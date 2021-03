Opnieuw meer jongeren verdacht van ernstige geweldsdelicten

Hoewel het aantal jongeren dat vorig jaar in aanraking kwam met politie en justitie met 12 procent is afgenomen, steeg het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van een ernstig geweldsdelict. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie woensdag na berichtgeving door De Telegraaf. In 2020 werden 1.904 minderjarigen verdacht van een ernstig geweldsdelict, zoals afpersing of ernstige bedreiging. Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van 2019. Het is de tweede jaarlijkse stijging op een rij van het aantal jongeren dat van een dergelijk delict wordt verdacht, zo zegt voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie Gerrit van der Burg tegen de krant.

In de cijfers over ernstige geweldsdelicten is het aantal jongeren dat wordt verdacht van moord of doodslag of een poging daartoe niet meegenomen. Ook dat percentage steeg: afgelopen jaar werden 199 minderjarigen van een dergelijk delict verdacht, een toename van bijna 50 procent ten opzichte van 2019. Het aantal jongvolwassenen (tot 21 jaar oud) dat verdacht werd van moord, doodslag of een poging daartoe steeg met 38 procent tot 226. De sterkste toename is te zien in de regio Amsterdam. In 2019 registreerde het parket daar 32 verdachten van (poging tot) moord of doodslag tussen de 12 en 21 jaar oud, in 2020 ging het om 83 verdachten in dezelfde leeftijdsgroep.

Wat de reden is voor de toename van het aantal verdenkingen van ernstige geweldsdelicten onder minderjarigen, is niet direct duidelijk. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat politie en justitie de afgelopen jaren meer projecten zijn begonnen om beter zicht te krijgen op jongeren in de criminaliteit. „Het kan zijn dat we daardoor meer zien. Dat ernstige geweld onder jongeren was er misschien vroeger ook al, maar dan niet zichtbaar voor ons”, aldus de woordvoerder. „Hoe meer je je op iets gaat richten, hoe duidelijker het probleem naar voren komt.”

Lees ook deze Veiligheidscolumn: Zware criminaliteit mag niet het nieuwe normaal worden

Preventief fouilleren

Een andere verklaring voor de stijgende cijfers kan zijn dat jongeren daadwerkelijk meer (ernstige) geweldsdelicten plegen. Voorzitter Gerrit van der Burg zei op NPO Radio 1 dat jongeren die in aanraking komen met criminaliteit „de neiging hebben af te glijden vanwege het grote geld” dat in de zware criminaliteit verdiend kan worden. Met het plegen van (meer) ernstige geweldsdelicten tot gevolg. Ook zouden een toename van gewelddadige confrontaties tussen jongeren op straat en onvoldoende hulpverlening aan minderjarigen ervoor gezorgd kunnen hebben dat ze vaker ernstige geweldsdelicten plegen.

Van der Burg zegt bezorgd te zijn over de stijging van het aantal ernstige geweldsdelicten onder jongeren. Samen met de hoofdofficier van justitie van Amsterdam René de Beukelaer pleit hij voor de invoering van preventief fouilleren in Amsterdam, wat in andere steden al langer gebeurt. Hoewel sommige partijen uit de gemeenteraad vrezen dat preventief fouilleren het risico op etnisch profileren vergroot, zegde burgemeester Femke Halsema in augustus een proef toe. Waar, wanneer en hoe deze precies moet plaatsvinden, is niet bekend.