS en ProRail direct na het dodelijke ongeval hebben genomen, zoals extra snoeiwerk van de begroeiing rondom spoorwegovergangen om het zicht te verbeteren, tijdelijke snelheidsbeperkingen voor treinen en instructies voor machinisten om hun lampen nog feller te laten branden zodat treinen al van verder af zichtbaar zijn.

Uit het onderzoek is gebleken dat de bestuurder van de vorig jaar verongelukte tractor de trein niet of te laat had gezien, waardoor hij dacht veilig de overweg te kunnen oversteken. Het zicht werd onder meer belemmerd door de weersomstandigheden. In het rapport worden dertien aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de veiligheid. ProRail en NS zeggen alle conclusies te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen. De conclusies zijn gedeeld met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.