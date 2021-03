OM eist twee jaar cel tegen hoofdverdachten in fipronil-affaire

Tegen de twee hoofdverdachten in de zogeheten fipronil-affaire is woensdag voor de rechtbank in Zwolle twee jaar celstraf geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk vanwege het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Volgens het OM heeft het tweetal welbewustbewust informatie over de samenstelling van het middel achtergehouden en „zorgvuldig de naam fipronil vermeden” in gesprekken met pluimveehouders.

„Verdachten wezen met de beschuldigende vinger naar de Belgische leverancier van het bestrijdingsmiddel. Uit het vandaag voor u liggende dossier blijkt echter dat de verdachten wel degelijk wisten wat ze deden”, aldus de officieren van justitie. Naast de celstraffen eist het OM tegen beide mannen een driejarig beroepsverbod en tegen de bedrijven boetes van 25.000 euro.

Martin van de B. en Mathijs IJ. waren eigenaren van Chickfriend en zusterbedrijf Chickclean, bedrijven die stallen van honderden pluimveebedrijven ontsmetten van bloedluis met middel dat de verboden stof fipronil bevatte. Het middel bleek uiterst effectief tegen de parasiet, maar werd in 2017 aangetroffen in eieren. Miljoenen kippen moesten vervolgens noodgedwongen worden geruimd en supermarkten haalden massaal eieren uit de schappen. „Bedrijven in de sector leden grote economische schade, niet in de laatste plaats doordat burgers het vertrouwen in eieren verloor”, aldus justitie. Donderdag komt de verdediging aan het woord. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank precies uitspraak doet in de zaak.

Staat niet aansprakelijk

Begin deze maand bepaalde het Haagse gerechtshof dat de Nederlandse staat niet aansprakelijk is voor de tientallen miljoenen euro’s schade die pluimveehouders hebben geleden in de fipronil-affaire. Volgens het hof zijn pluimveehouders zelf verantwoordelijk voor de controle voor hun eieren, en niet de toezichthouder NVWA.

De zaak was aangespannen door brancheorganisatie LTO samen met 124 pluimveehouders nadat een onderzoekscommissie in 2018 na maandenlang onderzoek concludeerde dat zowel de staat als de pluimveehouders fouten hadden gemaakt bij de eiercrisis. Zo zouden ministeries de crisis hebben onderschat en de Tweede Kamer onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd. De pluimveesector had de eigen eieren onvoldoende gecontroleerd, concludeerden de onderzoekers.

