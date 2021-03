Ondanks coronapandemie rode cijfers bij moederbedrijf Thuisbezorgd

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, heeft in 2020 151 miljoen euro verlies gedraaid. Dat is 31 procent meer dan in 2019, toen het bedrijf een verlies van 115 miljoen euro noteerde. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Het negatieve bedrijfsresultaat is het gevolg van verschillende overnames die Just Eat Takeaway het afgelopen boekjaar gedaan heeft en die het bedrijf veel geld kostten. Zo fuseerde het Nederlandse Takeaway.com in het voorjaar met het Britse Just Eat en is het bedrijf ook bezig met de overname van het Amerikaanse Grubhub.

De omzet van Just Eat Takeaway over 2020 kwam uit op 2,4 miljard euro, 54 procent meer dan een jaar eerder. Deze forse stijging komt vooral doordat er vanwege de coronapandemie en bijbehorende maatregelen massaal bezorgmaaltijden besteld worden. In 2020 verwerkte Just Eat Takeaway bij elkaar 588 miljoen bestellingen, een toename van 42 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Topman Jitse Groen noemt 2020 in het jaarverslag een „uitzonderlijk” jaar voor zijn onderneming. De coronapandemie stelde Just Eat Takeaway volgens hem voor „ongekende uitdagingen”, zowel bij het personeel en de organisatie als bij de restaurants die de dienst gebruiken. Kosten voor het personeel namen door de coronamaatregelen toe en om restaurants bij te staan werden commissies tijdelijk opgeschort. Groen verwacht voor 2021 dat de groei van het aantal bestellingen verder zal toenemen.